Polska - Rumunia. NA ŻYWO. Relacja z pierwszego meczu mistrzostw świata na Filipinach! [WYNIK, LIVE]

Reprezentacja Polski rozpoczyna walkę o złoty medal mistrzostw świata!
Podopieczni Nikoli Grbicia na poprzedniej imprezie mistrzostw świata ponieśli porażkę w finale z Włochami i musieli zadowolić się srebrnym medalem na imprezie organizowanej w Polsce i Słowenii. Tym razem praktycznie każdy z siatkarzy mówi, że głównym celem turnieju na Filipinach jest złoty medal, co potwierdził Kamil Semeniuk w rozmowie z dziennikarzami przed meczem z Rumunią.
Polska - Rumunia 0:0 (-:-;-:-;-:-)
Polska:
Rumunia:
Polska - Rumunia
Witamy w relacji z pierwszego meczu reprezentacji Polski na mistrzostwach świata! Początek spotkania Polska - Rumunia został zaplanowany na 15:30. Zapraszamy!