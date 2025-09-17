Polacy wygrali z Holandią! Nie było łatwo, rywale postraszyli

2025-09-17 14:01

Reprezentacja Polski z kompletem zwycięstw i tylko jednym straconym setem kończy rywalizację w grupie na mistrzostwach świata siatkarzy 2025. W ostatnim meczu tej fazy Polacy wygrali z Holendrami 3:1, choć mecz zaczął się od partii wygranej przez rywali. W zasadzie każdy set był bardzo wyrównany i o wygranych decydowały detale. To był dobry test dla Polaków. Wygrana, mimo słabszych momentów, bardzo cieszy. Poniżej zapis naszej relacji na żywo z meczu Polska - Holandia.

Autor: Paweł Skraba/Super Express Bartosz Kurek

Polska – Holandia 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczeny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk. 

Holandia: Ahyi, Bak, Berkhout, Jorna, Keemink, Klok, Koops, Korenblek, Meijs, Plak, Tuinstra, Van Der Ent, Wijkstra, Wiltenburg.

Polska - Holandia

Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Holandia w fazie grupowej mistrzostw świata siatkarzy 2025! Start meczu już o 12:00, bądźcie z nami!

Dzień dobry! Już za kilkanaście minut polscy siatkarze zaczną ostatni mecz fazy grupowej. Ich rywalem w walce o zajęcie 1. miejsca w grupie będzie Holandia.

Trener Holendrów pracował w Polsce ledwie 5 miesięcy. Później narzekał na "toksyczne środowisko"
Trener Holendrów pracował w Polsce ledwie 5 miesięcy. Później narzekał na "toksyczne środowisko"

Powiedzieć, że trener Holendrów zna Polskę, to lekka przesada, ale w przeszłości pracował w naszym kraju i... nie ma najlepszych wspomnień. 

Warto przypomnieć, że Holandia zagra bez swojej największej gwiazdy, Nimira Abdel-Aziza.

Przed nami hymny obu państw.

Polacy wyjdą na to spotkanie w składzie: Leon, Kurek, Huber, Kochanowski, Komenda, Fornal, Popiwczak. 

Gramy! Serwuje Tomasz Fornal!

1:0

I pierwszy punkt dla Polski, Holendrzy odbierają tak, że piłka wylatuje na aut po naszej stronie. 

3:1

Koops w aut, rośnie przewaga Polaków. 

4:4

Dobry atak Holendrów i jest remis!

5:5

Leon psuje zagrywkę.

6:5

Ahyi też serwuje w aut. 

7:6

Polacy mieli problemy z atakiem, ale udało się podbić kiwkę Holendrów i ponowiony atak już był skuteczny. 

7:8

Kurek zablokowany! Holandia na prowadzeniu. 

9:8

Mocna zagrywka Fornala, piłka przechodzi na naszą stronę i kontra wykorzystana też przez Fornala!

10:8

As serwisowy Fornala! Wracamy na prowadzenie.

11:10

Niestety Huber myli się z zagrywki. 

11:11

Holendrzy skutecznie kontrują i znów remis!

14:12

Skutecznie Kurek z prawego skrzydła, a po chwili Van Der Ent atakuje w aut!

14:14

As serwisowy Ahyia! Leon uchylił się przed piłką, myślał, że wyjdzie w aut. 

14:15

Długa akcja, Holendrzy w kontrze i zdobywają punkt! Znów są na prowadzeniu. 

14:16

Kolejny as Ahyia! Nikola Grbić bierze czas!

15:16

Skuteczna kiwka Kurka. 

16:16

Kontra Polaków i Fornal skutecznie oszukał holenderski blok, grając kiwką nad rękoma rywali.

17:18

Gra punkt za punkt, teraz skuteczny atak Holendrów. 

17:19

Ahyi skutecznie w kontrze! Znów prowadzenie rywali. 

18:19

Kurek wybroniony, ale Koops tylko oddaje piłkę, nie mogą dobrze zaatakować w kontrze, piłka znów idzie do Kurka i teraz kapitan nie daje już szans rywalom. 

19:21

Plak skutecznie, Holendrzy utrzymują się na przewadze dwóch punktów. 

19:22

Koops as serwisowy... Grbić bierze drugą przerwę. 

19:23

Fornal ucelowany przez Koopsa, Leon jeszcze zaatakował, ale Holandia kontruje! Piłka trafia w nasz blok, ale... wychodzi w aut. 

19:24

Blok-obrona Holendrów na Kurku, kontra rywali, lekko plasowana piłka przebija nasz blok i jest piłka setowa!

20:24

Jeszcze nie koniec! Skuteczny atak Leona, ale przewaga Holandii spora. 

21:24

Leon skutecznie ze środka! Banks bierze czas.

22:24

As serwisowy Bartosza Kurka! Coraz bliżej, ale to wciąż piłki setowe dla Holendrów. 

22:25

Niestety! Dobre przyjęcie i atak Holendrów, co daje im wygraną w pierwszym secie!

Zaczynamy drugiego seta!

2:1

Kurek skutecznie z prawego skrzydła. Świetny mecz kapitana póki co. 

3:1

Kontra Polaków i Fornal potężnie ze środka!

4:1

Atak Holandii, Ahyi mija nasz blok i... trafia w aut!

4:3

As serwisowy Plaka!

4:4

Skuteczny atak Holendrów i już jest remis!

4:5

Leon w aut i Polacy z 4:1 tracą na 4:5! Leon schodzi, wchodzi Semeniuk. 

5:5

Kurek skutecznie z prawego skrzydła!

5:6

Ofiarna obrona Holendrów, Polacy mają kontrę do spokojnego rozegrania, ale... Kurek przekracza linię 3. metra!

7:7

Semeniuk dobrze ze środka! Trafił Ahyia w brzuch, poszedł przeprosić, na szczęście Holendrowi nic się nie stało i gra dalej. 

8:7

Kontra Polaków i znów Kurek skutecznie! Świetny mecz kapitana.

9:9

Fornal serwuje w siatkę...

10:10

Huber w ostatniej chwili podbija piłkę, która zwolniła mocno na taśmie i Semeniuk świetnie wykańcza atak!

11:11

Koops serwuje w aut, teraz u nas na zagrywkę wchodzi Kurek.

11:12

Plak oszukuje nasz blok na środku. 

13:12

Dobra kontra Polaków i wracamy na prowadzenie!

14:14

Ahyi przedziera się przez polski blok. Zażarta walka. 

14:15

As serwisowy Tuinstry...

16:15

A teraz Ahyi zablokowany! W końcu!

17:15

A teraz Koops zablokowany przez nasz blok! Banks bierze czas.

18:16

Kurek skutecznie, tym razem z lewej strony. 

19:16

Wyblokowany atak Holendrów i skuteczna kontra Kurka! Wracamy na nieco wyższe prowadzenie. 

20:16

I kolejny atak rywali podbity i skuteczna kontra Semeniuka! Trener holendrów znów bierze czas.

21:17

Błąd Holendrów na zagrywce!

21:19

Semeniuk nie trafia! Nikola Grbić bierze czas.

22:21

Tuinstra trafia! dosłownie na milimetr!

23:21

Ale Plak zagrał teraz kilka metrów nad parkietem, daleko w aut. 

23:22

Skuteczny atak Holendrów!

24:22

Kurek skutecznie z prawej strony! Piłki setowa dla Polaków!

24:23

Niestety, Kochanowski serwuje w aut. 

25:23

Bartosz Kurek znów skutecznie! Remis w setach, 1:1!

Zaczynamy trzecią partię!

2:1

Ofiarna gra Polaków w obronie, musimy oddać piłkę, ale Ahyi w kontrze trafia w aut!

2:3

Błąd Polaków w ataku...

4:3

Kontra Polaków i Kurek znów skutecznie z prawej strony!

5:3

I znów skuteczna akcja Polaków! Kurek dalej na zagrywce. 

5:5

Kontra Holendrów, Ahyi zablokowany, ale piłka leci w aut...

6:7

As serwisowy Ahyia...

7:7

Dobry atak Semeniuka z lewej strony.

8:7

As serwisowy Kochanowskiego!

10:8

Atak Holendrów wybroniony, piłka do nich wraca, ale Koops się myli w odbiorze, piłka do niego wraca, ale Holender nie miał jak zaatakować i uderzył w aut!

12:11

Seria błędów. Holendrzy serwują w siatkę, a Huber daleko w aut. 

13:11

Skuteczny atak Fornala, utrzymujemy skromne prowadzenie. 

14:11

Tuinstra zablokowany! Trener Holendrów Joel Banks bierze przerwę.

15:12

Plak psuje zagrywkę. 

15:14

Fornal zablokowany na środku przez Korenbleka!

16:14

Na szczęście potężna zagrywka Ahyia w siatkę. 

18:15

Kurek blokuje Koopsa! 

20:16

As serwisowy Semeniuka! Banks znów bierze czas.

21:17

Błąd Holendrów, ale będzie jeszcze to sprawdzane. 

21:17

Punkt dla nas utrzymany, gramy dalej.

22:17

Koops atakuje daleko w aut!

23:18

Koops serwuje w siatkę, bardzo blisko wygrania seta przez Polaków. 

23:19

Kurek też serwuje w siatkę... 

24:19

Plak w aut! Piłka setowa dla Polaków. 

25:19

Piłka wraca do nas po zagrywce, rozegrana do Semeniuka, który kiwa w środek i zapewnia nam drugiego seta w tym meczu!

Startuje czwarty set. 

0:2

Dobra kontra, a następnie skuteczny blok Holendrów. 

1:2

Ale szczęście Polaków! Holandia znów miała kontrę, ale Ahyi uderza w aut!

2:2

A teraz skuteczny blok Polaków. 

3:3

Plak serwuje w aut. 

4:5

A teraz Fornal zagrywa w siatkę...

5:6

Świetna kiwka Berkhouta!

7:7

Huber skutecznie ze środka! Utrzymujemy wyrównany wynik. 

7:9

As serwisowy Koopsa...

9:9

Ale teraz Holendrzy strasznie pogubili się w rozegraniu, Fornal skutecznie kontruje!

9:11

Ale teraz Fornal atakuje w taśmę. Nikola Grbić bierze czas. 

9:12

As serwisowy Plaka, taśma mocno pomogła Holendrowi. 

11:12

Bronimy ataku Tuinstry, kontra i Kurek skutecznie z prawego skrzydła!

11:14

Ahyi zagrywa asa serwisowego!

13:14

Ale teraz atak Ahyia zablokowany!

14:14

Remis! Tuinstra zablokowany! Banks bierze czas.

15:15

Semeniuk w aut, na szczęście po bloku!

15:17

Plak blokuje Hubera!

17:18

Uf! Popiwczak przepuszcza zagrywkę Berkhouta, piłka minimalnie ląduje na aucie. 

18:18

A teraz as serwisowy Semeniuka!

19:18

Kontra Polaków i Semeniuk skutecznie atakuje ze środka! Pierwsze prowadzenie w tym secie!

20:18

I kolejny as serwisowy Semeniuka! Świetna seria polskiego zawodnika, Trener Holandii znów bierze czas. 

21:18

I kolejny as Semeniuka! Tym razem pomogła taśma. 

22:19

Koops zagrywa w aut. 

22:21

Ahyi wygrywa przebitkę na siatce! Już tylko punkt przewagi, Grbić bierze czas!

23:21

Plak serwuje w aut! Coraz bliżej wygranej w meczu Polaków. 

23:22

Jeszcze skutecznie Holendrzy. 

24:22

Skuteczny atak Kurka z prawego skrzydła! Piłki meczowe dla Polski!

25:22

Atak Holandii w aut! Polska wygrywa 3:1 i wychodzi z 1. miejsca w grupie na MŚ 2025!

To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę!

MŚ siatkarzy 2025: Polska - Holandia relacja i wynik na żywo

Reprezentacja Polski siatkarzy radzi sobie zgodnie z oczekiwaniami w fazie grupowej. Przed startem mistrzostw Polacy byli zdecydowanymi faworytami do wygrania grupy i póki co spełniają pokładane w nich nadzieje – bez większych problemów ograli Rumunię oraz Katar, a przed nimi mecz z Holandią, który zadecyduje o tym, która z tych drużyn wyjdzie z pierwszego miejsca w grupie. Mimo świetnej dyspozycji podopieczni Nikoli Grbicia muszą się mieć na baczności, bo trwające mistrzostwa są pełne niespodzianek! Japończycy już pozbawili się szans na awans do fazy pucharowej, a Francuzi zanotowali wpadkę i przegrali 2:3 z Finami! O wyjście z grupy drżą też Serbowie czy Kuba, a szansę na grę w fazie pucharowej wśród mniejszych reprezentacji – oprócz Finów – mają też Czesi czy Portugalczycy. Start spotkania Polska – Holandia w fazie grupowej mistrzostw świata siatkarzy o godzinie 12:00 polskiego czasu, bądźcie z nami!

