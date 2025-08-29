Polska - Serbia NA ŻYWO. Relacja z Memoriału Wagnera przed mistrzostwami świata [Wynik LIVE]

To będzie jeden z ostatnich meczów podopiecznych Nikoli Grbicia przed polską publicznością. W Krakowie, jak co roku oczy wszystkich fanów “biało-czerwonych” będą zwrócone na rywalizację w Memoriale Huberta Wagnera. W pierwszym meczu wicemistrzowie olimpijscy zmierzą się z Serbią. Zdecydowanym faworytem tego spotkania są oczywiście reprezentanci Polski, którzy kilka tygodni temu mogli cieszyć się ze zwycięstwa w rozgrywkach Ligi Narodów. Czy ekipa z Bartoszem Kurkiem na czele zanotuje komplet zwycięstw w Krakowie?

i Autor: Piotr Sumara/PZPS/ Materiały prasowe Siatkówka. Mecz Polska - Francja siatkarzy w Gdańsku