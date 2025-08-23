Polska - Wietnam: Ogromne nerwy, ale Polki wygrały z Wietnamkami! Jest zwycięstwo na MŚ

Polskie siatkarki zaczynają walkę w mistrzostwach świata i rozpoczęły je od zwycięstwa. Biało-czerwone zagrały z Wietnamem i, niestety, nie obyło się bez problemów. Polki przegrały pierwszego seta, co było ogromną sensacją. Nasze zawodniczki popełniły wiele błędów i musiały uznać wyższość rywalek. Potem wszystko wróciło do normy. Polki wygrały trzy kolejne sety i mogą być szczęśliwe z pierwszego zwycięstwa na tegorocznych MŚ.

i Autor: FIVB Polska - Wietnam