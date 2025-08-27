Polska - Niemcy: Relacja na żywo. Polki przegrywają trzeciego seta! Problemy kadry Lavariniego [WYNIK, SKŁADY]

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-27 17:00

Mecz Polska - Niemcy to kolejne spotkanie pierwszej rundy mistrzostw świata w Tajlandii. Początek meczu zaplanowano na godzinę 15:30. Obie drużyny mają już zapewnione miejsce w kolejnej rundzie. Na relację na żywo z meczu Polska - Niemcy zaprasza SuperSport.se.pl.

Magdalena Stysiak i Lavarini

i

Autor: FOTOSTYK/SUPER EXPRESS

Polska - Niemcy: Relacja na żywo z mistrzostw świata

Polski siatkarki odniosły drugie zwycięstwo w mistrzostwach świata rozgrywanych w Tajlandii. W Phuket pokonały Kenię 3:1 i zapewniły sobie udział w fazie pucharowej. W poniedziałek siedem innych reprezentacji zapewniło sobie awans do 1/8 finału. W środę, 27 sierpnia Polki zagrają z Niemkami. Początek meczu o 15:30.

Oprócz Polski, w kolejnej rundzie turnieju zagrają m.in. Niemcy, Serbia, Japonia, Turcja, Kanada, Dominikana oraz Chiny. Poniedziałkowe mecze nie przyniosły zaskakujących rezultatów. Jedynie Japonki niespodziewanie się męczyły z Ukrainą i ostatecznie wygrały 3:2.

Format turnieju uległ zasadniczej zmianie. Po raz pierwszy w mundialu występują 32 reprezentacje (dotychczas uczestniczyły 24 ekipy), które rywalizują w ośmiu grupach. Po dwa najlepsze zespoły awansują do fazy pucharowej (1/8 finału). W tej sytuacji medaliści rozegrają siedem spotkań, a nie aż 12, jak to miało miejsce trzy lata temu. Łącznie natomiast odbędą się 64 mecze, podczas gdy w 2022 roku było ich równo 100.

Polska - Niemcy 1:2 (21:25, 25:15, 19:25, -:-)

Polska: Czyrniańska, Damaske, Gryka, Jurczyk, Korneluk, Kowalewska, Łukasik, Łysiak, Piasecka, Smarzek, Stefanik, Stysiak, Szczygłowska, Wenerska

Niemcy: Alsmeier, Cekulaev, Glaab, Nestler, Orthmann, Pogany, Scholzel, Stautz, Stigrot, Straube, Strubbe, Timmer, Weitzel, Weske

Na żywo

MŚ w siatkówce kobiet: Polska - Niemcy

3:2

Alsmeier serwuje daleko w aut. Druga pomyłka w meczu.

2:1

Korneluk atakuje z krótkiej.

1:0

ZACZYNAMY CZWARTEGO SETA OD ATAKU STYSIAK!

19:25

KONIEC TRZECIEGO SETA!

19:24

Piłka setowa dla reprezentacji Niemiec.

19:23

Kolejna przerwa dla Polek. 

17:21

Był już remis i znowu Niemki odskakują na cztery punkty...

17:18

Po ciasnym skosie świetnie atakuje Smarzek.

17:17

Mamy remis! Czas na drugą przerwę dla Niemiec. 

16:17

Świetnie po bloku znowu atakuje Czyrniańska. Znowu zmiany w polskim zespole. Na boisku m.in. Smarzek.

13:15

Stysiak z dwunastym punktem w meczu. 

11:14

Błąd Polek. Przekładamy ręce nad siatką i utrudniamy rozegranie. Stracony punkt. 

11:12

Już tylko jeden punkt straty! Czas dla Niemek.

10:12

Nadrabiamy straty do Niemek.

8:12

Oj, fatalne przyjęcie Czyrniańskiej... Punkt z zagrywki!

5:9

Cztery punkty z rzędu Niemek. Skuteczny blok i wynik nie jest kolorowy dla Polek.

5:7

Ofiarnie bronią się Polki. Do czasu... Weitzel w końcu świetnie atakuje ze środka.

5:6

Niemki trzymają nieznacznie prowadzenie. 

2:3

Scholzel ze skutecznym blokiem na Stysiak. Wielka radość po niemieckiej stronie.

2:1

Stysiak z pięknym atakiem. Ominęła podwójny blok! Celownik ma dziś dobrze nastawiony.

1:1

Atakuje w aut Czyrniańska.

0:0

ZACZYNAMY TRZECIEGO SETA! 

25:15

KONIEC DRUGIEGO SETA! Polki doprowadzają do remisu.

24:15

Piłka setowa dla reprezentacji Polski.

23:14

Fenomenalnie, znakomicie obija blok Czyrniańska.

22:13

Kolejny as serwisowy. Tym razem Łukasik! JAAAAZDAAA! 

20:12

Odskoczyliśmy na osiem punktów. Łukasik pięknie kiwa! Niemki są po prostu bezradne.

18:12

Szczęśliwie spada piłka po stronie Niemek. Zatańczyła na taśmie i wylądowała obok bezradnej libero.

17:11

Przerwa dla reprezentacji Niemiec.

17:11

As serwisowy Korneluk. Piłka spadła prosto w linię.

15:10

Atakujemy, ale Niemki podbijają. Pogubiły się w ataku i Korneluk atakuje na czystej siatce.

14:9

Alsmeier serwuje w siatkę, ale po chwili naprawia swój błąd atakiem z drugiej linii.

12:7

Niemki atakują w aut.

11:7

Stysiak potężnie atakuje i trafia Niemkę w twarz. Od razu przeprosiła, ale cieszy się też z punktu.

9:5

Orthmann serwuje daleko w aut.

8:4

As serwisowy Korneluk.

6:4

Piękny atak krótkiej Korneluk.

5:3

Nie było dotknięcia taśmy. Jest punkt dla Polek.

5:3

Blok Polek, ale jest challenge dla Niemek.

4:3

Czyrniańska ze świetnym atakiem. Podbija libero, ale w aut. I dokłada as serwisowy Czyrniańska.

2:3

Wenerska serwuje w aut.

1:1

Weske świetnie kiwa za polski blok. Znakomicie odpowiada Stysiak.

0:0

ZACZYNAMY DRUGIEGO SETA! 

21:25

KONIEC PIERWSZEGO SETA! Niemki prowadzą 1:0.

21:24

Piłka setowa dla reprezentacji Niemiec.

21:22

AS SERWISOWY CZYRNIAŃSKIEJ.

20:22

Po bloku atakuje Czyrniańska. 

19:22

Obija ręce Stysiak niemiecka atakująca. 

19:21

BLOOOOOK POLEK!

18:21

I dokładamy blok!

17:21

Czyrniańska ze świetnym atakiem po ciasnym skosie.

16:21

I jeszcze zablokowana na środku Korneluk. Podwójny blok, ale ręce Weitzel okazały się kluczowe.

16:20

Nie było błędu Niemek. Cztery punkty przewagi w kluczowym momencie seta.

16:20

Jest kolejny challenge dla Polek. Czy Niemki dotknęły siatki?

15:18

Znowu odskakują na trzy punkty przewagi Niemki. Druga przerwa dla Stefano Lavariniego.

14:15

Stigrot uderza z drugiej linii daleko w aut.

13:15

Zmiany w zespole Polski.

11:14

Łukasik uderza minimalnie w aut. Bloku nie było.

11:12

Orthmann atakuje w aut!

10:11

Świetna zagrywka Łukasik i Korneluk z przechodzącej zdobywa punkt.

9:11

Cały czas 2-3 punkty różnicy w pierwszym secie.

7:10

Alsmeier obija blok Polek i piłka przelatuje nad próbującą bronić Szczygłowską.

6:9

Minimalnie w aut serwuje Orthmann.

5:9

Niesamowita jest Orthmann. Pchnęła agresywnie piłkę w nasze boisko.

5:8

Łukasik po bloku w aut.

4:8

Nie podbijamy kolejnego ataku Orthmann. Na razie jest naszym katem.

4:7

Jednak punkt dla Polek. Był błąd po stronie atakującej Niemki.

3:8

Nie kończy z przechodzącej piłki Łukasik. Kompletnie pogubiły się Polki. Orthmann kiwa w nasze boisko.

3:7

Z przechodzącej piłki atakuje Weske, a za moment w aut uderza Łukasik. Polki sygnalizują blok. Rzeczywiście był kontakt z palcami.

02:6

Przełamujemy się! Potężny atak Stysiak po bloku.

1:6

Sześć punktów z rzędu zdobywają Niemki. 

1:5

Pierwsza przerwa dla Stefano Lavariniego.

1:4

Polki złapane blokiem Niemek.

1:3

Stysiak atakuje w aut.

1:2

Punktowa zagrywka Niemek.

1:1

Świetny atak Korneluk ze środka. Zagrywkę psuje Wenerska.

0:0

ZACZYNAMY SPOTKANIE!

Polki rozpoczną mecz w składzie: Stysiak, Korneluk, Łukasik, Jurczyk, Wenerska, Czyrniańska, libero Szczygłowska.

Trwa powitanie obu ekip na boisku.

Początek meczu o godzinie 15:30. Na relację na żywo zaprasza SuperSport.se.pl.

