Polskie siatkarki zaskoczone przez Kenię! Szczęśliwy finał, w środę wielkie wyzwanie

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-08-25 16:24

Polskie siatkarki pokonały w Phuket Kenię 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:15) w drugim meczu mistrzostw świata i są już pewne awansu do 1/8 finału. Już w środę mecz o zwycięstwo w grupie z Niemkami.

Malwina Smarzek

i

Autor: Paweł Skraba / Super Express Malwina Smarzek

MŚ: Polska - Kenia 3:1

Początek mistrzostw świata w siatkówce na Phuket w Tajlandii nie ułożył się tak, jak marzyły o tym polskie zawodniczki i ich fani. Ku zaskoczeniu wszystkich, Biało-Czerwone przegrały inauguracyjnego seta z reprezentacją Wietnamu, która uchodziła za zdecydowanego outsidera w starciu z kandydatkami do medalu. Polki opanowały jednak sytuację i zwyciężyły 3:1, choć kłopoty pojawiły się również w następnym meczu. 

Najbardziej martwić może drugi set, który Polki sensacyjnie przegrały aż 15:25. Podopieczne Stefano Lavariniego miały tym razem wygrać bez straty seta (co nie udało się z Wietnamem), ale znów musiały zagrać o jedną partię więcej niż planowały. A warto nadmienić, że Kenijki z Niemkami w jednym secie potrafiły wzbić się na pułap tylko ośmiu punktów, tym bardziej kibiców mogła zaskoczyć wpadka w drugim secie. 

Ostatnim rywalem w fazie grupowej będą Niemki. Drużyną, która w meczach z Kenijkami i Wietnamkami nie straciła seta. Nie będzie taryfy ulgowej, a stawką tego spotkania, zaplanowanego na środę 27 sierpnia o godzinie 15:30, będzie pierwsze miejsce w tabeli. Do 1/8 finału awansują dwa najlepsze zespoły, które zmierzą się później z drużynami z grupy B, gdzie grają Włoszki, Belgijki, Kubanki i Słowaczki.

Poniżej relacja NA ŻYWO z tego spotkania...

Na żywo

MŚ siatkarek: Polska – Kenia 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:15)

25:15

Atak, blok i aut! Julita Piasecka niespodziewana bohaterką ostatniego punktu w tym meczu. Polki wygrywają z Kenią 3:1! W środę mecz o 1. miejsce w grupie z reprezentacją Niemiec!

24:14

Po raz pierwszy na parkiecie w tych MŚ Julita Piasecka i zaczyna przygodę od punktu!

22:14

As Martyny Łukasik!

21:14

Blisko, coraz bliżej... Dobra akcja Oli Gryki, punkt z obiegnięcia przy siatce. 

20:14

Przerwa dla Kenijek. A nasze coraz bliższe wygranej. 

18:14

Dobry atak Martyny Łukasik, a wcześniej godny pochwały serwis Kenijek (aż 94 km/h)

17:14

Pierwszy raz zatrzymana Malwina Smarzek. 

17:13

Amatorskie błędy robią czasem Kenijki. Dwie zawodniczki zderzyły się ze sobą pod siatką, zrobiły "przejście", dotknęły siatki...

16:12

Kenijki jeszcze wciąż są groźne. 

15:10

Punkt po serwisie, kolejny Czyrniańskiej!

Trener Geoffrey Onyango wziął "czas". Oby nasze już nie wypuściły tego seta, oby bez nerwów...

14:10

Kenijki się gubią, świetnie zaczął funkcjonować polski blok. 

13:10

As serwisowy Czyrniańskiej!

12:10

Znowu Malwa! Jeszcze raz skutecznie, ona dzisiaj się nie myli. 

11:9

Smarzek niezawodna. Po prostej, mimo że rywalka stała na linii strzału, to piłka wylatuje daleko poza boisko. 

10:8

I Martyna Czyrniańska na bloku!

9:8

Wreszcie! Wspaniały atak Czyrniańskiej. Polki na prowadzeniu, ale jakim kosztem...

8:8

Korneluk daje wyrównanie!

7:8

Kapitalny blok Korneluk na środku siatki!

6:8

Gryka atakuje, jest blok, na szczęście piłka spada poza boisko. Był to fart.

5:8

Kenijki atakują po bloku. 

5:7

A Kenijki z całą mocą, gdy mogą zaatakować. I na razie się opłaca.

5:6

Polki nie dają uciec Kenijkom. To byłby skandal, gdybyśmy tutaj relacjonowali tie-breaka. 

3:6

W końcu Kenijki popełniają błąd, Łukasik wygrywa przypadkową piłkę przy siatce. 

2:5

Świetna zagrywka Kenijek i pierwsze w tym secie aż trzypunktowe prowadzenie.

2:4

Kenijki trzymają poziom. 

2:3

Na zagrywce Agnieszka Korneluk. 

1:3

Kenijki wygrywają starcie przy siatce. 

1:2

Zaczęło się dobrze dla Kenijek, ale ostudzamy emocje, psuja zagrywkę. 

0:1

Szczygłowska zaczyna serwisem set nr 4. Kenijki zdobywają punkt. 

25:15

Mamy Smarzek i mamy prowadzenie 2:1!

24:15

Jeszcze wybroniły się Kenijki. 

Smarzek na serwisie. 

24:14

PIŁKA SETOWA!

23:14

Kenijka świetnie po prostej, znów ta Tata. 

23:13

Agnieszka Korneluk z przepięknym atakiem. 

21:11

Polki już za moment wyjdą na prowadzenie 2:1.

20:11

Smarzek i... też po bloku. Ale skutecznie. 

Marlena Kowalewska i Malwina Smarzek wracają na parkiet. 

19:10

Korneluk znów skutecznie, choć po rękach rywalek. 

18:10

Korneluk serwuje w siatkę. 

18:9

Korneluk świetnie ze środka.

17:9

Czyrniańska po bloku zdobywa punkt, naprawdę na wielką pochwałę zasługują Kenijki, bo w obronie grają bardzo dobrze. 

16:7

Kolejna przerwa dla Kenijek. 

15:7

Korneluk po bloku!

14:7

Gryka serwuje w aut, ale wcześniej świetnie się zaprezentowała. 

14:6

Agnieszka Korneluk wreszcie blokuje!

13:6

Polki w końcu budują przewagę. 

6:12

Aleksandra Gryka pojawiła się na parkiecie i zdobywa pierwszy punkt w tym meczu. 

6:10

Kenijki nie dają uciec na więcej niż 5 punktów przewagi. 

9:5

Kenijki obijają blok Polek. 

3:8

Kapitalny atak Martyny Łukasik. 

3:7

Atak Korneluk podbity i skuteczna kontra Kenijek. 

7:2

Przerwa dla Kenijek. 

6:2

Stysiak po bloku, piłka ląduje na środku boiska, a Kenijki nie reagują!

5:2

Kenijki znalazły sposób na Magdę Stysiak, bronią wiele jej piekielnie mocnych ataków. Na szczęście Polki znajdują sposób na rywalki. 5:2!

3:1

Już bez falstartu i przykrych niespodzianek. Polki dobrze weszły w ten set. 

Wracamy do gry.

15:25

Sensacja? Chyba tak. Remis 1:1 w Phuket. 

14:24

KENIJKI MAJĄ PIŁKĘ SETOWĄ. 

14:23

Kiwka Czyrniańskiej, jeszcze Polki są w tym secie. 

13:23

Kenijki bawią się w drugim secie, atak z drugiej linii. 

13:21

Kenijki atakują, piłka pechowo dotknęła Martyny Łukasik. Kenijki blisko zamknięcia drugiego seta.

13:20

Polki nie składają broni.

12:20

W bólach i cierpieniach Polki zdobywają dwunasty punkt.

11:19

Fatalna skuteczność w ataku Polek trwa w najlepsze...

11:18

Przerwa dla Stefano Lavariniego.

11:17

Barasa serwuje w siatkę. 

10:16

Znów szokujący obrót spraw. Najdłuższa akcja meczu i punkt pada łupem Kenijek.

10:15

Kenijki nie poradziły sobie z atakiem Smarzek, Malwina świetnie skończyła bardzo trudną piłkę!

9:15

Kenijki wróciły do ataków w aut!

8:15

Smarzek kończy.

7:15

Kapitalny atak ze środka Belindy Barasy. 

7:14

Kenijki wciąż z bezpieczną przewagą, ale psują zagrywkę. Chociaż tyle...

5:13

Skuteczność w ataku na niskim poziomie, zwłaszcza w drugim secie. 

5:12

Martyna Czyrniańska atakuje i próbuje pobudzić koleżanki do walki. Ten set jeszcze nie jest stracony.

4:12

Polki zagubione, Kenijki w transie. Niesamowite. 

3:11

Niesamowite, ale jest już TRZY DO JEDENASTU. Martyna Łukasik opuszcza boisko.

3:10

Aż trudno uwierzyć w to, co widzimy...

3:9

Błyskawiczna reakcja na kryzys Polek. Malwina Smarzek wraca na parkiet. Jest też Marlena Kowalewska.

4:7

Tata w aut. Najlepsza dziś kenijska siatkarka.

3:7

W końcu skuteczny atak Łukasik. Polki odrabiają straty!

2:6

Kenijki on fire!

1:4

Na razie falstart w drugi secie. 

0:3

I Kenijki już 3:0 na prowadzeniu. 

Znów dobry początek Kenijek. 

Ruszamy z drugim setem!

25:17

Malwina Smarzek kończy pierwszego seta! Polska prowadzi z Kenią 1:0 w Phuket. 

24:17

Wybroniły się Kenijki.

24:16

Smarzek z pięknym atakiem po przekątnej. Piłka setowa dla Polek!

23:16

Znów dobry atak Taty, Kenijki jeszcze grają. 

Na boisku pierwszy raz pojawiła się dziś Malwina Smarzek.

23:15

Ależ Kenijki dzisiaj uderzają poza boisko. Kolejna piłka dobre kilka metrów za linią. 

22:15

Pierwszy set coraz bliżej!

21:14

Krótka przesunięta do Korneluk. Na dobrym tempie, mamy "oczko".

20:14

Tata w pięknym ataku z prawej strony. Kenijki mają czternasty punkt.

20:13

Druga przerwa dla trenera Kenijek. Polki blisko wyjścia na prowadzenie. 

19:13

Niesamowita sprawa! Minął czas na zagrywkę i punkt dla Polek!

18:13

Skuteczny atak z drugiej linii Kenijek. Pierwszy taki w tym meczu.

18:12

W końcu Stysiak po skosie! Wracamy do przewagi.

16:12

Kenijki po przerwie psują serwis.

15:12

Ups... Tylko trzy punkty przewagi. Lavarini bierze czas.

15:11

Magda Stysiak znów nie kończy prostego ataku...

15:10

Problemy w ataku Stysiak, Kenijki dzielnie się bronią, ale z kontry uderzają daleko od boiska...

14:9

Czyrniańska atakuje w aut z wysokiej piłki...

14:8

Najdłuższa akcja w meczu, ale punkt dla rywalek. 

14:7

Pierwsza kiwka w tym meczu Wenerskiej. Skuteczna!

13:7

Pierwszy "pipe" Polek w tym meczu. Z kontry zaatakowała Czyrniańska. 

12:6

W końcu skuteczny atak przeciwniczek.

12:5

Kolejny atak w aut Kenijek...

11:5

Kolejny mocny atak Łukasik!

10:5

Stysiak w ataku: blok-aut! Punkt dla Polek po przerwie. 

Trener reprezentacji Kenii poprosił o przerwę. 

9:5

Kenijki znów mocno się mylą przy siatce. 

8:5

Spokojny atak Martyny Łukasik, plas za blokiem. Trzy punkty przewagi.

7:4

Barasa psuje zagrywkę. I to tak o kilka metrów. Polki ze spokojną przewagą. 

6:3

Kolejna punktowana zagrywka Czyrniańskiej!

5:3

Czyrniańska skuteczna na serwisie. A potem Kenijki wybijają w aut. Polki w końcu na prowadzeniu.

2:3

Kenijki pierwszy raz zablokowane w tym meczu. Brawo dla Magdy Stysiak.

1:3

Kenijki blokują Czyrniańską!

1:2

Pierwszy punkt dla Polek!

0:2

Czyrniańska zatrzymana przez blok...

0:1

Zaczęło się od pierwszej skutecznej kontry Kenijek. One serwowały, przechwyciły piłkę i skutecznie zaatakowały. 

Najważniejsze dla nas nazwiska tego popołudnia...

Czyrniańska, Damaske, Gryka, Jurczyk, Korneluk, Kowalewska, Łukasik, Piasecka, Smarzek, Stefanik, Stysiak, Wenerska.

Libero: Łysiak, Szczygłowska.

Trener: Stefano Lavarini

Hymny za nami. Pięknie w Phuket wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Dziewczyny gotowe do gry!

Super Sport SE Google News
MISTRZOSTWA ŚWIATA
POLSKIE SIATKARKI
SIATKARKI