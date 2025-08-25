Polskie siatkarki zaskoczone przez Kenię! Szczęśliwy finał, w środę wielkie wyzwanie

MŚ: Polska - Kenia 3:1

Początek mistrzostw świata w siatkówce na Phuket w Tajlandii nie ułożył się tak, jak marzyły o tym polskie zawodniczki i ich fani. Ku zaskoczeniu wszystkich, Biało-Czerwone przegrały inauguracyjnego seta z reprezentacją Wietnamu, która uchodziła za zdecydowanego outsidera w starciu z kandydatkami do medalu. Polki opanowały jednak sytuację i zwyciężyły 3:1, choć kłopoty pojawiły się również w następnym meczu.

Najbardziej martwić może drugi set, który Polki sensacyjnie przegrały aż 15:25. Podopieczne Stefano Lavariniego miały tym razem wygrać bez straty seta (co nie udało się z Wietnamem), ale znów musiały zagrać o jedną partię więcej niż planowały. A warto nadmienić, że Kenijki z Niemkami w jednym secie potrafiły wzbić się na pułap tylko ośmiu punktów, tym bardziej kibiców mogła zaskoczyć wpadka w drugim secie.

Ostatnim rywalem w fazie grupowej będą Niemki. Drużyną, która w meczach z Kenijkami i Wietnamkami nie straciła seta. Nie będzie taryfy ulgowej, a stawką tego spotkania, zaplanowanego na środę 27 sierpnia o godzinie 15:30, będzie pierwsze miejsce w tabeli. Do 1/8 finału awansują dwa najlepsze zespoły, które zmierzą się później z drużynami z grupy B, gdzie grają Włoszki, Belgijki, Kubanki i Słowaczki.

Na żywo MŚ siatkarek: Polska – Kenia 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:15) 25:15 Atak, blok i aut! Julita Piasecka niespodziewana bohaterką ostatniego punktu w tym meczu. Polki wygrywają z Kenią 3:1! W środę mecz o 1. miejsce w grupie z reprezentacją Niemiec! 24:14 Po raz pierwszy na parkiecie w tych MŚ Julita Piasecka i zaczyna przygodę od punktu! 22:14 As Martyny Łukasik! 21:14 Blisko, coraz bliżej... Dobra akcja Oli Gryki, punkt z obiegnięcia przy siatce. 20:14 Przerwa dla Kenijek. A nasze coraz bliższe wygranej. 18:14 Dobry atak Martyny Łukasik, a wcześniej godny pochwały serwis Kenijek (aż 94 km/h) 17:14 Pierwszy raz zatrzymana Malwina Smarzek. 17:13 Amatorskie błędy robią czasem Kenijki. Dwie zawodniczki zderzyły się ze sobą pod siatką, zrobiły "przejście", dotknęły siatki... 16:12 Kenijki jeszcze wciąż są groźne. 15:10 Punkt po serwisie, kolejny Czyrniańskiej! Trener Geoffrey Onyango wziął "czas". Oby nasze już nie wypuściły tego seta, oby bez nerwów... 14:10 Kenijki się gubią, świetnie zaczął funkcjonować polski blok. 13:10 As serwisowy Czyrniańskiej! 12:10 Znowu Malwa! Jeszcze raz skutecznie, ona dzisiaj się nie myli. 11:9 Smarzek niezawodna. Po prostej, mimo że rywalka stała na linii strzału, to piłka wylatuje daleko poza boisko. 10:8 I Martyna Czyrniańska na bloku! 9:8 Wreszcie! Wspaniały atak Czyrniańskiej. Polki na prowadzeniu, ale jakim kosztem... 8:8 Korneluk daje wyrównanie! 7:8 Kapitalny blok Korneluk na środku siatki! 6:8 Gryka atakuje, jest blok, na szczęście piłka spada poza boisko. Był to fart. 5:8 Kenijki atakują po bloku. 5:7 A Kenijki z całą mocą, gdy mogą zaatakować. I na razie się opłaca. 5:6 Polki nie dają uciec Kenijkom. To byłby skandal, gdybyśmy tutaj relacjonowali tie-breaka. 3:6 W końcu Kenijki popełniają błąd, Łukasik wygrywa przypadkową piłkę przy siatce. 2:5 Świetna zagrywka Kenijek i pierwsze w tym secie aż trzypunktowe prowadzenie. 2:4 Kenijki trzymają poziom. 2:3 Na zagrywce Agnieszka Korneluk. 1:3 Kenijki wygrywają starcie przy siatce. 1:2 Zaczęło się dobrze dla Kenijek, ale ostudzamy emocje, psuja zagrywkę. 0:1 Szczygłowska zaczyna serwisem set nr 4. Kenijki zdobywają punkt. 25:15 Mamy Smarzek i mamy prowadzenie 2:1! 24:15 Jeszcze wybroniły się Kenijki. Smarzek na serwisie. 24:14 PIŁKA SETOWA! 23:14 Kenijka świetnie po prostej, znów ta Tata. 23:13 Agnieszka Korneluk z przepięknym atakiem. 21:11 Polki już za moment wyjdą na prowadzenie 2:1. 20:11 Smarzek i... też po bloku. Ale skutecznie. Marlena Kowalewska i Malwina Smarzek wracają na parkiet. 19:10 Korneluk znów skutecznie, choć po rękach rywalek. 18:10 Korneluk serwuje w siatkę. 18:9 Korneluk świetnie ze środka. 17:9 Czyrniańska po bloku zdobywa punkt, naprawdę na wielką pochwałę zasługują Kenijki, bo w obronie grają bardzo dobrze. 16:7 Kolejna przerwa dla Kenijek. 15:7 Korneluk po bloku! 14:7 Gryka serwuje w aut, ale wcześniej świetnie się zaprezentowała. 14:6 Agnieszka Korneluk wreszcie blokuje! 13:6 Polki w końcu budują przewagę. 6:12 Aleksandra Gryka pojawiła się na parkiecie i zdobywa pierwszy punkt w tym meczu. 6:10 Kenijki nie dają uciec na więcej niż 5 punktów przewagi. 9:5 Kenijki obijają blok Polek. 3:8 Kapitalny atak Martyny Łukasik. 3:7 Atak Korneluk podbity i skuteczna kontra Kenijek. 7:2 Przerwa dla Kenijek. 6:2 Stysiak po bloku, piłka ląduje na środku boiska, a Kenijki nie reagują! 5:2 Kenijki znalazły sposób na Magdę Stysiak, bronią wiele jej piekielnie mocnych ataków. Na szczęście Polki znajdują sposób na rywalki. 5:2! 3:1 Już bez falstartu i przykrych niespodzianek. Polki dobrze weszły w ten set. Wracamy do gry. 15:25 Sensacja? Chyba tak. Remis 1:1 w Phuket. 14:24 KENIJKI MAJĄ PIŁKĘ SETOWĄ. 14:23 Kiwka Czyrniańskiej, jeszcze Polki są w tym secie. 13:23 Kenijki bawią się w drugim secie, atak z drugiej linii. 13:21 Kenijki atakują, piłka pechowo dotknęła Martyny Łukasik. Kenijki blisko zamknięcia drugiego seta. 13:20 Polki nie składają broni. 12:20 W bólach i cierpieniach Polki zdobywają dwunasty punkt. 11:19 Fatalna skuteczność w ataku Polek trwa w najlepsze... 11:18 Przerwa dla Stefano Lavariniego. 11:17 Barasa serwuje w siatkę. 10:16 Znów szokujący obrót spraw. Najdłuższa akcja meczu i punkt pada łupem Kenijek. 10:15 Kenijki nie poradziły sobie z atakiem Smarzek, Malwina świetnie skończyła bardzo trudną piłkę! 9:15 Kenijki wróciły do ataków w aut! 8:15 Smarzek kończy. 7:15 Kapitalny atak ze środka Belindy Barasy. 7:14 Kenijki wciąż z bezpieczną przewagą, ale psują zagrywkę. Chociaż tyle... 5:13 Skuteczność w ataku na niskim poziomie, zwłaszcza w drugim secie. 5:12 Martyna Czyrniańska atakuje i próbuje pobudzić koleżanki do walki. Ten set jeszcze nie jest stracony. 4:12 Polki zagubione, Kenijki w transie. Niesamowite. 3:11 Niesamowite, ale jest już TRZY DO JEDENASTU. Martyna Łukasik opuszcza boisko. 3:10 Aż trudno uwierzyć w to, co widzimy... 3:9 Błyskawiczna reakcja na kryzys Polek. Malwina Smarzek wraca na parkiet. Jest też Marlena Kowalewska. 4:7 Tata w aut. Najlepsza dziś kenijska siatkarka. 3:7 W końcu skuteczny atak Łukasik. Polki odrabiają straty! 2:6 Kenijki on fire! 1:4 Na razie falstart w drugi secie. 0:3 I Kenijki już 3:0 na prowadzeniu. Znów dobry początek Kenijek. Ruszamy z drugim setem! 25:17 Malwina Smarzek kończy pierwszego seta! Polska prowadzi z Kenią 1:0 w Phuket. 24:17 Wybroniły się Kenijki. 24:16 Smarzek z pięknym atakiem po przekątnej. Piłka setowa dla Polek! 23:16 Znów dobry atak Taty, Kenijki jeszcze grają. Na boisku pierwszy raz pojawiła się dziś Malwina Smarzek. 23:15 Ależ Kenijki dzisiaj uderzają poza boisko. Kolejna piłka dobre kilka metrów za linią. 22:15 Pierwszy set coraz bliżej! 21:14 Krótka przesunięta do Korneluk. Na dobrym tempie, mamy "oczko". 20:14 Tata w pięknym ataku z prawej strony. Kenijki mają czternasty punkt. 20:13 Druga przerwa dla trenera Kenijek. Polki blisko wyjścia na prowadzenie. 19:13 Niesamowita sprawa! Minął czas na zagrywkę i punkt dla Polek! 18:13 Skuteczny atak z drugiej linii Kenijek. Pierwszy taki w tym meczu. 18:12 W końcu Stysiak po skosie! Wracamy do przewagi. 16:12 Kenijki po przerwie psują serwis. 15:12 Ups... Tylko trzy punkty przewagi. Lavarini bierze czas. 15:11 Magda Stysiak znów nie kończy prostego ataku... 15:10 Problemy w ataku Stysiak, Kenijki dzielnie się bronią, ale z kontry uderzają daleko od boiska... 14:9 Czyrniańska atakuje w aut z wysokiej piłki... 14:8 Najdłuższa akcja w meczu, ale punkt dla rywalek. 14:7 Pierwsza kiwka w tym meczu Wenerskiej. Skuteczna! 13:7 Pierwszy "pipe" Polek w tym meczu. Z kontry zaatakowała Czyrniańska. 12:6 W końcu skuteczny atak przeciwniczek. 12:5 Kolejny atak w aut Kenijek... 11:5 Kolejny mocny atak Łukasik! 10:5 Stysiak w ataku: blok-aut! Punkt dla Polek po przerwie. Trener reprezentacji Kenii poprosił o przerwę. 9:5 Kenijki znów mocno się mylą przy siatce. 8:5 Spokojny atak Martyny Łukasik, plas za blokiem. Trzy punkty przewagi. 7:4 Barasa psuje zagrywkę. I to tak o kilka metrów. Polki ze spokojną przewagą. 6:3 Kolejna punktowana zagrywka Czyrniańskiej! 5:3 Czyrniańska skuteczna na serwisie. A potem Kenijki wybijają w aut. Polki w końcu na prowadzeniu. 2:3 Kenijki pierwszy raz zablokowane w tym meczu. Brawo dla Magdy Stysiak. 1:3 Kenijki blokują Czyrniańską! 1:2 Pierwszy punkt dla Polek! 0:2 Czyrniańska zatrzymana przez blok... 0:1 Zaczęło się od pierwszej skutecznej kontry Kenijek. One serwowały, przechwyciły piłkę i skutecznie zaatakowały. Mecz 🇵🇱POL🆚️KEN🇰🇪 zaczniemy w składzie:

🔸️Katarzyna Wenerska

🔸️Martyna Czyrniańska

🔸️Agnieszka Korneluk

🔸️Magdalena Stysiak

🔸️Martyna Łukasik

🔸️Magdalena Jurczyk

🔹️Aleksandra Szczygłowska#WWCH #mistrzostwaświata #polskasiatkówka #reprezentacjapolski #TeamPoland… pic.twitter.com/pNhPrr6vJB — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 25, 2025 Najważniejsze dla nas nazwiska tego popołudnia... Czyrniańska, Damaske, Gryka, Jurczyk, Korneluk, Kowalewska, Łukasik, Piasecka, Smarzek, Stefanik, Stysiak, Wenerska. Libero: Łysiak, Szczygłowska. Trener: Stefano Lavarini Hymny za nami. Pięknie w Phuket wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Dziewczyny gotowe do gry!

