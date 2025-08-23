Polska - Wietnam: Ogromne nerwy, ale Polki wygrały z Wietnamkami! Jest zwycięstwo na MŚ

Polska - Wietnam: Zapis relacji na żywo
Polska - Wietnam 3:1 (23:25, 25:10, 25:12, 25:22)
Polska: Gryka, Stysiak, Kowalewska, Korneluk, Piasecka, Łukasik, Szczygłowska, Czyrniańska, Stefanik, Smarzek, Łysiak, Damaske, Wenerska, Jurczyk
Wietnam: Thi Thanh Thuy Tran, Thanh Thuy Le, Thi Kieu Trinh Hoang, Khanh Dang Nguyen, Thi Kim Thoa Vo, Thi Trinh Nguyen, Thi Nhu Quynh Vi, Thi Phuong Nguyen, Thi Hien Pham, Thi Lam Oanh Doan, Thi Uyen Nguyen, Thi Bich Thuy Tran, Thi Ninh Anh Nguyen
Polska - Wietnam
25:22
KONIEC MECZU! Polki wygrywają pierwszy mecz mistrzostw świata z Wietnamkami. Nie tak to miało wyglądać, ale sukces odnieśliśmy. Najważniejsze jest zwycięstwo.
24:22
Wybroniły pierwszą piłkę Wietnamki.
24:21
Piłka meczowa dla Polek.
23:20
Świetny plas za polski blok.
22:19
Smarzek zatrzymana przez wietnamski blok.
22;17
Malwina Smarzek na boisku na ostatnie piłki meczu.
19:15
Łukasik atakuje w sam narożnik. Nie było tam nikogo.
18:15
Zerwany atak przez Jurczyk i nie myli się Thuy.
18:13
Ustrzelona kolejna Wietnamka zagrywką.
16:12
Fenomenalny blok Polek.
15:12
Stysiak świetnie atakuje po bloku.
13:11
Wenerska krótko do Korneluk. Świetny atak skrzydłowej.
11:9
Męczymy się bardzo w ataku, ale zdobywamy kolejne punkty.
10:9
Korneluk blokuje bardzo dobrze rywalkę na środku. Prowadzimy!
8:9
Łukasik atakuje w aut.
8:8
Jest remis w tym secie. Wietnamki przed chwilą prowadziły 6:1.
6:8
Krótka piłka do Thuy. Świetny atak prawie na czystej siatce.
6:7
I jeszcze do tego złe rozegranie. Nadrabiamy straty.
5:7
Wietnamki bez bloku w aut.
4:7
Łukasik oburącz atakuje, ale jakoś ratują się Wietnamki. Stanęły Polki, a piłka po naszej stronie. Na szczęście za linią końcową.
3:6
I dorzucamy blok.
2:6
Stysiak świetnie atakuje nad blokującymi.
1:6
Stefano Lavarini wziął przerwę, by poukładać grę Polek.
1:6
Łukasik atakuje w aut.
1:5
Nguyen zaskoczyła Polki atakiem z jednej nogi, a za moment jeszcze as Wietnamek.
1:3
Trafia w boisko Nguyen. Stysiak uchyliła się od ataku, myśląc, że to autowa piłka.
1:2
Aut po ataku Magdy Stysiak. Sędzia szybko jednak zmienia decyzję. Piłka w boisku.
0:0
ZACZYNAMY CZWARTEGO SETA. Oby ostatniego.
25:12
KONIEC TRZECIEGO SETA! Prowadzimy 2:1 w setach i jesteśmy blisko pierwszego zwycięstwa.
24:12
Piłka setowa dla Polek.
23:12
Korneluk wbija gwoździa! Dwa punkty do zwycięstwa w trzeciej partii.
22:12
Mamy problemy z przyjęciem skrótu. Na szczęście atak skuteczny. A za chwilę po zagrywce Polek, rywalki nie są w stanie utrzymać jej w grze.
20:11
Jest dwudziesty punkt Polek. Pięknie atakuje Stysiak. Wypieszczona piłka do liderki kadry.
19:11
Na dobrej wysokości złapała piłkę Czyrniańska. Świetny atak.
17:10
Atak po taśmie Łukasik. Piłka wpada na szczęście w boisko.
15:10
Pogubiły się Wietnamki po podbiciu piłki. Oddają ją za darmo. Łukasik świetnie atakuje.
15:9
Jurczyk wyczytała rozegranie na drugą linię i znakomicie blokuje.
13:8
Walczą o piłkę Wietnamki. Ale nie podbiły jej i nie wróciły do akcji.
9:5
Zbiegają mądrze do środka Wietnamki i przynosi to sukces. Kolejny punkt. Po chwili piłka wystrzelona w aut z zagrywki.
7:3
Obudziły się Polki. Czyrniańska podbita, ale mamy piłkę za darmo. Łukasik dostaje piłkę na skrzydło i atakuje kiwką.
6:3
Powtarzamy akcję. Kompletnie nieudana zagrywka Korneluk.
6:2
Zderzyły się Polki głowami. Wenerska i Jurczyk wpadły na siebie. Groźna sytuacja.
6:2
Łukasik pięknie obija blok Wietnamek.
4:1
Czyrniańska zablokowana na skrzydle. W końcu Wietnamki znalazły na nią patent.
3:0
Czyrniańska z kolejnym atakiem. Podbijają rywalki, ale piłka ląduje na boisku.
2:0
ZACZYNAMY TRZECIEGO SETA. Świetny blok i prowadzimy 2:0.
25:10
As serwisowy kończy drugiego seta.
24:10
Jest piłka setowa dla Polek.
22:9
Kolejny blok Polek! Brawo!
21:9
Blok Wietnamek przełamany, ale piłka wpada w boisko za obrończyniami rywalek.
20:8
Korneluk agresywnie kiwa na drugą stronę. Rywalki nie zdołały ruszyć w stronę piłki.
19:7
Czyrniańska dokłada as serwisowy.
18:7
Świetnie bronią Polki i Stysiak zabawiła się z blokiem rywalek. Piękna kiwka.
16:6
I znów Wietnamki nadziewają się na blok Polek. Korneluk!
15:6
Słabe przyjęcie Polek, ale Wenerska wygrała piłkę na siatce.
14:5
Wenerska zaskoczyła rywalki kiwką z drugiej piłki.
13:5
As serwisowy Polek! Świetna piłka Jurczyk zaskoczyła rywalki.
12:5
Straciły pewność siebie Wietnamki. Czyrniańska świetnie obija blok.
9:3
Stysiak też atakuje celnie w okolice końcowej linii. Brawo!
8:3
Martyna Łukasik atakuje daleko i skutecznie.
7:3
Pierwszy czas dla Wietnamu.
5:2
Jest blok Jurczyk! Odskakują Polki na trzy punkty.
2:1
Rzucona piłka przez rozgrywającą Wietnamu. Bardzo dobra zagrywka Czyrniańskiej.
0:1
A jednak nie. Zmiana decyzji sędziego.
1:0
Zaczynamy drugiego seta. Wenerska z pierwszym punktem prosto z zagrywki.
23:25
SENSACJA! Polki przegrywają pierwszego seta.
23:24
Korneluk w aut. Piłka setowa dla Wietnamu.
23:23
Stysiak zablokowana! Remis w pierwszym secie.
23:22
Bardzo dobra przesunięta ze środka. Punkt dla Wietnamek, ale trzymamy prowadzenie.
22:21
Po bloku w aut Łukasik! Brawo, brawo.
21:21
W aut kiwają Wietnamki. Remis! Trinh pomyliła się nieznacznie.
20:21
Kolejny atak Stysiak! Tylko punkt straty. Dawać!
19:21
Stysiak się poprawia i klaszczą sobie Polki, by się zmotywować do nadrobienia strat w tym secie.
18:21
Stysiak atakuje z przechodzącej piłki. Daleko w aut.
18:20
Jest punktowy blok Polek. Korneluk na pojedynczym bloku na środku.
17:20
Uciekają Wietnamki na trzy punkty... Przerwa dla Lavariniego.
16:16
Wietnamki wyszły na chwilę na prowadzenie, ale szybko zagrywają prosto w siatkę.
15:15
Świetna kiwka Łukasik po przerwie.
14:14
Doprowadzają Wietnamki do remisu. Błąd w obronie popełniają Polki. Czyrniańska ani Szczygłowska nie ruszyły do piłki.
14:13
Punkt i piłka dla Wietnamu.
14:13
Złe przyjęcie Polek i sytuacyjnie przebijamy piłkę. Polki sygnalizują dotknięcie piłki przez Wietnamki. Challenge.
14:11
Świetny blok Polek na środku. Przerwa techniczna dla Wietnamu.
12"11
Trinh świetnie blokuje Łukasik. Cieszą się Wietnamki.
12:9
Krótka piłka do środka. Walczą o obronę Wietnamki po ataku Korneluk. Nie podbiły piłki!
10:7
Świetnie bronią się Polki kilkukrotnie. Czyrniańska atakuje po ciasnym skosie i punktuje.
8:6
Łukasik atakuje celnie w sam narożnik boiska.
7:5
Thuy atakuje daleko w aut.
5:5
Drugi as serwisowy Wietnamek.
4:2
Korneluk atakuje znakomicie i kibice na hali po prostu szaleją.
1:1
Świetnie atakuje z krótkiej Korneluk.
0:1
ZACZYNAMY PIERWSZY MECZ POLEK NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA! As serwisowy Wietnamek.
Wyjściowy skład Polek: Jurczyk, Wenerska, Czyrniańska, Korneluk, Stysiak, Łukasik, Szczygłowska (libero)
Pora na "Mazurka Dąbrowskiego".
Jako pierwszy odegrano hymn Wietnamu.
Czas na hymny narodowe.
W Tajlandii wszyscy kibicują reprezentacji Polski w siatkówce. Czy doping poniesie je do zwycięstwa?
Polki swój mecz rozegrają na wyspie Phuket.
Trwa rozgrzewka siatkarek przed rozpoczęciem meczu.