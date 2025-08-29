Polska - Serbia NA ŻYWO. Relacja z Memoriału Wagnera przed mistrzostwami świata [Wynik LIVE]

2025-08-29 14:27

To będzie jeden z ostatnich meczów podopiecznych Nikoli Grbicia przed polską publicznością. W Krakowie, jak co roku oczy wszystkich fanów “biało-czerwonych” będą zwrócone na rywalizację w Memoriale Huberta Wagnera. W pierwszym meczu wicemistrzowie olimpijscy zmierzą się z Serbią. Zdecydowanym faworytem tego spotkania są oczywiście reprezentanci Polski, którzy kilka tygodni temu mogli cieszyć się ze zwycięstwa w rozgrywkach Ligi Narodów. Czy ekipa z Bartoszem Kurkiem na czele zanotuje komplet zwycięstw w Krakowie?

Polska - Serbia 0:0 (-:-;-:-;-:-)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk

Serbia: Armoa, Danani, De Cecco, Gallego, Giraudo, Gomez, Kukartsev, Loser, Luengas, Maciel, Martinez, Palonsky, Vicentin, Zerba

Polska - Serbia

Witamy w relacji na żywo z pierwszego meczu w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera! Rywalem "biało-czerwonych" jest Serbia. Początek spotkania zaplanowano na 20:30. Zapraszamy!

