Stanowcza deklaracja Kamila Semeniuka przed mistrzostwami świata! Siatkarz wprost o złotym medalu

Cel na mistrzostwa świata? Złoty medal!

Kibice reprezentacji Polski zacierają ręce na wieść o pierwszym meczu "biało-czerwonych" na mistrzostwach świata na Filipinach. Pierwsze spotkania w czempionacie udowodniły, że ten turniej może być pełen niespodzianek, które mogą pokrzyżować plany niektórych zespołów już w fazie grupowej.

Wpadka Japonii i Kuby

Falstart na Filipinach zaliczyły: Japonia i Kuba. Pierwszy zespół niespodziewanie uległ Turcji w trzech partiach, natomiast Kuba została odprawiona z kwitkiem przez Portugalię! Polacy w pierwszym meczu zmierzą się z Rumunią i wszyscy liczą, że to spotkanie odbędzie się bez żadnych niespodzianek triumfem "biało-czerwonych" w trzech setach.

Sonda Czy siatkarska reprezentacja Polski wywalczy złoty medal na mistrzostwach świata? TAK! Nie...

Kamil Semeniuk nie owijał w bawełnę! Wprost o złotym medalu mistrzostw świata

Semeniuk przed pierwszym meczem wprost powiedział w rozmowie z dziennikarzami o celu reprezentacji Polski.

- Myślę, że tak. Każdy z nas gdzieś też obserwował tą bardzo długą listę nieobecnych zawodników z innych kadr, więc jesteśmy świadomi, że niektóre reprezentacje są już mocne tylko z nazwy. Jesteśmy w ścisłym gronie reprezentacji, które walczą o złoto. My nie przylecieliśmy po to, żeby bić się o miejsce o najniższym stopniu podium, ale by zdobyć mistrzostwo świata. My zrobimy wszystko, co potrafimy. Damy z siebie maksa - powiedział "Semen".

Semeniuk nawiązał do meczu z Francją, do którego może dojść w półfinale.

- Mamy z Francją jakieś rachunki do wyrównania, czy to po ostatnich igrzyskach (0:3 w finale - przyp. red.), czy nawet jeszcze po poprzednich w Tokio (2:3 w ćwierćfinale). Więc na pewno jak przyjdzie mecz z reprezentacją Francji, to będziemy się starać najmocniej, jak tylko potrafimy, aby tylko z nimi wygrać - zapewnił reprezentant Polski.

Polacy w fazie grupowej zmierzą się z: Rumunią, Katarem oraz Holandią.