Nikola Grbić go pominął! Teraz wytknął mu to bez zawahania

Bartosz Kwolek powiedział wprost o błędach Nikoli Grbicia

Mistrzostwa świata na Filipinach zakończyły się. Włosi obronili mistrzowski tytuł pokonując w finale bardzo dobrze grającą reprezentację Bułgarii. Niestety polscy siatkarze musieli "zadowolić" się trzecim miejscem na tym turnieju po szarpanym meczu z Czechami.

Mimo, że apetyt nie wszystkich udało się zaspokoić to Sebastian Świderski wprost powiedział, jaka czeka przyszłość Nikolę Grbicia.

- Mamy podpisaną umowę z Nikolą i będziemy ją realizować, bez względu na to, co się będzie działo. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby dać ludziom pracować, a nie robić zamieszanie. Nikola też trochę podporządkował się naszym może nie rygorom, ale wewnętrznym ustaleniom. Nie prowadzi żadnego klubu w Polsce, odpuścił też prowadzenie zespołu, chociażby we Włoszech. Chciał się skupić tylko na reprezentacji, na swojej rodzinie i zostało to przez nas zaakceptowane […] Więc będziemy współpracować na tyle długo, na ile będziemy mogli, a wyniki oczywiście... My jesteśmy takim krajem, że wszyscy chcemy oceniać i wszyscy oceniamy, bo wszyscy jesteśmy lekarzami, wszyscy jesteśmy trenerami, wszyscy wiemy najlepiej i w tym sensie to jest dla nas normalne. Natomiast będzie decydował zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ale mam nadzieję, że nie będzie musiał i będziemy przywozić z następnych imprez, tak jak do tej pory, kolejne medale - zaznaczył Świderski.

Nikola Grbić nie miał zamiaru powoływać Bartosza Kwolka. Siatkarz wskazał, jakie popełnił błędy

W podcaście "#VolleyTime" prowadzonym przez Piotra Siekierskiego, głos na temat błędów popełnionych przez Grbicia na przestrzeni całego turnieju zabrał Bartosz Kwolek.

- Jedno, na co mogę zwrócić uwagę to to, że w ogóle prawie nie robiliśmy zmian. Jak patrzyłem na mecze w grupie, które przechodziliśmy łatwo, wydaje mi się, że powinien (Grbić - przyp. red.) dać pograć wszystkim zawodnikom, bo jedna, dwie kontuzje i skład się pozmieniał. Nie było już takich zmienników na podobnym poziomie, którzy zasmakowali trochę tego turnieju - zauważył przyjmujący.

Siatkarz odniósł się także do sytuacji Kewina Sasaka, który nie zagrał dużo, a prawdziwy test przeszedł dopiero w półfinale turnieju.

- Nie zagrał za długo w tym turnieju, a w Lidze Narodów błyszczał i był objawieniem. Trochę szkoda, że nie został bardziej pociągnięty do grania, żeby rytm w dobrej formie zachować, bo było widać podczas meczu z Włochami, że brakuje mu ogrania na dużej imprezie. Myślę, że nawet mecz z teoretycznie słabszym zawodnikiem dałby mu sporo - podsumował.