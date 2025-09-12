MŚ siatkarzy 2025: Terminarz. Kiedy grają Polacy? Harmonogram meczów

Polscy siatkarze przystępują do tegorocznych mistrzostw świata z wielkimi nadziejami. Trzy lata temu przed własną publicznością zostali wicemistrzami świata, a od tamtej pory wygrali mistrzostwa Europy, zagrali w finale igrzysk olimpijskich i wygrali w tym roku Ligę Narodów. Triumf w tych rozgrywkach pod nieobecność kilku siatkarzy pokazał moc Biało-Czerwonych, którzy na MŚ będą wzmocnieni wracającymi Bartoszem Kurkiem i Norbertem Huberem.

MŚ siatkarzy 2025 - terminarz. Kiedy mecze Polaków?

Mistrzostwa rozgrywane w tym roku na Filipinach rozpoczną się już w piątek, 12 września. O godzinie 13:00 czasu polskiego gospodarze zagrają w meczu otwarcia z Tunezją, ale najważniejsze dla polskich kibiców wydarzy się następnego dnia. W sobotę o 15:30 reprezentacja Polski rozpocznie MŚ od meczu z Rumunią. Siatkarze Nikoli Grbicia są zdecydowanym faworytem tego starcia, jak i całej grupy B. Jakakolwiek wpadka byłaby przykrą niespodzianką. Oto terminarz Polski w fazie grupowej MŚ:

13 września 2025 (15:30): Polska – Rumunia

15 września 2025 (15:30): Polska – Katar

17 września 2025 (12:00): Polska – Holandia

Zwycięstwa z Rumunią i Katarem powinny wystarczyć do awansu do fazy pucharowej, a ostatni mecz z Holandią wydaje się tym, który rozstrzygnie o pierwszym miejscu w grupie. Później drużyny z "polskiej grupy B" trafią w fazie pucharowej na te z grupy G, w której grają Japonia, Kanada, Turcja i Libia. To jednak w 1/8 finału, a najpierw trzeba zrobić swoje w fazie grupowej.

Wielkie powroty do reprezentacji Polski na MŚ

Nikola Grbić zabrał na MŚ 14 siatkarzy. Jak zwykle jego powołania były szeroko komentowane ze względu na kłopot bogactwa. Selekcjoner pominął m.in. Bartłomieja Bołądzia i Bartosza Bednorza. Ostatecznie do kadry załapali się:

Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal

Środkowi: Jakub Kochanowski, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak, Norbert Huber