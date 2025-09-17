Polska – Holandia 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczeny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk.

Holandia: Ahyi, Bak, Berkhout, Jorna, Keemink, Klok, Koops, Korenblek, Meijs, Plak, Tuinstra, Van Der Ent, Wijkstra, Wiltenburg.

Polska - Holandia Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Holandia w fazie grupowej mistrzostw świata siatkarzy 2025! Start meczu już o 12:00, bądźcie z nami! Dzień dobry! Już za kilkanaście minut polscy siatkarze zaczną ostatni mecz fazy grupowej. Ich rywalem w walce o zajęcie 1. miejsca w grupie będzie Holandia. Trener Holendrów pracował w Polsce ledwie 5 miesięcy. Później narzekał na "toksyczne środowisko" Powiedzieć, że trener Holendrów zna Polskę, to lekka przesada, ale w przeszłości pracował w naszym kraju i... nie ma najlepszych wspomnień. Warto przypomnieć, że Holandia zagra bez swojej największej gwiazdy, Nimira Abdel-Aziza. Przed nami hymny obu państw. Polacy wyjdą na to spotkanie w składzie: Leon, Kurek, Huber, Kochanowski, Komenda, Fornal, Popiwczak. Gramy! Serwuje Tomasz Fornal! 1:0 I pierwszy punkt dla Polski, Holendrzy odbierają tak, że piłka wylatuje na aut po naszej stronie. 3:1 Koops w aut, rośnie przewaga Polaków. 4:4 Dobry atak Holendrów i jest remis! 5:5 Leon psuje zagrywkę. 6:5 Ahyi też serwuje w aut. 7:6 Polacy mieli problemy z atakiem, ale udało się podbić kiwkę Holendrów i ponowiony atak już był skuteczny. 7:8 Kurek zablokowany! Holandia na prowadzeniu. 9:8 Mocna zagrywka Fornala, piłka przechodzi na naszą stronę i kontra wykorzystana też przez Fornala! 10:8 As serwisowy Fornala! Wracamy na prowadzenie. 11:10 Niestety Huber myli się z zagrywki. 11:11 Holendrzy skutecznie kontrują i znów remis! 14:12 Skutecznie Kurek z prawego skrzydła, a po chwili Van Der Ent atakuje w aut! 14:14 As serwisowy Ahyia! Leon uchylił się przed piłką, myślał, że wyjdzie w aut. 14:15 Długa akcja, Holendrzy w kontrze i zdobywają punkt! Znów są na prowadzeniu. 14:16 Kolejny as Ahyia! Nikola Grbić bierze czas! 15:16 Skuteczna kiwka Kurka. 16:16 Kontra Polaków i Fornal skutecznie oszukał holenderski blok, grając kiwką nad rękoma rywali. 17:18 Gra punkt za punkt, teraz skuteczny atak Holendrów. 17:19 Ahyi skutecznie w kontrze! Znów prowadzenie rywali. 18:19 Kurek wybroniony, ale Koops tylko oddaje piłkę, nie mogą dobrze zaatakować w kontrze, piłka znów idzie do Kurka i teraz kapitan nie daje już szans rywalom. 19:21 Plak skutecznie, Holendrzy utrzymują się na przewadze dwóch punktów. 19:22 Koops as serwisowy... Grbić bierze drugą przerwę. 19:23 Fornal ucelowany przez Koopsa, Leon jeszcze zaatakował, ale Holandia kontruje! Piłka trafia w nasz blok, ale... wychodzi w aut. 19:24 Blok-obrona Holendrów na Kurku, kontra rywali, lekko plasowana piłka przebija nasz blok i jest piłka setowa! 20:24 Jeszcze nie koniec! Skuteczny atak Leona, ale przewaga Holandii spora. 21:24 Leon skutecznie ze środka! Banks bierze czas. 22:24 As serwisowy Bartosza Kurka! Coraz bliżej, ale to wciąż piłki setowe dla Holendrów. 22:25 Niestety! Dobre przyjęcie i atak Holendrów, co daje im wygraną w pierwszym secie! Zaczynamy drugiego seta! 2:1 Kurek skutecznie z prawego skrzydła. Świetny mecz kapitana póki co. 3:1 Kontra Polaków i Fornal potężnie ze środka! 4:1 Atak Holandii, Ahyi mija nasz blok i... trafia w aut! 4:3 As serwisowy Plaka! 4:4 Skuteczny atak Holendrów i już jest remis! 4:5 Leon w aut i Polacy z 4:1 tracą na 4:5! Leon schodzi, wchodzi Semeniuk. 5:5 Kurek skutecznie z prawego skrzydła! 5:6 Ofiarna obrona Holendrów, Polacy mają kontrę do spokojnego rozegrania, ale... Kurek przekracza linię 3. metra! 7:7 Semeniuk dobrze ze środka! Trafił Ahyia w brzuch, poszedł przeprosić, na szczęście Holendrowi nic się nie stało i gra dalej. 8:7 Kontra Polaków i znów Kurek skutecznie! Świetny mecz kapitana. 9:9 Fornal serwuje w siatkę... 10:10 Huber w ostatniej chwili podbija piłkę, która zwolniła mocno na taśmie i Semeniuk świetnie wykańcza atak! 11:11 Koops serwuje w aut, teraz u nas na zagrywkę wchodzi Kurek. 11:12 Plak oszukuje nasz blok na środku. 13:12 Dobra kontra Polaków i wracamy na prowadzenie! 14:14 Ahyi przedziera się przez polski blok. Zażarta walka. 14:15 As serwisowy Tuinstry... 16:15 A teraz Ahyi zablokowany! W końcu! 17:15 A teraz Koops zablokowany przez nasz blok! Banks bierze czas. 18:16 Kurek skutecznie, tym razem z lewej strony. 19:16 Wyblokowany atak Holendrów i skuteczna kontra Kurka! Wracamy na nieco wyższe prowadzenie. 20:16 I kolejny atak rywali podbity i skuteczna kontra Semeniuka! Trener holendrów znów bierze czas. 21:17 Błąd Holendrów na zagrywce! 21:19 Semeniuk nie trafia! Nikola Grbić bierze czas. 22:21 Tuinstra trafia! dosłownie na milimetr! 23:21 Ale Plak zagrał teraz kilka metrów nad parkietem, daleko w aut. 23:22 Skuteczny atak Holendrów! 24:22 Kurek skutecznie z prawej strony! Piłki setowa dla Polaków! 24:23 Niestety, Kochanowski serwuje w aut. 25:23 Bartosz Kurek znów skutecznie! Remis w setach, 1:1! Zaczynamy trzecią partię! 2:1 Ofiarna gra Polaków w obronie, musimy oddać piłkę, ale Ahyi w kontrze trafia w aut! 2:3 Błąd Polaków w ataku... 4:3 Kontra Polaków i Kurek znów skutecznie z prawej strony! 5:3 I znów skuteczna akcja Polaków! Kurek dalej na zagrywce. 5:5 Kontra Holendrów, Ahyi zablokowany, ale piłka leci w aut... 6:7 As serwisowy Ahyia... 7:7 Dobry atak Semeniuka z lewej strony. 8:7 As serwisowy Kochanowskiego! 10:8 Atak Holendrów wybroniony, piłka do nich wraca, ale Koops się myli w odbiorze, piłka do niego wraca, ale Holender nie miał jak zaatakować i uderzył w aut! 12:11 Seria błędów. Holendrzy serwują w siatkę, a Huber daleko w aut. 13:11 Skuteczny atak Fornala, utrzymujemy skromne prowadzenie. 14:11 Tuinstra zablokowany! Trener Holendrów Joel Banks bierze przerwę. 15:12 Plak psuje zagrywkę. 15:14 Fornal zablokowany na środku przez Korenbleka! 16:14 Na szczęście potężna zagrywka Ahyia w siatkę. 18:15 Kurek blokuje Koopsa! 20:16 As serwisowy Semeniuka! Banks znów bierze czas. 21:17 Błąd Holendrów, ale będzie jeszcze to sprawdzane. 21:17 Punkt dla nas utrzymany, gramy dalej. 22:17 Koops atakuje daleko w aut! 23:18 Koops serwuje w siatkę, bardzo blisko wygrania seta przez Polaków. 23:19 Kurek też serwuje w siatkę... 24:19 Plak w aut! Piłka setowa dla Polaków. 25:19 Piłka wraca do nas po zagrywce, rozegrana do Semeniuka, który kiwa w środek i zapewnia nam drugiego seta w tym meczu! Startuje czwarty set. 0:2 Dobra kontra, a następnie skuteczny blok Holendrów. 1:2 Ale szczęście Polaków! Holandia znów miała kontrę, ale Ahyi uderza w aut! 2:2 A teraz skuteczny blok Polaków. 3:3 Plak serwuje w aut. 4:5 A teraz Fornal zagrywa w siatkę... 5:6 Świetna kiwka Berkhouta! 7:7 Huber skutecznie ze środka! Utrzymujemy wyrównany wynik. 7:9 As serwisowy Koopsa... 9:9 Ale teraz Holendrzy strasznie pogubili się w rozegraniu, Fornal skutecznie kontruje! 9:11 Ale teraz Fornal atakuje w taśmę. Nikola Grbić bierze czas. 9:12 As serwisowy Plaka, taśma mocno pomogła Holendrowi. 11:12 Bronimy ataku Tuinstry, kontra i Kurek skutecznie z prawego skrzydła! 11:14 Ahyi zagrywa asa serwisowego! 13:14 Ale teraz atak Ahyia zablokowany! 14:14 Remis! Tuinstra zablokowany! Banks bierze czas. 15:15 Semeniuk w aut, na szczęście po bloku! 15:17 Plak blokuje Hubera! 17:18 Uf! Popiwczak przepuszcza zagrywkę Berkhouta, piłka minimalnie ląduje na aucie. 18:18 A teraz as serwisowy Semeniuka! 19:18 Kontra Polaków i Semeniuk skutecznie atakuje ze środka! Pierwsze prowadzenie w tym secie! 20:18 I kolejny as serwisowy Semeniuka! Świetna seria polskiego zawodnika, Trener Holandii znów bierze czas. 21:18 I kolejny as Semeniuka! Tym razem pomogła taśma. 22:19 Koops zagrywa w aut. 22:21 Ahyi wygrywa przebitkę na siatce! Już tylko punkt przewagi, Grbić bierze czas! 23:21 Plak serwuje w aut! Coraz bliżej wygranej w meczu Polaków. 23:22 Jeszcze skutecznie Holendrzy. 24:22 Skuteczny atak Kurka z prawego skrzydła! Piłki meczowe dla Polski! 25:22 Atak Holandii w aut! Polska wygrywa 3:1 i wychodzi z 1. miejsca w grupie na MŚ 2025! To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę!

Reprezentacja Polski siatkarzy radzi sobie zgodnie z oczekiwaniami w fazie grupowej. Przed startem mistrzostw Polacy byli zdecydowanymi faworytami do wygrania grupy i póki co spełniają pokładane w nich nadzieje – bez większych problemów ograli Rumunię oraz Katar, a przed nimi mecz z Holandią, który zadecyduje o tym, która z tych drużyn wyjdzie z pierwszego miejsca w grupie. Mimo świetnej dyspozycji podopieczni Nikoli Grbicia muszą się mieć na baczności, bo trwające mistrzostwa są pełne niespodzianek! Japończycy już pozbawili się szans na awans do fazy pucharowej, a Francuzi zanotowali wpadkę i przegrali 2:3 z Finami! O wyjście z grupy drżą też Serbowie czy Kuba, a szansę na grę w fazie pucharowej wśród mniejszych reprezentacji – oprócz Finów – mają też Czesi czy Portugalczycy. Start spotkania Polska – Holandia w fazie grupowej mistrzostw świata siatkarzy o godzinie 12:00 polskiego czasu, bądźcie z nami!