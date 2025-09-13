Stanowcza deklaracja Kamila Semeniuka przed mistrzostwami świata! Siatkarz wprost o złotym medalu

Mistrzostwa świata na Filipinach się rozpoczęły i już od pierwszych meczów nie brakowało niespodzianek. Japonia sensacyjnie przegrała w trzech setach z Turcją, a Portugalia po czterech partiach odprawiła z kwitkiem Kubę. Nastawienie reprezentacji Polski przed pierwszym meczem na Filipinach jest bojowe, a Kamil Semeniuk mówi wprost o złotym medalu i żadne inne miejsce nie interesuje podopiecznych Nikoli Grbicia.

Cel na mistrzostwa świata? Złoty medal!

Kibice reprezentacji Polski zacierają ręce na wieść o pierwszym meczu "biało-czerwonych" na mistrzostwach świata na Filipinach. Pierwsze spotkania w czempionacie udowodniły, że ten turniej może być pełen niespodzianek, które mogą pokrzyżować plany niektórych zespołów już w fazie grupowej.

Wpadka Japonii i Kuby

Falstart na Filipinach zaliczyły: Japonia i Kuba. Pierwszy zespół niespodziewanie uległ Turcji w trzech partiach, natomiast Kuba została odprawiona z kwitkiem przez Portugalię! Polacy w pierwszym meczu zmierzą się z Rumunią i wszyscy liczą, że to spotkanie odbędzie się bez żadnych niespodzianek triumfem "biało-czerwonych" w trzech setach.

Kamil Semeniuk nie owijał w bawełnę! Wprost o złotym medalu mistrzostw świata

Semeniuk przed pierwszym meczem wprost powiedział w rozmowie z dziennikarzami o celu reprezentacji Polski.

Myślę, że tak. Każdy z nas gdzieś też obserwował tą bardzo długą listę nieobecnych zawodników z innych kadr, więc jesteśmy świadomi, że niektóre reprezentacje są już mocne tylko z nazwy. Jesteśmy w ścisłym gronie reprezentacji, które walczą o złoto. My nie przylecieliśmy po to, żeby bić się o miejsce o najniższym stopniu podium, ale by zdobyć mistrzostwo świata. My zrobimy wszystko, co potrafimy. Damy z siebie maksapowiedział "Semen".

Semeniuk nawiązał do meczu z Francją, do którego może dojść w półfinale.

Mamy z Francją jakieś rachunki do wyrównania, czy to po ostatnich igrzyskach (0:3 w finale - przyp. red.), czy nawet jeszcze po poprzednich w Tokio (2:3 w ćwierćfinale). Więc na pewno jak przyjdzie mecz z reprezentacją Francji, to będziemy się starać najmocniej, jak tylko potrafimy, aby tylko z nimi wygrać - zapewnił reprezentant Polski.

Polacy w fazie grupowej zmierzą się z: Rumunią, Katarem oraz Holandią.

