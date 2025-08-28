Nikola Grbić odkrył karty przed mistrzostwami świata! Gwiazdor reprezentacji Polski pożegnał się z kadrą

Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do mistrzostw świata na Filipinach. Tuż przed rywalizacją w czempionacie serbski szkoleniowiec podjął decyzję w sprawie ostatniego zawodnika, który musiał pożegnać się z kadrą. Wybór padł na Bartosza Bednorza, który już nie dostał swojej szansy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, choć dla wielu była to niemała sensacja.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata:

Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny

Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Marcin Komenda, Jan Firlej Atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak

Bartosz Kurek, Kewin Sasak Przyjmujący: Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal

Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal Środkowy: Jakub Kochanowski, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak, Norbert Huber.

Coraz bliżej #MWCH2025 i coraz mniej niewiadomych! 🤩Oto 1️⃣4️⃣ którą Nikola Grbić zabierze ze sobą na Filipiny 🏐Jesteście gotowi na zbliżające się emocje?! 💥 pic.twitter.com/chw6Tq2mJ1— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 28, 2025

Nikola Grbić podjął trudną decyzję! Bartosz Bednorz poza kadrą na mistrzostwa świata

Reprezentacja Polski przed mistrzostwami świata rozegra trzy spotkania w ramach Memoriału Huberta Wagnera. "Biało-czerwoni" zmierzą się w Krakowie z: Serbią, Brazylią oraz Argentyną. To kolejny wielki turniej, gdzie Bednorz zostaje skreślony na ostatniej prostej. Podobna sytuacja miała miejsce przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Do składu na mistrzostwa świata dołączyło dwóch nieobecnych, którzy z powodu kontuzji nie mogli pomóc reprezentacji Polski w Lidze Narodów: Bartosz Kurek i Norbert Huber.

Podopieczni Grbicia w Azji zagrają w grupie B. Ich pierwszym rywalem będzie drużyna Rumunii (13.09, godz. 15:30), dwa dni później zagrają z Katarem (15.09, godz. 15:30). W ostatnim meczu fazy grupowej "biało-czerwoni" zmierzą się z Holandią (17.09, godz. 12:00).

Mistrzostwa świata na Filipinach to będzie wielkie wydarzenie dla dwóch najmłodszych debiutantów w kadrze - Maksymiliana Graniecznego oraz Jakuba Nowaka.