Polska – Holandia 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)
Polska: Firlej, Fornal, Granieczeny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk.
Holandia: Ahyi, Bak, Berkhout, Jorna, Keemink, Klok, Koops, Korenblek, Meijs, Plak, Tuinstra, Van Der Ent, Wijkstra, Wiltenburg.
Polska - Holandia
Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Holandia w fazie grupowej mistrzostw świata siatkarzy 2025! Start meczu już o 12:00, bądźcie z nami!
Dzień dobry! Już za kilkanaście minut polscy siatkarze zaczną ostatni mecz fazy grupowej. Ich rywalem w walce o zajęcie 1. miejsca w grupie będzie Holandia.
Powiedzieć, że trener Holendrów zna Polskę, to lekka przesada, ale w przeszłości pracował w naszym kraju i... nie ma najlepszych wspomnień.
Warto przypomnieć, że Holandia zagra bez swojej największej gwiazdy, Nimira Abdel-Aziza.
Przed nami hymny obu państw.
Polacy wyjdą na to spotkanie w składzie: Leon, Kurek, Huber, Kochanowski, Komenda, Fornal, Popiwczak.
Gramy! Serwuje Tomasz Fornal!
1:0
I pierwszy punkt dla Polski, Holendrzy odbierają tak, że piłka wylatuje na aut po naszej stronie.
3:1
Koops w aut, rośnie przewaga Polaków.
4:4
Dobry atak Holendrów i jest remis!
5:5
Leon psuje zagrywkę.
6:5
Ahyi też serwuje w aut.
7:6
Polacy mieli problemy z atakiem, ale udało się podbić kiwkę Holendrów i ponowiony atak już był skuteczny.
7:8
Kurek zablokowany! Holandia na prowadzeniu.
9:8
Mocna zagrywka Fornala, piłka przechodzi na naszą stronę i kontra wykorzystana też przez Fornala!
10:8
As serwisowy Fornala! Wracamy na prowadzenie.
11:10
Niestety Huber myli się z zagrywki.
11:11
Holendrzy skutecznie kontrują i znów remis!
14:12
Skutecznie Kurek z prawego skrzydła, a po chwili Van Der Ent atakuje w aut!
14:14
As serwisowy Ahyia! Leon uchylił się przed piłką, myślał, że wyjdzie w aut.
14:15
Długa akcja, Holendrzy w kontrze i zdobywają punkt! Znów są na prowadzeniu.
14:16
Kolejny as Ahyia! Nikola Grbić bierze czas!
15:16
Skuteczna kiwka Kurka.
16:16
Kontra Polaków i Fornal skutecznie oszukał holenderski blok, grając kiwką nad rękoma rywali.
17:18
Gra punkt za punkt, teraz skuteczny atak Holendrów.
17:19
Ahyi skutecznie w kontrze! Znów prowadzenie rywali.
18:19
Kurek wybroniony, ale Koops tylko oddaje piłkę, nie mogą dobrze zaatakować w kontrze, piłka znów idzie do Kurka i teraz kapitan nie daje już szans rywalom.
19:21
Plak skutecznie, Holendrzy utrzymują się na przewadze dwóch punktów.
19:22
Koops as serwisowy... Grbić bierze drugą przerwę.
19:23
Fornal ucelowany przez Koopsa, Leon jeszcze zaatakował, ale Holandia kontruje! Piłka trafia w nasz blok, ale... wychodzi w aut.
19:24
Blok-obrona Holendrów na Kurku, kontra rywali, lekko plasowana piłka przebija nasz blok i jest piłka setowa!
20:24
Jeszcze nie koniec! Skuteczny atak Leona, ale przewaga Holandii spora.
21:24
Leon skutecznie ze środka! Banks bierze czas.
22:24
As serwisowy Bartosza Kurka! Coraz bliżej, ale to wciąż piłki setowe dla Holendrów.
22:25
Niestety! Dobre przyjęcie i atak Holendrów, co daje im wygraną w pierwszym secie!
Zaczynamy drugiego seta!
2:1
Kurek skutecznie z prawego skrzydła. Świetny mecz kapitana póki co.
3:1
Kontra Polaków i Fornal potężnie ze środka!
4:1
Atak Holandii, Ahyi mija nasz blok i... trafia w aut!
4:3
As serwisowy Plaka!
4:4
Skuteczny atak Holendrów i już jest remis!
4:5
Leon w aut i Polacy z 4:1 tracą na 4:5! Leon schodzi, wchodzi Semeniuk.
5:5
Kurek skutecznie z prawego skrzydła!
5:6
Ofiarna obrona Holendrów, Polacy mają kontrę do spokojnego rozegrania, ale... Kurek przekracza linię 3. metra!
7:7
Semeniuk dobrze ze środka! Trafił Ahyia w brzuch, poszedł przeprosić, na szczęście Holendrowi nic się nie stało i gra dalej.
8:7
Kontra Polaków i znów Kurek skutecznie! Świetny mecz kapitana.
9:9
Fornal serwuje w siatkę...
10:10
Huber w ostatniej chwili podbija piłkę, która zwolniła mocno na taśmie i Semeniuk świetnie wykańcza atak!
11:11
Koops serwuje w aut, teraz u nas na zagrywkę wchodzi Kurek.
11:12
Plak oszukuje nasz blok na środku.
13:12
Dobra kontra Polaków i wracamy na prowadzenie!
14:14
Ahyi przedziera się przez polski blok. Zażarta walka.
14:15
As serwisowy Tuinstry...
16:15
A teraz Ahyi zablokowany! W końcu!
17:15
A teraz Koops zablokowany przez nasz blok! Banks bierze czas.
18:16
Kurek skutecznie, tym razem z lewej strony.
19:16
Wyblokowany atak Holendrów i skuteczna kontra Kurka! Wracamy na nieco wyższe prowadzenie.
20:16
I kolejny atak rywali podbity i skuteczna kontra Semeniuka! Trener holendrów znów bierze czas.
21:17
Błąd Holendrów na zagrywce!
21:19
Semeniuk nie trafia! Nikola Grbić bierze czas.
22:21
Tuinstra trafia! dosłownie na milimetr!
23:21
Ale Plak zagrał teraz kilka metrów nad parkietem, daleko w aut.
23:22
Skuteczny atak Holendrów!
24:22
Kurek skutecznie z prawej strony! Piłki setowa dla Polaków!
24:23
Niestety, Kochanowski serwuje w aut.
25:23
Bartosz Kurek znów skutecznie! Remis w setach, 1:1!
Zaczynamy trzecią partię!
2:1
Ofiarna gra Polaków w obronie, musimy oddać piłkę, ale Ahyi w kontrze trafia w aut!
2:3
Błąd Polaków w ataku...
4:3
Kontra Polaków i Kurek znów skutecznie z prawej strony!
5:3
I znów skuteczna akcja Polaków! Kurek dalej na zagrywce.
5:5
Kontra Holendrów, Ahyi zablokowany, ale piłka leci w aut...
6:7
As serwisowy Ahyia...
7:7
Dobry atak Semeniuka z lewej strony.
8:7
As serwisowy Kochanowskiego!
10:8
Atak Holendrów wybroniony, piłka do nich wraca, ale Koops się myli w odbiorze, piłka do niego wraca, ale Holender nie miał jak zaatakować i uderzył w aut!
12:11
Seria błędów. Holendrzy serwują w siatkę, a Huber daleko w aut.
13:11
Skuteczny atak Fornala, utrzymujemy skromne prowadzenie.
14:11
Tuinstra zablokowany! Trener Holendrów Joel Banks bierze przerwę.
15:12
Plak psuje zagrywkę.
15:14
Fornal zablokowany na środku przez Korenbleka!
16:14
Na szczęście potężna zagrywka Ahyia w siatkę.
18:15
Kurek blokuje Koopsa!
20:16
As serwisowy Semeniuka! Banks znów bierze czas.
21:17
Błąd Holendrów, ale będzie jeszcze to sprawdzane.
21:17
Punkt dla nas utrzymany, gramy dalej.
22:17
Koops atakuje daleko w aut!
23:18
Koops serwuje w siatkę, bardzo blisko wygrania seta przez Polaków.
23:19
Kurek też serwuje w siatkę...
24:19
Plak w aut! Piłka setowa dla Polaków.
25:19
Piłka wraca do nas po zagrywce, rozegrana do Semeniuka, który kiwa w środek i zapewnia nam drugiego seta w tym meczu!
Startuje czwarty set.
0:2
Dobra kontra, a następnie skuteczny blok Holendrów.
1:2
Ale szczęście Polaków! Holandia znów miała kontrę, ale Ahyi uderza w aut!
2:2
A teraz skuteczny blok Polaków.
3:3
Plak serwuje w aut.
4:5
A teraz Fornal zagrywa w siatkę...
5:6
Świetna kiwka Berkhouta!
7:7
Huber skutecznie ze środka! Utrzymujemy wyrównany wynik.
7:9
As serwisowy Koopsa...
9:9
Ale teraz Holendrzy strasznie pogubili się w rozegraniu, Fornal skutecznie kontruje!
9:11
Ale teraz Fornal atakuje w taśmę. Nikola Grbić bierze czas.
9:12
As serwisowy Plaka, taśma mocno pomogła Holendrowi.
11:12
Bronimy ataku Tuinstry, kontra i Kurek skutecznie z prawego skrzydła!
11:14
Ahyi zagrywa asa serwisowego!
13:14
Ale teraz atak Ahyia zablokowany!
14:14
Remis! Tuinstra zablokowany! Banks bierze czas.
15:15
Semeniuk w aut, na szczęście po bloku!
15:17
Plak blokuje Hubera!
17:18
Uf! Popiwczak przepuszcza zagrywkę Berkhouta, piłka minimalnie ląduje na aucie.
18:18
A teraz as serwisowy Semeniuka!
19:18
Kontra Polaków i Semeniuk skutecznie atakuje ze środka! Pierwsze prowadzenie w tym secie!
20:18
I kolejny as serwisowy Semeniuka! Świetna seria polskiego zawodnika, Trener Holandii znów bierze czas.
21:18
I kolejny as Semeniuka! Tym razem pomogła taśma.
22:19
Koops zagrywa w aut.
22:21
Ahyi wygrywa przebitkę na siatce! Już tylko punkt przewagi, Grbić bierze czas!
23:21
Plak serwuje w aut! Coraz bliżej wygranej w meczu Polaków.
23:22
Jeszcze skutecznie Holendrzy.
24:22
Skuteczny atak Kurka z prawego skrzydła! Piłki meczowe dla Polski!
25:22
Atak Holandii w aut! Polska wygrywa 3:1 i wychodzi z 1. miejsca w grupie na MŚ 2025!
To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę!
MŚ siatkarzy 2025: Polska - Holandia relacja i wynik na żywo
Reprezentacja Polski siatkarzy radzi sobie zgodnie z oczekiwaniami w fazie grupowej. Przed startem mistrzostw Polacy byli zdecydowanymi faworytami do wygrania grupy i póki co spełniają pokładane w nich nadzieje – bez większych problemów ograli Rumunię oraz Katar, a przed nimi mecz z Holandią, który zadecyduje o tym, która z tych drużyn wyjdzie z pierwszego miejsca w grupie. Mimo świetnej dyspozycji podopieczni Nikoli Grbicia muszą się mieć na baczności, bo trwające mistrzostwa są pełne niespodzianek! Japończycy już pozbawili się szans na awans do fazy pucharowej, a Francuzi zanotowali wpadkę i przegrali 2:3 z Finami! O wyjście z grupy drżą też Serbowie czy Kuba, a szansę na grę w fazie pucharowej wśród mniejszych reprezentacji – oprócz Finów – mają też Czesi czy Portugalczycy. Start spotkania Polska – Holandia w fazie grupowej mistrzostw świata siatkarzy o godzinie 12:00 polskiego czasu, bądźcie z nami!