Polska - Rumunia. NA ŻYWO. Relacja z pierwszego meczu mistrzostw świata na Filipinach! [WYNIK, LIVE]

Robert Szapski
2025-09-13 11:46

Reprezentacja Polski rozpoczyna rywalizację na mistrzostwach świata na Filipinach! Podopieczni Nikoli Grbicia po fenomenalnej grze w Lidze Narodów i zdobyciu złotego medalu na tej imprezie będą walczyć o krążek tego samego koloru na najważniejszym turnieju w 2025 roku. Nie jest tajemnicą, że "biało-czerwoni" są faworytami meczu z Rumunią, jednak wcześniejsze porażki Japonii i Kuby pokazały, że na Filipinach wszystko jest możliwe.

Siatkówka. Mecz Polska-Serbia. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie

i

Autor: Łukasz Gągulski/ PAP

Reprezentacja Polski rozpoczyna walkę o złoty medal mistrzostw świata!

Podopieczni Nikoli Grbicia na poprzedniej imprezie mistrzostw świata ponieśli porażkę w finale z Włochami i musieli zadowolić się srebrnym medalem na imprezie organizowanej w Polsce i Słowenii. Tym razem praktycznie każdy z siatkarzy mówi, że głównym celem turnieju na Filipinach jest złoty medal, co potwierdził Kamil Semeniuk w rozmowie z dziennikarzami przed meczem z Rumunią.

Polska - Rumunia 0:0 (-:-;-:-;-:-)

Polska:

Rumunia:

Polska - Rumunia

Witamy w relacji z pierwszego meczu reprezentacji Polski na mistrzostwach świata! Początek spotkania Polska - Rumunia został zaplanowany na 15:30. Zapraszamy!

BARTOSZ KUREK
NIKOLA GRBIĆ
SIATKÓWKA
TOMASZ FORNAL
MŚ SIATKARZY