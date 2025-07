Polska - Japonia 3:0 (25:23, 26:24, 25:12)

Polska: Popiwczak, Komenda, Leon, Bednorz, Szalpuk, Kochanowski, Semeniuk, Granieczny, Fornal, Bołądź, Jakubiszak, Sasak, Nowak, Firlej

Japonia: Onodera, Miyaura, Oya, Tomita, Takahashi, Ogawa, Ishikawa, Kai, Nishimoto, Nishiyama, Yamamoto, Eiro, Evbade-Dan, Sato

Mecz Polska - Japonia był ostatnim ćwierćfinałem Ligi Narodów 2025. Turniej finałowy w chińskim Ningbo rozpoczął się w środę. Najlepsza w fazie zasadniczej Brazylia ograła gospodarzy z Chin (3:1), a "wicemistrzowie" Włosi pokonali w tym samym stosunku Kubę. W czwartek rano stawkę półfinalistów uzupełniła Słowenia, która ograła Francję 3:1. W ostatnim ćwierćfinale to rywale Biało-Czerwonych byli rozstawieni wyżej - zajęli w rundzie zasadniczej 4. miejsce, a Polska piąte. Na parkiecie podopieczni Nikoli Grbicia pokazali jednak, że ostatnie dni na treningach były naprawdę owocne.

Polska - Japonia: Dwa wyszarpane sety i demolka

W mecz lepiej weszli Japończycy, którzy prowadzili w pierwszym secie nawet 16:12. Polacy szybko odpowiedzieli dobrą serią i doprowadzili do remisu 17:17, a w końcówce zachowali więcej zimnej krwi w dużej mierze za sprawą Kewina Sasaka. Nasz atakujący błyszczał na zagrywce i w ataku, dzięki czemu Polska wygrała 25:23.

W drugim secie Biało-Czerwoni od początku mieli przewagę dzięki genialnej grze Sasaka (zdobył łącznie 15 pkt), ale tym razem to oni dali się dojść na 16:16. Od tego momentu grali z rywalami punkt za punkt, wychodząc w końcu na prowadzenie 24:22. Nie wykorzystali jednak świetnej okazji na zamknięcie seta, gdy młody Jakub Nowak został zablokowany na środku. Na szczęście szybko zamknęli seta na 2:0, wygrywając 26:24.

Partia przegrana na przewagi kompletnie rozbiła Japończyków. W trzecim secie właściwie nie istnieli, a polski blok był dla nich nie do przejścia. W końcówce prowadzenie było tak duże, że Grbić mógł dać szansę rezerwowym. Mimo to, Polacy i tak rozbili rywali 25:12 i w świetnym stylu awansowali do półfinału. Ten rozegrają w sobotę (2 sierpnia), a ich rywalem będzie Brazylia, która w tym sezonie Ligi Narodów poniosła tylko jedną porażkę - z Kubą na samym początku rozgrywek. Poniżej nasza relacja na żywo z ćwierćfinału Polska - Japonia:

Polska - Japonia Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Japonia w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy! Początek spotkania o godzinie 13:00. 12:40 Poznaliśmy wybrańców Nikoli Grbicia na dzisiejszy mecz! Ćwierćfinał #VNLFinals z 🇯🇵 rozpoczną: Marcin Komenda, Kewin Sasak, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Jakub Popiwczak (L)

Powodzenia!#BePartOfTheGame pic.twitter.com/81LlhAH8IE — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 31, 2025 12:45 Przypomnijmy, że polscy siatkarze grali już z Japonią w tym sezonie LN. Podczas pierwszego tegorocznego turnieju w chińskim Xi'an wygrali w eksperymentalnym składzie 3:1. 12:49 W chińskim Ningbo cały czas trwa rozgrzewka, ale mecz już naprawdę blisko. 12:52 - Japonia jest świetnie zorganizowaną drużyną. Musimy popełniać od niej mniej błędów - ocenia przed meczem Nikola Grbić. 12:54 Zaczynamy oficjalną prezentację! Najpierw hymn Japonii. A teraz "Mazurek Dąbrowskiego". Ishikawa, Miyaura i Ran Takahashi - największe gwiazdy Japonii na skrzydłach znalazły się w wyjściowym składzie. Komenda, Sasak, Leon, Fornal, Kochanowski, Nowak i Popiwczak - przypominamy skład Polaków. 0:0 Zaczynamy mecz od zagrywki Fornala! 0:1 Dobra zagrywka Fornala, ale Japończycy świetnie przyjęli i Miyaura już błysnął atakiem z prawego skrzydła. 2:2 Pierwszy potężny atak Leona w tym meczu! 3:2 Kiks Ishikawy w ataku i pierwsze prowadzenie Polski! 3:3 Tym razem piękna kiwka Ishikawy na prawym skrzydle. 4:3 Potężny atak Sasaka na pojedynczym bloku! 5:4 Ważny atak Sasaka z sytuacyjnej piłki! 5:6 As Miyaury, ustrzelił Fornala. 5:7 Miyaura znów mocno w Fornala, Polska wyprowadziła akcję, ale jej nie skończyła. I japoński atakujący obił nasz blok na kontrze. 7:8 Pierwszy pajp w tym meczu zakończony punktem Leona, choć po rękach opadającego bloku. 9:9 Pierwszy blok Polaków! Świetna reakcja Kochanowskiego na środku! 9:11 Fatalny błąd Leona w przyjęciu lekkiej zagrywki palcami. 9:12 Drugi as flotem rozgrywającego Eiro. Czas dla Grbicia. 10:12 Dobre przyjęcie Fornala i świetna akcja na środku z Kochanowskim. 11:13 Na dwa razy musieliśmy kończyć tę akcję, ale udało się pajpem Fornala! 12:13 Sasak skutecznie na kontrze! 12:15 Niesamowicie wybronili się Japończycy po akcji na środku i znów skutecznie Miyaura. 12:16 Imponują Japończycy na początku tego meczu cierpliwością i techniką. Znów dograli do końca dłuższą akcję i skończyli ją ze skrzydła. Drugi czas dla Polaków. 14:16 As Kochanowskiego! 15:16 Dobra zagrywka i zablokowany Miyaura z wyższej piłki! Czas dla Japonii. 16:17 Ważny blok na kontrze Japonii! 17:17 Wpadł w siatkę japoński rozgrywający! 18:18 Zepsuta zagrywka Takahashiego. 19:19 Nowak skutecznie ze środka! 19:20 Semeniuk wszedł na zagrywkę za Nowaka, ale Japończycy rozegrali dobrą akcję z Ishikawą na skrzydle. 20:20 Leon potężnie po ciasnym skosie! 21:20 As Sasaka w takim momencie! 22:20 Znów świetna zagrywka Sasaka, wybronili się jakoś Japończycy, ale Ishikawa uderzył w aut! Drugi czas dla trenera Japonii. 23:20 Sasak zaskoczył rywali lżejszą zagrywką i popełnili błąd czterech odbić po słabiutkim przyjęciu! 23:21 Tym razem Sasak w siatkę, ale i tak zrobił swoje! 23:22 Leon zaatakował w aut, ale Polacy proszą o challenge, szukając po drodze bloku. 23:22 Nie było bloku... 24:22 Ishikawa w siatkę! Piłki setowe dla Polski! 24:23 Leon mocno na zagrywce, ale w aut. Druga piłka setowa... 25:23 Zepsuł Japończyk zagrywkę! Prowadzimy w ćwierćfinale 1:0! Ważny, wyrównany set dla Polski. Tak może wyglądać cały ten mecz! Me widząc wyrównaną grę od samego początku, wiedząc że chyba tak będzie do końca #gangłysego pic.twitter.com/pGwzF26Gp3 — Magdalena 🌸🤍🏹 (@madziula2205) July 31, 2025 0:0 Japonia zaczyna drugiego seta. 1:0 I od razu zepsuta zagrywka środkowego Onodery. 3:1 Kolejny as Sasaka! Co za mecz naszego atakującego! 5:2 Pięknie Fornal po ciasnym skosie na kontrze! 6:3 Z wyczuciem Kochanowski ze środka kiwnął nad blokiem! 7:3 Świetna reakcja Nowaka na bloku i kapitalny atak Sasaka z kontry! Już czas dla Japonii. 8:4 Fornal przedarł się przez japoński blok! 8:6 Dwa świetne ataki Miyaury z rzędu. 9:6 Sasak jest dziś genialny, splasował z lewego skrzydła! Wcześniej Leon kapitalnie obronił atak rywali z drugiej linii! 11:8 I znów Sasak skutecznie, teraz po ciasnym skosie! 11:10 Leon z lewego skrzydła na potrójnym bloku zaatakował w aut. 13:11 Kochanowski skutecznie ze środka! 15:12 Zablokowany Miyaura! Ależ czapa Fornala! 16:14 Znów blisko bloku Nowak, ale na razie brakuje mu trochę szczęścia. 16:15 Nie skończył ataku Leon i Ishikawa skutecznie zamknął kontrę. 16:16 Potężny blok na Leonie. Grbić reaguje i wprowadza za niego Semeniuka. 16:17 Najdłuższa akcja w meczu! Polacy wyczyniali cuda w obronie, ale ciągle nie mieli okazji na kontrę. I w końcu Japończycy zdobyli punkt... 16:17 Pierwsze prowadzenie Japończyków w tym secie i czas dla Grbicia. 17:17 Brawo Nowak ze środka! 18:18 Kolejny przepiękny atak Sasaka po ciasnym skosie! 19:19 Uff, Semeniuk skutecznie po bloku! 20:20 I oczywiście Sasak skutecznie! 21:21 Przyjęliśmy potężną zagrywkę i Fornal wcisnął się między blok, a sędzia ostatni raz upomniał go za spojrzenia w stronę rywali po akcji. 22:21 Pogubili się Japończycy, a Sasak kiwnął na granicy po prostej! Japończycy mieli pretensje, ale sędzia przyznał punkt Polsce. 23:21 Fornal technicznie ograł japoński blok! 23:21 Drugi czas dla Japonii. 24:22 Zepsuta zagrywka Japonii i mamy piłki setowe! 24:23 Sprytny atak Ishikawy. 24:23 I jeszcze ostatni czas dla Polski. 24:24 Zablokowany Nowak na środku. Gramy na przewagi. 25:24 A pewniak Sasak się nie myli! 26:24 ZABLOKOWANY ISHIKAWA! Szalpuk wszedł na zagrywkę i nie zepsuł, a polski blok zrobił swoje! Zdecydowanym liderem naszej drużyny jest dziś atakujący Kewin Sasak. Kibice to widzą! #gangłysego pic.twitter.com/KRlQbiVj7J — ˗ˏˋᴮᴱ j-Crazys⁷☕🍵ˎˊ˗ FESTA TIME (@Untrue_You_) July 31, 2025 0:0 Semeniuk zostaje na parkiecie i zaczyna 3. seta! 1:0 Blok Nowaka i Fornala na środku! 3:2 Dłuższa akcja zakończona potężnym blokiem na Takahashim! 4:3 Tym razem zablokowany Ishikawa, i to przez Komendę! 5:4 Szczęśliwy punkt po ataku Kochanowskiego ze środka. 6:4 Miyaura zaatakował w siatkę! 7:5 Świetny pajp Fornala! 8:5 Semeniuk świetnie popracował z piłką nad taśmą i Japończyk wpadł w siatkę! 8:6 Kapitalne obrony z obu stron, ale Semeniuk uderzył niestety w antenkę. 9:6 Tym razem Semeniuk skutecznie w mocnym ataku z prawego skrzydła! 10:7 I znów pajp, tym razem z Semeniukiem! 11:7 Teraz to Miyaura zaatakował po antence! Czas dla Japonii. 12:7 Coraz większa przewaga Polaków! 12:7 Trener Japonii poprosił jeszcze o challenge, ale sędziowie podtrzymali punkt dla Polski. 13:7 Posypali się Japończycy, a Polacy grają swoje! Skuteczny atak z drugiej linii. Ostatnia przerwa dla Japonii. 13:9 Wreszcie wyszli Japończycy z trudnego ustawienia, a Miyaura po zdobytym punkcie dołożył jeszcze asa. 14:9 Zatrzymany Takahashi na kontrze! Co za blok! 15:9 Przesadził Sasak z dograniem do rozgrywającego w obronie, ale Komenda świetnie przechytrzył rywali na siatce! 16:9 I kolejny blok na Takahashim! Tu już nic nie może się wydarzyć! 17:9 Potężny as Sasaka, ustrzelił rywala w okolice głowy! 18:9 Jeszcze jeden blok! Ponownie zatrzymany Miyaura! 20:10 I znowu blok! Co za gra polskich siatkarzy! 21:11 Podwójna zmiana w polskiej drużynie i Bołądź został zablokowany przez dwóch rywali. 22:11 Teraz Bołądź obił japoński blok! 23:12 Ponownie Firlej do Bołądzia i skuteczny atak naszego drugiego atakującego. 24:12 Blok nawet po ataku z drugiej linii! Piłki meczowe! 25:12 Semeniuk skończył to z sytuacyjnej piłki po kapitalnej obronie kolegów! Co za mecz polskich siatkarzy! To, co dziś pokazał polski blok, trudno opisać słowami! Kilka ujęć z dzisiejszego meczu #gangłysego pic.twitter.com/Nd3bTnPhVX — chvjwto (@niedopomyslenia) July 31, 2025 Przypomnijmy, że w półfinale Polska zagra z Brazylią. Ten mecz już w sobotę, 2 sierpnia. To już koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej razem z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia!

