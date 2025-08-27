Polska - Niemcy: Relacja na żywo. Polki przegrywają trzeciego seta! Problemy kadry Lavariniego [WYNIK, SKŁADY]

Polska - Niemcy: Relacja na żywo z mistrzostw świata

Polski siatkarki odniosły drugie zwycięstwo w mistrzostwach świata rozgrywanych w Tajlandii. W Phuket pokonały Kenię 3:1 i zapewniły sobie udział w fazie pucharowej. W poniedziałek siedem innych reprezentacji zapewniło sobie awans do 1/8 finału. W środę, 27 sierpnia Polki zagrają z Niemkami. Początek meczu o 15:30.

Oprócz Polski, w kolejnej rundzie turnieju zagrają m.in. Niemcy, Serbia, Japonia, Turcja, Kanada, Dominikana oraz Chiny. Poniedziałkowe mecze nie przyniosły zaskakujących rezultatów. Jedynie Japonki niespodziewanie się męczyły z Ukrainą i ostatecznie wygrały 3:2.

Format turnieju uległ zasadniczej zmianie. Po raz pierwszy w mundialu występują 32 reprezentacje (dotychczas uczestniczyły 24 ekipy), które rywalizują w ośmiu grupach. Po dwa najlepsze zespoły awansują do fazy pucharowej (1/8 finału). W tej sytuacji medaliści rozegrają siedem spotkań, a nie aż 12, jak to miało miejsce trzy lata temu. Łącznie natomiast odbędą się 64 mecze, podczas gdy w 2022 roku było ich równo 100.

Polska - Niemcy 1:2 (21:25, 25:15, 19:25, -:-)

Polska: Czyrniańska, Damaske, Gryka, Jurczyk, Korneluk, Kowalewska, Łukasik, Łysiak, Piasecka, Smarzek, Stefanik, Stysiak, Szczygłowska, Wenerska

Niemcy: Alsmeier, Cekulaev, Glaab, Nestler, Orthmann, Pogany, Scholzel, Stautz, Stigrot, Straube, Strubbe, Timmer, Weitzel, Weske

Na żywo MŚ w siatkówce kobiet: Polska - Niemcy 3:2 Alsmeier serwuje daleko w aut. Druga pomyłka w meczu. 2:1 Korneluk atakuje z krótkiej. 1:0 ZACZYNAMY CZWARTEGO SETA OD ATAKU STYSIAK! 19:25 KONIEC TRZECIEGO SETA! 19:24 Piłka setowa dla reprezentacji Niemiec. 19:23 Kolejna przerwa dla Polek. 17:21 Był już remis i znowu Niemki odskakują na cztery punkty... 17:18 Po ciasnym skosie świetnie atakuje Smarzek. 17:17 Mamy remis! Czas na drugą przerwę dla Niemiec. 16:17 Świetnie po bloku znowu atakuje Czyrniańska. Znowu zmiany w polskim zespole. Na boisku m.in. Smarzek. 13:15 Stysiak z dwunastym punktem w meczu. 11:14 Błąd Polek. Przekładamy ręce nad siatką i utrudniamy rozegranie. Stracony punkt. 11:12 Już tylko jeden punkt straty! Czas dla Niemek. 10:12 Nadrabiamy straty do Niemek. 8:12 Oj, fatalne przyjęcie Czyrniańskiej... Punkt z zagrywki! 5:9 Cztery punkty z rzędu Niemek. Skuteczny blok i wynik nie jest kolorowy dla Polek. 5:7 Ofiarnie bronią się Polki. Do czasu... Weitzel w końcu świetnie atakuje ze środka. 5:6 Niemki trzymają nieznacznie prowadzenie. 2:3 Scholzel ze skutecznym blokiem na Stysiak. Wielka radość po niemieckiej stronie. 2:1 Stysiak z pięknym atakiem. Ominęła podwójny blok! Celownik ma dziś dobrze nastawiony. 1:1 Atakuje w aut Czyrniańska. 0:0 ZACZYNAMY TRZECIEGO SETA! 25:15 KONIEC DRUGIEGO SETA! Polki doprowadzają do remisu. 24:15 Piłka setowa dla reprezentacji Polski. 23:14 Fenomenalnie, znakomicie obija blok Czyrniańska. 22:13 Kolejny as serwisowy. Tym razem Łukasik! JAAAAZDAAA! 20:12 Odskoczyliśmy na osiem punktów. Łukasik pięknie kiwa! Niemki są po prostu bezradne. 18:12 Szczęśliwie spada piłka po stronie Niemek. Zatańczyła na taśmie i wylądowała obok bezradnej libero. 17:11 Przerwa dla reprezentacji Niemiec. 17:11 As serwisowy Korneluk. Piłka spadła prosto w linię. 15:10 Atakujemy, ale Niemki podbijają. Pogubiły się w ataku i Korneluk atakuje na czystej siatce. 14:9 Alsmeier serwuje w siatkę, ale po chwili naprawia swój błąd atakiem z drugiej linii. 12:7 Niemki atakują w aut. 11:7 Stysiak potężnie atakuje i trafia Niemkę w twarz. Od razu przeprosiła, ale cieszy się też z punktu. 9:5 Orthmann serwuje daleko w aut. 8:4 As serwisowy Korneluk. 6:4 Piękny atak krótkiej Korneluk. 5:3 Nie było dotknięcia taśmy. Jest punkt dla Polek. 5:3 Blok Polek, ale jest challenge dla Niemek. 4:3 Czyrniańska ze świetnym atakiem. Podbija libero, ale w aut. I dokłada as serwisowy Czyrniańska. 2:3 Wenerska serwuje w aut. 1:1 Weske świetnie kiwa za polski blok. Znakomicie odpowiada Stysiak. 0:0 ZACZYNAMY DRUGIEGO SETA! 21:25 KONIEC PIERWSZEGO SETA! Niemki prowadzą 1:0. 21:24 Piłka setowa dla reprezentacji Niemiec. 21:22 AS SERWISOWY CZYRNIAŃSKIEJ. 20:22 Po bloku atakuje Czyrniańska. 19:22 Obija ręce Stysiak niemiecka atakująca. 19:21 BLOOOOOK POLEK! 18:21 I dokładamy blok! 17:21 Czyrniańska ze świetnym atakiem po ciasnym skosie. 16:21 I jeszcze zablokowana na środku Korneluk. Podwójny blok, ale ręce Weitzel okazały się kluczowe. 16:20 Nie było błędu Niemek. Cztery punkty przewagi w kluczowym momencie seta. 16:20 Jest kolejny challenge dla Polek. Czy Niemki dotknęły siatki? 15:18 Znowu odskakują na trzy punkty przewagi Niemki. Druga przerwa dla Stefano Lavariniego. 14:15 Stigrot uderza z drugiej linii daleko w aut. 13:15 Zmiany w zespole Polski. 11:14 Łukasik uderza minimalnie w aut. Bloku nie było. 11:12 Orthmann atakuje w aut! 10:11 Świetna zagrywka Łukasik i Korneluk z przechodzącej zdobywa punkt. 9:11 Cały czas 2-3 punkty różnicy w pierwszym secie. 7:10 Alsmeier obija blok Polek i piłka przelatuje nad próbującą bronić Szczygłowską. 6:9 Minimalnie w aut serwuje Orthmann. 5:9 Niesamowita jest Orthmann. Pchnęła agresywnie piłkę w nasze boisko. 5:8 Łukasik po bloku w aut. 4:8 Nie podbijamy kolejnego ataku Orthmann. Na razie jest naszym katem. 4:7 Jednak punkt dla Polek. Był błąd po stronie atakującej Niemki. 3:8 Nie kończy z przechodzącej piłki Łukasik. Kompletnie pogubiły się Polki. Orthmann kiwa w nasze boisko. 3:7 Z przechodzącej piłki atakuje Weske, a za moment w aut uderza Łukasik. Polki sygnalizują blok. Rzeczywiście był kontakt z palcami. 02:6 Przełamujemy się! Potężny atak Stysiak po bloku. 1:6 Sześć punktów z rzędu zdobywają Niemki. 1:5 Pierwsza przerwa dla Stefano Lavariniego. 1:4 Polki złapane blokiem Niemek. 1:3 Stysiak atakuje w aut. 1:2 Punktowa zagrywka Niemek. 1:1 Świetny atak Korneluk ze środka. Zagrywkę psuje Wenerska. 0:0 ZACZYNAMY SPOTKANIE! Polki rozpoczną mecz w składzie: Stysiak, Korneluk, Łukasik, Jurczyk, Wenerska, Czyrniańska, libero Szczygłowska. Trwa powitanie obu ekip na boisku. Początek meczu o godzinie 15:30. Na relację na żywo zaprasza SuperSport.se.pl.

