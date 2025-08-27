Polska - Niemcy: Relacja na żywo. Polki przegrywają trzeciego seta! Problemy kadry Lavariniego [WYNIK, SKŁADY]

Polska - Niemcy: Relacja na żywo z mistrzostw świata
Polski siatkarki odniosły drugie zwycięstwo w mistrzostwach świata rozgrywanych w Tajlandii. W Phuket pokonały Kenię 3:1 i zapewniły sobie udział w fazie pucharowej. W poniedziałek siedem innych reprezentacji zapewniło sobie awans do 1/8 finału. W środę, 27 sierpnia Polki zagrają z Niemkami. Początek meczu o 15:30.
Oprócz Polski, w kolejnej rundzie turnieju zagrają m.in. Niemcy, Serbia, Japonia, Turcja, Kanada, Dominikana oraz Chiny. Poniedziałkowe mecze nie przyniosły zaskakujących rezultatów. Jedynie Japonki niespodziewanie się męczyły z Ukrainą i ostatecznie wygrały 3:2.
Format turnieju uległ zasadniczej zmianie. Po raz pierwszy w mundialu występują 32 reprezentacje (dotychczas uczestniczyły 24 ekipy), które rywalizują w ośmiu grupach. Po dwa najlepsze zespoły awansują do fazy pucharowej (1/8 finału). W tej sytuacji medaliści rozegrają siedem spotkań, a nie aż 12, jak to miało miejsce trzy lata temu. Łącznie natomiast odbędą się 64 mecze, podczas gdy w 2022 roku było ich równo 100.
Polska - Niemcy 1:2 (21:25, 25:15, 19:25, -:-)
Polska: Czyrniańska, Damaske, Gryka, Jurczyk, Korneluk, Kowalewska, Łukasik, Łysiak, Piasecka, Smarzek, Stefanik, Stysiak, Szczygłowska, Wenerska
Niemcy: Alsmeier, Cekulaev, Glaab, Nestler, Orthmann, Pogany, Scholzel, Stautz, Stigrot, Straube, Strubbe, Timmer, Weitzel, Weske
MŚ w siatkówce kobiet: Polska - Niemcy
3:2
Alsmeier serwuje daleko w aut. Druga pomyłka w meczu.
2:1
Korneluk atakuje z krótkiej.
1:0
ZACZYNAMY CZWARTEGO SETA OD ATAKU STYSIAK!
19:25
KONIEC TRZECIEGO SETA!
19:24
Piłka setowa dla reprezentacji Niemiec.
19:23
Kolejna przerwa dla Polek.
17:21
Był już remis i znowu Niemki odskakują na cztery punkty...
17:18
Po ciasnym skosie świetnie atakuje Smarzek.
17:17
Mamy remis! Czas na drugą przerwę dla Niemiec.
16:17
Świetnie po bloku znowu atakuje Czyrniańska. Znowu zmiany w polskim zespole. Na boisku m.in. Smarzek.
13:15
Stysiak z dwunastym punktem w meczu.
11:14
Błąd Polek. Przekładamy ręce nad siatką i utrudniamy rozegranie. Stracony punkt.
11:12
Już tylko jeden punkt straty! Czas dla Niemek.
10:12
Nadrabiamy straty do Niemek.
8:12
Oj, fatalne przyjęcie Czyrniańskiej... Punkt z zagrywki!
5:9
Cztery punkty z rzędu Niemek. Skuteczny blok i wynik nie jest kolorowy dla Polek.
5:7
Ofiarnie bronią się Polki. Do czasu... Weitzel w końcu świetnie atakuje ze środka.
5:6
Niemki trzymają nieznacznie prowadzenie.
2:3
Scholzel ze skutecznym blokiem na Stysiak. Wielka radość po niemieckiej stronie.
2:1
Stysiak z pięknym atakiem. Ominęła podwójny blok! Celownik ma dziś dobrze nastawiony.
1:1
Atakuje w aut Czyrniańska.
0:0
ZACZYNAMY TRZECIEGO SETA!
25:15
KONIEC DRUGIEGO SETA! Polki doprowadzają do remisu.
24:15
Piłka setowa dla reprezentacji Polski.
23:14
Fenomenalnie, znakomicie obija blok Czyrniańska.
22:13
Kolejny as serwisowy. Tym razem Łukasik! JAAAAZDAAA!
20:12
Odskoczyliśmy na osiem punktów. Łukasik pięknie kiwa! Niemki są po prostu bezradne.
18:12
Szczęśliwie spada piłka po stronie Niemek. Zatańczyła na taśmie i wylądowała obok bezradnej libero.
17:11
Przerwa dla reprezentacji Niemiec.
17:11
As serwisowy Korneluk. Piłka spadła prosto w linię.
15:10
Atakujemy, ale Niemki podbijają. Pogubiły się w ataku i Korneluk atakuje na czystej siatce.
14:9
Alsmeier serwuje w siatkę, ale po chwili naprawia swój błąd atakiem z drugiej linii.
12:7
Niemki atakują w aut.
11:7
Stysiak potężnie atakuje i trafia Niemkę w twarz. Od razu przeprosiła, ale cieszy się też z punktu.
9:5
Orthmann serwuje daleko w aut.
8:4
As serwisowy Korneluk.
6:4
Piękny atak krótkiej Korneluk.
5:3
Nie było dotknięcia taśmy. Jest punkt dla Polek.
5:3
Blok Polek, ale jest challenge dla Niemek.
4:3
Czyrniańska ze świetnym atakiem. Podbija libero, ale w aut. I dokłada as serwisowy Czyrniańska.
2:3
Wenerska serwuje w aut.
1:1
Weske świetnie kiwa za polski blok. Znakomicie odpowiada Stysiak.
0:0
ZACZYNAMY DRUGIEGO SETA!
21:25
KONIEC PIERWSZEGO SETA! Niemki prowadzą 1:0.
21:24
Piłka setowa dla reprezentacji Niemiec.
21:22
AS SERWISOWY CZYRNIAŃSKIEJ.
20:22
Po bloku atakuje Czyrniańska.
19:22
Obija ręce Stysiak niemiecka atakująca.
19:21
BLOOOOOK POLEK!
18:21
I dokładamy blok!
17:21
Czyrniańska ze świetnym atakiem po ciasnym skosie.
16:21
I jeszcze zablokowana na środku Korneluk. Podwójny blok, ale ręce Weitzel okazały się kluczowe.
16:20
Nie było błędu Niemek. Cztery punkty przewagi w kluczowym momencie seta.
16:20
Jest kolejny challenge dla Polek. Czy Niemki dotknęły siatki?
15:18
Znowu odskakują na trzy punkty przewagi Niemki. Druga przerwa dla Stefano Lavariniego.
14:15
Stigrot uderza z drugiej linii daleko w aut.
13:15
Zmiany w zespole Polski.
11:14
Łukasik uderza minimalnie w aut. Bloku nie było.
11:12
Orthmann atakuje w aut!
10:11
Świetna zagrywka Łukasik i Korneluk z przechodzącej zdobywa punkt.
9:11
Cały czas 2-3 punkty różnicy w pierwszym secie.
7:10
Alsmeier obija blok Polek i piłka przelatuje nad próbującą bronić Szczygłowską.
6:9
Minimalnie w aut serwuje Orthmann.
5:9
Niesamowita jest Orthmann. Pchnęła agresywnie piłkę w nasze boisko.
5:8
Łukasik po bloku w aut.
4:8
Nie podbijamy kolejnego ataku Orthmann. Na razie jest naszym katem.
4:7
Jednak punkt dla Polek. Był błąd po stronie atakującej Niemki.
3:8
Nie kończy z przechodzącej piłki Łukasik. Kompletnie pogubiły się Polki. Orthmann kiwa w nasze boisko.
3:7
Z przechodzącej piłki atakuje Weske, a za moment w aut uderza Łukasik. Polki sygnalizują blok. Rzeczywiście był kontakt z palcami.
02:6
Przełamujemy się! Potężny atak Stysiak po bloku.
1:6
Sześć punktów z rzędu zdobywają Niemki.
1:5
Pierwsza przerwa dla Stefano Lavariniego.
1:4
Polki złapane blokiem Niemek.
1:3
Stysiak atakuje w aut.
1:2
Punktowa zagrywka Niemek.
1:1
Świetny atak Korneluk ze środka. Zagrywkę psuje Wenerska.
0:0
ZACZYNAMY SPOTKANIE!
Polki rozpoczną mecz w składzie: Stysiak, Korneluk, Łukasik, Jurczyk, Wenerska, Czyrniańska, libero Szczygłowska.
Trwa powitanie obu ekip na boisku.
Początek meczu o godzinie 15:30. Na relację na żywo zaprasza SuperSport.se.pl.