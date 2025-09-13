Polska - Rumunia. NA ŻYWO. Relacja z pierwszego meczu mistrzostw świata na Filipinach! [WYNIK, LIVE]

Reprezentacja Polski rozpoczyna rywalizację na mistrzostwach świata na Filipinach! Podopieczni Nikoli Grbicia po fenomenalnej grze w Lidze Narodów i zdobyciu złotego medalu na tej imprezie będą walczyć o krążek tego samego koloru na najważniejszym turnieju w 2025 roku. Nie jest tajemnicą, że "biało-czerwoni" są faworytami meczu z Rumunią, jednak wcześniejsze porażki Japonii i Kuby pokazały, że na Filipinach wszystko jest możliwe.

i Autor: Łukasz Gągulski/ PAP