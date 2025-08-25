Polskie siatkarki zaskoczone przez Kenię! Szczęśliwy finał, w środę wielkie wyzwanie

MŚ: Polska - Kenia 3:1
Początek mistrzostw świata w siatkówce na Phuket w Tajlandii nie ułożył się tak, jak marzyły o tym polskie zawodniczki i ich fani. Ku zaskoczeniu wszystkich, Biało-Czerwone przegrały inauguracyjnego seta z reprezentacją Wietnamu, która uchodziła za zdecydowanego outsidera w starciu z kandydatkami do medalu. Polki opanowały jednak sytuację i zwyciężyły 3:1, choć kłopoty pojawiły się również w następnym meczu.
Najbardziej martwić może drugi set, który Polki sensacyjnie przegrały aż 15:25. Podopieczne Stefano Lavariniego miały tym razem wygrać bez straty seta (co nie udało się z Wietnamem), ale znów musiały zagrać o jedną partię więcej niż planowały. A warto nadmienić, że Kenijki z Niemkami w jednym secie potrafiły wzbić się na pułap tylko ośmiu punktów, tym bardziej kibiców mogła zaskoczyć wpadka w drugim secie.
Ostatnim rywalem w fazie grupowej będą Niemki. Drużyną, która w meczach z Kenijkami i Wietnamkami nie straciła seta. Nie będzie taryfy ulgowej, a stawką tego spotkania, zaplanowanego na środę 27 sierpnia o godzinie 15:30, będzie pierwsze miejsce w tabeli. Do 1/8 finału awansują dwa najlepsze zespoły, które zmierzą się później z drużynami z grupy B, gdzie grają Włoszki, Belgijki, Kubanki i Słowaczki.
Poniżej relacja NA ŻYWO z tego spotkania...
MŚ siatkarek: Polska – Kenia 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:15)
25:15
Atak, blok i aut! Julita Piasecka niespodziewana bohaterką ostatniego punktu w tym meczu. Polki wygrywają z Kenią 3:1! W środę mecz o 1. miejsce w grupie z reprezentacją Niemiec!
24:14
Po raz pierwszy na parkiecie w tych MŚ Julita Piasecka i zaczyna przygodę od punktu!
22:14
As Martyny Łukasik!
21:14
Blisko, coraz bliżej... Dobra akcja Oli Gryki, punkt z obiegnięcia przy siatce.
20:14
Przerwa dla Kenijek. A nasze coraz bliższe wygranej.
18:14
Dobry atak Martyny Łukasik, a wcześniej godny pochwały serwis Kenijek (aż 94 km/h)
17:14
Pierwszy raz zatrzymana Malwina Smarzek.
17:13
Amatorskie błędy robią czasem Kenijki. Dwie zawodniczki zderzyły się ze sobą pod siatką, zrobiły "przejście", dotknęły siatki...
16:12
Kenijki jeszcze wciąż są groźne.
15:10
Punkt po serwisie, kolejny Czyrniańskiej!
Trener Geoffrey Onyango wziął "czas". Oby nasze już nie wypuściły tego seta, oby bez nerwów...
14:10
Kenijki się gubią, świetnie zaczął funkcjonować polski blok.
13:10
As serwisowy Czyrniańskiej!
12:10
Znowu Malwa! Jeszcze raz skutecznie, ona dzisiaj się nie myli.
11:9
Smarzek niezawodna. Po prostej, mimo że rywalka stała na linii strzału, to piłka wylatuje daleko poza boisko.
10:8
I Martyna Czyrniańska na bloku!
9:8
Wreszcie! Wspaniały atak Czyrniańskiej. Polki na prowadzeniu, ale jakim kosztem...
8:8
Korneluk daje wyrównanie!
7:8
Kapitalny blok Korneluk na środku siatki!
6:8
Gryka atakuje, jest blok, na szczęście piłka spada poza boisko. Był to fart.
5:8
Kenijki atakują po bloku.
5:7
A Kenijki z całą mocą, gdy mogą zaatakować. I na razie się opłaca.
5:6
Polki nie dają uciec Kenijkom. To byłby skandal, gdybyśmy tutaj relacjonowali tie-breaka.
3:6
W końcu Kenijki popełniają błąd, Łukasik wygrywa przypadkową piłkę przy siatce.
2:5
Świetna zagrywka Kenijek i pierwsze w tym secie aż trzypunktowe prowadzenie.
2:4
Kenijki trzymają poziom.
2:3
Na zagrywce Agnieszka Korneluk.
1:3
Kenijki wygrywają starcie przy siatce.
1:2
Zaczęło się dobrze dla Kenijek, ale ostudzamy emocje, psuja zagrywkę.
0:1
Szczygłowska zaczyna serwisem set nr 4. Kenijki zdobywają punkt.
25:15
Mamy Smarzek i mamy prowadzenie 2:1!
24:15
Jeszcze wybroniły się Kenijki.
Smarzek na serwisie.
24:14
PIŁKA SETOWA!
23:14
Kenijka świetnie po prostej, znów ta Tata.
23:13
Agnieszka Korneluk z przepięknym atakiem.
21:11
Polki już za moment wyjdą na prowadzenie 2:1.
20:11
Smarzek i... też po bloku. Ale skutecznie.
Marlena Kowalewska i Malwina Smarzek wracają na parkiet.
19:10
Korneluk znów skutecznie, choć po rękach rywalek.
18:10
Korneluk serwuje w siatkę.
18:9
Korneluk świetnie ze środka.
17:9
Czyrniańska po bloku zdobywa punkt, naprawdę na wielką pochwałę zasługują Kenijki, bo w obronie grają bardzo dobrze.
16:7
Kolejna przerwa dla Kenijek.
15:7
Korneluk po bloku!
14:7
Gryka serwuje w aut, ale wcześniej świetnie się zaprezentowała.
14:6
Agnieszka Korneluk wreszcie blokuje!
13:6
Polki w końcu budują przewagę.
6:12
Aleksandra Gryka pojawiła się na parkiecie i zdobywa pierwszy punkt w tym meczu.
6:10
Kenijki nie dają uciec na więcej niż 5 punktów przewagi.
9:5
Kenijki obijają blok Polek.
3:8
Kapitalny atak Martyny Łukasik.
3:7
Atak Korneluk podbity i skuteczna kontra Kenijek.
7:2
Przerwa dla Kenijek.
6:2
Stysiak po bloku, piłka ląduje na środku boiska, a Kenijki nie reagują!
5:2
Kenijki znalazły sposób na Magdę Stysiak, bronią wiele jej piekielnie mocnych ataków. Na szczęście Polki znajdują sposób na rywalki. 5:2!
3:1
Już bez falstartu i przykrych niespodzianek. Polki dobrze weszły w ten set.
Wracamy do gry.
15:25
Sensacja? Chyba tak. Remis 1:1 w Phuket.
14:24
KENIJKI MAJĄ PIŁKĘ SETOWĄ.
14:23
Kiwka Czyrniańskiej, jeszcze Polki są w tym secie.
13:23
Kenijki bawią się w drugim secie, atak z drugiej linii.
13:21
Kenijki atakują, piłka pechowo dotknęła Martyny Łukasik. Kenijki blisko zamknięcia drugiego seta.
13:20
Polki nie składają broni.
12:20
W bólach i cierpieniach Polki zdobywają dwunasty punkt.
11:19
Fatalna skuteczność w ataku Polek trwa w najlepsze...
11:18
Przerwa dla Stefano Lavariniego.
11:17
Barasa serwuje w siatkę.
10:16
Znów szokujący obrót spraw. Najdłuższa akcja meczu i punkt pada łupem Kenijek.
10:15
Kenijki nie poradziły sobie z atakiem Smarzek, Malwina świetnie skończyła bardzo trudną piłkę!
9:15
Kenijki wróciły do ataków w aut!
8:15
Smarzek kończy.
7:15
Kapitalny atak ze środka Belindy Barasy.
7:14
Kenijki wciąż z bezpieczną przewagą, ale psują zagrywkę. Chociaż tyle...
5:13
Skuteczność w ataku na niskim poziomie, zwłaszcza w drugim secie.
5:12
Martyna Czyrniańska atakuje i próbuje pobudzić koleżanki do walki. Ten set jeszcze nie jest stracony.
4:12
Polki zagubione, Kenijki w transie. Niesamowite.
3:11
Niesamowite, ale jest już TRZY DO JEDENASTU. Martyna Łukasik opuszcza boisko.
3:10
Aż trudno uwierzyć w to, co widzimy...
3:9
Błyskawiczna reakcja na kryzys Polek. Malwina Smarzek wraca na parkiet. Jest też Marlena Kowalewska.
4:7
Tata w aut. Najlepsza dziś kenijska siatkarka.
3:7
W końcu skuteczny atak Łukasik. Polki odrabiają straty!
2:6
Kenijki on fire!
1:4
Na razie falstart w drugi secie.
0:3
I Kenijki już 3:0 na prowadzeniu.
Znów dobry początek Kenijek.
Ruszamy z drugim setem!
25:17
Malwina Smarzek kończy pierwszego seta! Polska prowadzi z Kenią 1:0 w Phuket.
24:17
Wybroniły się Kenijki.
24:16
Smarzek z pięknym atakiem po przekątnej. Piłka setowa dla Polek!
23:16
Znów dobry atak Taty, Kenijki jeszcze grają.
Na boisku pierwszy raz pojawiła się dziś Malwina Smarzek.
23:15
Ależ Kenijki dzisiaj uderzają poza boisko. Kolejna piłka dobre kilka metrów za linią.
22:15
Pierwszy set coraz bliżej!
21:14
Krótka przesunięta do Korneluk. Na dobrym tempie, mamy "oczko".
20:14
Tata w pięknym ataku z prawej strony. Kenijki mają czternasty punkt.
20:13
Druga przerwa dla trenera Kenijek. Polki blisko wyjścia na prowadzenie.
19:13
Niesamowita sprawa! Minął czas na zagrywkę i punkt dla Polek!
18:13
Skuteczny atak z drugiej linii Kenijek. Pierwszy taki w tym meczu.
18:12
W końcu Stysiak po skosie! Wracamy do przewagi.
16:12
Kenijki po przerwie psują serwis.
15:12
Ups... Tylko trzy punkty przewagi. Lavarini bierze czas.
15:11
Magda Stysiak znów nie kończy prostego ataku...
15:10
Problemy w ataku Stysiak, Kenijki dzielnie się bronią, ale z kontry uderzają daleko od boiska...
14:9
Czyrniańska atakuje w aut z wysokiej piłki...
14:8
Najdłuższa akcja w meczu, ale punkt dla rywalek.
14:7
Pierwsza kiwka w tym meczu Wenerskiej. Skuteczna!
13:7
Pierwszy "pipe" Polek w tym meczu. Z kontry zaatakowała Czyrniańska.
12:6
W końcu skuteczny atak przeciwniczek.
12:5
Kolejny atak w aut Kenijek...
11:5
Kolejny mocny atak Łukasik!
10:5
Stysiak w ataku: blok-aut! Punkt dla Polek po przerwie.
Trener reprezentacji Kenii poprosił o przerwę.
9:5
Kenijki znów mocno się mylą przy siatce.
8:5
Spokojny atak Martyny Łukasik, plas za blokiem. Trzy punkty przewagi.
7:4
Barasa psuje zagrywkę. I to tak o kilka metrów. Polki ze spokojną przewagą.
6:3
Kolejna punktowana zagrywka Czyrniańskiej!
5:3
Czyrniańska skuteczna na serwisie. A potem Kenijki wybijają w aut. Polki w końcu na prowadzeniu.
2:3
Kenijki pierwszy raz zablokowane w tym meczu. Brawo dla Magdy Stysiak.
1:3
Kenijki blokują Czyrniańską!
1:2
Pierwszy punkt dla Polek!
0:2
Czyrniańska zatrzymana przez blok...
0:1
Zaczęło się od pierwszej skutecznej kontry Kenijek. One serwowały, przechwyciły piłkę i skutecznie zaatakowały.
Mecz 🇵🇱POL🆚️KEN🇰🇪 zaczniemy w składzie:— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 25, 2025
🔸️Katarzyna Wenerska
🔸️Martyna Czyrniańska
🔸️Agnieszka Korneluk
🔸️Magdalena Stysiak
🔸️Martyna Łukasik
🔸️Magdalena Jurczyk
🔹️Aleksandra Szczygłowska#WWCH #mistrzostwaświata #polskasiatkówka #reprezentacjapolski #TeamPoland… pic.twitter.com/pNhPrr6vJB
Najważniejsze dla nas nazwiska tego popołudnia...
Czyrniańska, Damaske, Gryka, Jurczyk, Korneluk, Kowalewska, Łukasik, Piasecka, Smarzek, Stefanik, Stysiak, Wenerska.
Libero: Łysiak, Szczygłowska.
Trener: Stefano Lavarini
Hymny za nami. Pięknie w Phuket wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Dziewczyny gotowe do gry!