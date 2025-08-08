Polskie siatkarki lepsze od Ukrainek. To był ostatni taki mecz

Siatkówka kobiet: Polska - Ukraina

W pierwszym secie Polki miały przewagę, ale Ukrainki wyrównały i na moment objęły prowadzenie. Końcówka należała jednak do gospodyń, które wygrały 25:23. Drugi i trzeci set przebiegły już pod wyraźną kontrolą zespołu trenera Stefano Lavariniego – rywalki miały problemy z przyjęciem, a Polki pewnie zwyciężyły 25:15 i 25:16.

W dodatkowym, towarzyskim czwartym secie lepsze były Ukrainki, które wygrały 25:15.

Było to ostatnie spotkanie biało-czerwonych przed wylotem na mistrzostwa świata do Tajlandii. 15 sierpnia reprezentacja Polski uda się do Japonii na mecz kontrolny, a następnie poleci do Tajlandii. W fazie grupowej MŚ Polki zmierzą się z Wietnamem (23.08), Kenią (25.08) i Niemcami (27.08). Ukraina w swojej grupie zagra z Japonią, Kamerunem i Serbią. Turniej potrwa do 7 września.

Polska - Ukraina 3:1 (25:23, 25:15, 25:16, dodatkowy set: 15:25).

Polska: Magdalena Jurczyk, Katarzyna Wenerska, Martyna Czyrniańska, Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik - Aleksandra Szczygłowska (libero) - Malwina Smarzek, Marlena Kowalewska, Justyna Łysiak, Alicja Grabka, Aleksandra Gryka, Sonia Stefanik, Paulina Damaske, Julita Piasecka.

Ukraina: Adriana Pawłyk, Switłana Dorsman, Daria Szarhorodska, Ołeksandra Miłenko, Anna Artyszuk, Uliana Kotar - Krystyna Niemcewa (libero) - Alika Lutsenko (libero), Anastasija Krajduba, Walerija Nudha, Diana Meluszkyna, Anastazja Majewska.

