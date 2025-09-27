Włosi wygrywają dramatyczny półfinał. Polacy zawalczą o trzecie miejsce na mistrzostwach świata

Polska – Włochy 0:3 (21:25, 22:25, 23:25)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk

Włochy: Anzani, Balaso, Bottolo, Galassi, Gargiulo, Giannelli, Michieletto, Pace, Porro, Romano, Russo, Rychlicki, Sani, Sbertoli.

Na żywo MŚ siatkarzy: Polska - Włochy Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Włochy w półfinale mistrzostw świata siatkarzy! Starto meczu o 12:30 czasu polskiego, bądźcie z nami! Relację rozpoczynamy od bardzo złej wiadomości, ponieważ Bartosz Kurek nie będzie dostępny w meczu z Włochami... Kewin Sasak zastąpi kapitana reprezentacji Polski na pozycji atakującego. Na niecałą godzinę przed półfinałowym meczem Polska - Włochy pojawiła się informacja, że Bartosz Kurek został wpisany do protokołu meczowego jako libero 🚨



To oznacza, że z jego umiejętności nie będzie mógł skorzystać Nikola Grbić. Kewin Sasak pokazał w Lidze Narodów, że potrafi grać z Włochami i to z jakim efektem! Trzymajmy kciuki! Sasak

Kochanowski

Leon

Semeniuk

Huber

Komenda

Popiwczak! Właśnie w takim składzie rozpoczniemy półfinał z Włochami. Do meczu pozostał kwadrans. W finale czekają Bułgarzy, a w meczu o trzecie miejsce Czesi. Zawodnicy obu drużyn jeszcze się rozgrzewają. Wypowiedzi Nikoli Grbicia mogą uspokoić kibiców. Przed nami hymny obu państw! Oto wyjściowy skład Włochów: Michieletto

Giannelli

Romano

Balaso

Russo

Gargiulo. Oto powód, dlaczego Bartosz Kurek nie wystąpi w meczu półfinałowym... ZACZYNAMY! 1:0 Znakomita zagrywka Semeniuka! Włosi pogubieni daleko w aut! 1:1 Kolejna długa akcja, tym razem Michieletto się nie pomylił... Blok - aut... 1:2 Michieletto w kontrze znowu popisał się znakomitym atakiem... 2:2 Gargiulo w aut z zagrywki! 3:2 As serwisowy Hubera! 3:3 Russo dostał dobrą piłkę na środek i mamy ponownie remis. 4:3 Giannelli minimalny aut z serwisu. 4:4 Sasak też pomylił się zza linii dziewiątego metra... 5:4 LEON! Znakomicie obok włoskiego bloku! 5:5 Bomba Leona! Niestety Włosi wyszli z tej akcji bez szwanku... 5:6 Sasak... Nie zaczepił bloku przy tym ataku... 6:6 Trzecia zagrywka zepsuta przez Włochów. 7:6 Bottolo zatrzymany! KOMENDA BLOKUJE! 8:6 Semeniuk z blokiem! Odskakujemy na dwa punkty! 8:7 Tym razem Kochanowski serwuje w aut... 9:7 Bottolo zgaszony!!! Mimo znakomitej obrony, Semeniuk zrobił ogrom pracy w bloku! 10:7 Włosi dotykają siatki!!! 11:7 Błąd w ataku Gargiulo! 11:8 Ogromna szkoda tej akcji... Sasak nie był w stanie sforsować bloku rywali... Romano kończy z kontry... 12:8 Na raty, ale na kłopoty? Norbert Huber! 12:9 Semeniuk myli się na zagrywce... 12:10 Ogrom szczęścia Gargiulo... Piłka przeszła przez taśmę i punkt dla Włochów... 13:10 Wilfredo LEON! Fenomenalny atak po prostej! 13:11 Huber serwuje w aut. 13:12 Niestety to nie był atak po bloku... Sasak gra z ogromną blokadą... 14:12 SASAK! Kończy ten atak! 14:13 Sasak z błędem na zagrywce... 14:14 Leon zablokowany... Mamy słabszy fragment gry... 14:15 Włosi wygrywają punkt z kontry... 15:15 Błąd Michielletto! 15:16 Leon serwuje w dolną taśmę... 16:16 Semeniuk bohaterem tej akcji! Znakomicie zmienił tempo ataku! 16:17 Spóźniona obrona Polaków... 16:18 Romano wykorzystuje dziurę w naszym bloku... Dwa punkty przewagi Włochów... 17:18 Błąd popełnia Romano! 17:19 Romano atakuje w... boisko... 17:20 Błąd Komendy... Trzy punkty przewagi rywali... 18:20 Bottolo na szczęście w siatkę z zagrywki! 18:21 Michielletto kończyz kontry... 19:21 Środek, druga linia i punkt Semeniuka! 19:22 Huber serwuje w aut... 20:22 Giannelli też się myli na zagrywce! 20:23 Bezradny Sasak... 20:24 Leon po bloku? Będziemy sprawdzać! 20:24 Piłka setowa dla Włochów... 21:24 Jeszcze gramy! Bottolo nie zahaczył o polski blok! 21:25 Koniec pierwszego seta... Włosi na prowadzeniu... Zapominamy o tym secie i walczymy o zwycięstwo w kolejnym! 1:0 Kiwka Leona na początku drugiej partii i mamy pierwszy punkt! 2:0 ROMANO ZABLOKOWANY! 2:1 Russo znakomicie ze środka... 3:1 Dobre przyjęcie i Semeniuk z drugiej linii! 4:1 Bottolo zablokowany! 4:1 Ferdinando De Giorgi od razu poprosił o czas. W takim spotkaniu każdy moment jest na wagę zwycięstwa. 4:2 Sasak w siatkę z zagrywki... Czwarta zepsuta naszego atakującego... 5:2 Siatka dotknięta przez Włochów! 5:3 Czysty pipe ze strony Włochów... 5:4 Nie ma asekuracji... Semeniuk zablokowany... 6:4 Russo serwuje w siatkę. 6:5 Romano nie myli się... Sprytnie obija blok Kochanowskiego... 6:6 Ponownie Semeniuk chciał oprzeć piłkę o blok, ale... zabrakło asekuracji... 7:6 LEON! Wbija piłkę w okolice czwartego metra! 8:6 Pojedynczy blok SEMENIUKA! 8:7 Romano omija polski blok... Znakomicie po prostej... 9:7 LEON! Ponownie środek - druga linia! 9:8 Giannelli z drugiej piłki kończy... 10:8 Myli się Gargiulo na zagrywce! 10:9 Bardzo szkoda tej akcji... Za dużo razy wyciągamy rękę do Włochów... 10:10 Trafiony Semeniuk z zagrywki... 11:10 Włosi zablokowani! Co za akcja! Co za mecz! 11:11 Sasak z błędem w polu serwisowym... 12:11 Leon przyjmuje na palce i Kochanowski znakomicie ze środka! 12:12 Leon także się myli zza linii dziewiątego metra... 13:12 SASAK! WBIJA PIŁKĘ! W KOŃCU! BRAWO! 13:13 Romano na razie nie do zatrzymania... 13:14 Bottolo przedziera się przez polski blok... 13:15 Romano z asem serwisowym... 14:15 Sasak trafia po prostej! 14:16 Michielletto... Środek - druga linia... 14:17 As serwisowy Bottolo... 14:18 Semeniuk się myli w ataku... 14:18 Nie wygląda to dobrze... Zaraz Polacy mogą stracić drugiego seta... 15:18 Huber! Kończymy ze środka! 15:19 Semeniuk w aut... 16:19 Sasak plasem kończy tę akcję! Walczymy! 16:20 Michielletto kończy atakiem pod górę po polskim bloku... 17:20 Kolejny raz środek! Tym razem Kochanowski! 18:20 Trafiony blok włochów! Brawo LEON! 19:20 BOMBA Z PRZECHODZĄCEJ LEONA! 20:20 MAMY REMIS!!! LEON! 20:21 Dobre przyjęcie Włochów i kończy Russo... 21:21 Kochanowski przeciska się przez włoski blok! 22:21 CO ZA AKCJA! SEMENIUUUUUUUK! 22:22 Znakomity serwis Leona, ale obronili się Włosi z tej ogromnie trudnej sytuacji... 22:23 Semeniuk w aut... Ale będzie to sprawdzał Grbić! 22:23 Niestety, nie było bloku przy tej akcji... 22:24 Piłka setowa dla Włochów... 22:25 Koniec seta... As serwisowy... To są pojedyncze akcje, które mogą nas uratować przed porażką... KAMIL SEMENIUK JAK ŚCIANA... 🤯🔥 Zaczynamy trzecią partię! Oby to była to odsłona, która podniesie Polaków po pierwszych dwóch setach! 0:1 Sasak zablokowany... 1:2 Sasak! Wpada ta piłka! 1:2 Będzie sprawdzanie przekroczenie linii środkowej przez Polaków... 2:1 Nie ma błędu! 3:1 Kupił aut Bottolo! 4:1 Romano zablokowany! 5:1 Błąd Bottolo! Mamy cztery punkty przewagi! 5:2 Huber myli się z zagrywki. 6:2 SASAK KOŃCZY! Utrzymujemy przewagę! 6:3 Sasak pomylił się w polu serwisowym. 7:3 Przekombinowali Włosi! LEON BLOKUJE! 7:4 Niestety Leon minimalnie się pomylił... 8:4 Romano w siatkę zza linii dziewiątego metra! 8:5 Nasz blok nie nadążył za piłką do Romano... 9:5 Sasak łapie wiatr w żagle! 10:5 Michieletto w aut! 10:6 Popiwczak broni, ale niestety nie pozostała piłka w grze... 11:6 Anzani przekracza linię! Co za błąd! 11:7 Fornal niestety w aut... 12:7 Kewin Sasak! Znakomicie wrócił do gry! 12:8 Russo blokuje Leona... 13:8 Wysoka piłka do Leona i mamy punkt! 13:9 Niestety nie udało się wybronić ataku Włochów... Szkoda... 14:9 Kochanowski! Dobry atak naszego środkowego! 14:10 Romano bardzo dobrze znalazł miejsce po prostej... 14:11 Sytuacyjna piłka do Sasaka... Ten zablokowany... 14:12 Kłopoty w przyjęciu Polaków... Wykorzystują to Włosi... 15:12 Romano myli się na zagrywce! 15:13 Romano zdołał zdążyć do tej piłki... Na nasze nieszczęście... 16:13 Porro mocno, ale w AUT! 16:14 Zabrakło milimetrów do obrony tej piłki... 17:14 Na palce przyjmuje Fornal i bomba LEONA! 17:15 Leon kolejny raz zablokowany przez Russo... 17:16 Topnieje nasze prowadzenie... Leon dostał dramatyczną piłkę po tej obronie... 18:16 Pomylił się Giannelli! 18:17 Porro z pipe'a... 18:18 Michieletto i niestety mamy remis... 19:18 Leon! Kończymy! 19:19 Sasak myli się na zagrywce... 19:20 Huber zablokowany na środku... Tracimy wszelkie argumenty... 19:21 As serwisowy Saniego... 19:22 Leon zablokowany... Coraz bliżej porażki w tym meczu... 20:22 Sani się myli. Ostatnia szansa na odwrócenie tego meczu... 21:22 LEON!!! Brawo Popiwczak! Świetna obrona! 21:23 Włosi niesamowicie wychodzą z tej akcji... To była akcja na remis dla Polaków... 21:24 Piłka meczowa dla Włochów... 22:24 Myli się Romano. Jeszcze walczymy... 23:24 MAMY BLOK! 23:25 Koniec... Włosi w finale mistrzostw świata... Niestety Polacy zagrają o trzecie miejsce z Czechami... To już wszystko na dziś z naszej strony. Zapraszamy na kolejne relacje na supersport.se.pl!

Reprezentacje Polski i Włoch spotykają się ze sobą regularnie na arenie międzynarodowej. Ba! Regularnie spotykają się w... finałach wielkich imprez! Polska rywalizowała z Włochami w finale Ligi Narodów w tym roku (wygrana Polaków 3:0), finale mistrzostw Europy 2023 (wygrana Polaków 3:0) i oczywiście finale mistrzostw świata 2022 (wygrana Włochów 3:1). Oprócz tych trzech wspomnianych finałów reprezentacji Polski i Włoch rywalizowały ze sobą w tym czasie jeszcze pięciokrotnie – w Lidze Narodów, Memoriale Huberta Wagnera oraz na igrzyskach olimpijskich. Trzy razy lepsi byli Włosi, a dwukrotnie wygrywali Polacy.

Nie można się więc dziwić, że mecz ten wywołuje u kibiców szalenie dużo emocji – z jednej strony Włosi nie raz Polaków pokonywali, ale z drugiej, w dwóch z trzech najważniejszych spotkań, lepsi byli nasi zawodnicy. Teraz, choć to nie jest finał, to niemal może być tak nazywany, bo niezależnie od wyniku drugiego półfinału, to wygrany meczu Polska – Włochy będzie faworytem do zdobycia tytułu mistrzowskiego.