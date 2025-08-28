Nikola Grbić odkrył karty przed mistrzostwami świata! Gwiazdor reprezentacji Polski pożegnał się z kadrą

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-08-28 12:37

Wszyscy kibice z niecierpliwością odliczają do mistrzostw świata na Filipinach. Przez długi czas nie było wiadomo, który z siatkarzy, jako ostatni zostanie skreślony tuż przed tym prestiżowym turniejem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Nikola Grbić podjął decyzję tuż przed Memoriałem Huberta Wagnera. Wybór serbskiego szkoleniowca może zasmucić wielu fanów.

Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do mistrzostw świata na Filipinach. Tuż przed rywalizacją w czempionacie serbski szkoleniowiec podjął decyzję w sprawie ostatniego zawodnika, który musiał pożegnać się z kadrą. Wybór padł na Bartosza Bednorza, który już nie dostał swojej szansy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, choć dla wielu była to niemała sensacja.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata:

  • Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny
  • Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej
  • Atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak
  • Przyjmujący: Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal
  • Środkowy: Jakub Kochanowski, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak, Norbert Huber.
Nikola Grbić podjął trudną decyzję! Bartosz Bednorz poza kadrą na mistrzostwa świata

Reprezentacja Polski przed mistrzostwami świata rozegra trzy spotkania w ramach Memoriału Huberta Wagnera. "Biało-czerwoni" zmierzą się w Krakowie z: Serbią, Brazylią oraz Argentyną. To kolejny wielki turniej, gdzie Bednorz zostaje skreślony na ostatniej prostej. Podobna sytuacja miała miejsce przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Do składu na mistrzostwa świata dołączyło dwóch nieobecnych, którzy z powodu kontuzji nie mogli pomóc reprezentacji Polski w Lidze Narodów: Bartosz Kurek i Norbert Huber.

Podopieczni Grbicia w Azji zagrają w grupie B. Ich pierwszym rywalem będzie drużyna Rumunii (13.09, godz. 15:30), dwa dni później zagrają z Katarem (15.09, godz. 15:30). W ostatnim meczu fazy grupowej "biało-czerwoni" zmierzą się z Holandią (17.09, godz. 12:00).

Mistrzostwa świata na Filipinach to będzie wielkie wydarzenie dla dwóch najmłodszych debiutantów w kadrze - Maksymiliana Graniecznego oraz Jakuba Nowaka.

