Włosi wygrywają dramatyczny półfinał. Polacy zawalczą o trzecie miejsce na mistrzostwach świata

Polska – Włochy 0:3 (21:25, 22:25, 23:25)
Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk
Włochy: Anzani, Balaso, Bottolo, Galassi, Gargiulo, Giannelli, Michieletto, Pace, Porro, Romano, Russo, Rychlicki, Sani, Sbertoli.
MŚ siatkarzy: Polska - Włochy
Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Włochy w półfinale mistrzostw świata siatkarzy! Starto meczu o 12:30 czasu polskiego, bądźcie z nami!
Relację rozpoczynamy od bardzo złej wiadomości, ponieważ Bartosz Kurek nie będzie dostępny w meczu z Włochami... Kewin Sasak zastąpi kapitana reprezentacji Polski na pozycji atakującego.
Na niecałą godzinę przed półfinałowym meczem Polska - Włochy pojawiła się informacja, że Bartosz Kurek został wpisany do protokołu meczowego jako libero 🚨— Polsat Sport (@polsatsport) September 27, 2025
To oznacza, że z jego umiejętności nie będzie mógł skorzystać Nikola Grbić. pic.twitter.com/C1HEAMFQlZ
Kewin Sasak pokazał w Lidze Narodów, że potrafi grać z Włochami i to z jakim efektem! Trzymajmy kciuki!
- Sasak
- Kochanowski
- Leon
- Semeniuk
- Huber
- Komenda
- Popiwczak!
Właśnie w takim składzie rozpoczniemy półfinał z Włochami.
Do meczu pozostał kwadrans. W finale czekają Bułgarzy, a w meczu o trzecie miejsce Czesi.
Zawodnicy obu drużyn jeszcze się rozgrzewają. Wypowiedzi Nikoli Grbicia mogą uspokoić kibiców.
Przed nami hymny obu państw!
Oto wyjściowy skład Włochów:
- Michieletto
- Giannelli
- Romano
- Balaso
- Russo
- Gargiulo.
ZACZYNAMY!
1:0
Znakomita zagrywka Semeniuka! Włosi pogubieni daleko w aut!
1:1
Kolejna długa akcja, tym razem Michieletto się nie pomylił... Blok - aut...
1:2
Michieletto w kontrze znowu popisał się znakomitym atakiem...
2:2
Gargiulo w aut z zagrywki!
3:2
As serwisowy Hubera!
3:3
Russo dostał dobrą piłkę na środek i mamy ponownie remis.
4:3
Giannelli minimalny aut z serwisu.
4:4
Sasak też pomylił się zza linii dziewiątego metra...
5:4
LEON! Znakomicie obok włoskiego bloku!
5:5
Bomba Leona! Niestety Włosi wyszli z tej akcji bez szwanku...
5:6
Sasak... Nie zaczepił bloku przy tym ataku...
6:6
Trzecia zagrywka zepsuta przez Włochów.
7:6
Bottolo zatrzymany! KOMENDA BLOKUJE!
8:6
Semeniuk z blokiem! Odskakujemy na dwa punkty!
8:7
Tym razem Kochanowski serwuje w aut...
9:7
Bottolo zgaszony!!! Mimo znakomitej obrony, Semeniuk zrobił ogrom pracy w bloku!
10:7
Włosi dotykają siatki!!!
11:7
Błąd w ataku Gargiulo!
11:8
Ogromna szkoda tej akcji... Sasak nie był w stanie sforsować bloku rywali... Romano kończy z kontry...
12:8
Na raty, ale na kłopoty? Norbert Huber!
12:9
Semeniuk myli się na zagrywce...
12:10
Ogrom szczęścia Gargiulo... Piłka przeszła przez taśmę i punkt dla Włochów...
13:10
Wilfredo LEON! Fenomenalny atak po prostej!
13:11
Huber serwuje w aut.
13:12
Niestety to nie był atak po bloku... Sasak gra z ogromną blokadą...
14:12
SASAK! Kończy ten atak!
14:13
Sasak z błędem na zagrywce...
14:14
Leon zablokowany... Mamy słabszy fragment gry...
14:15
Włosi wygrywają punkt z kontry...
15:15
Błąd Michielletto!
15:16
Leon serwuje w dolną taśmę...
16:16
Semeniuk bohaterem tej akcji! Znakomicie zmienił tempo ataku!
16:17
Spóźniona obrona Polaków...
16:18
Romano wykorzystuje dziurę w naszym bloku... Dwa punkty przewagi Włochów...
17:18
Błąd popełnia Romano!
17:19
Romano atakuje w... boisko...
17:20
Błąd Komendy... Trzy punkty przewagi rywali...
18:20
Bottolo na szczęście w siatkę z zagrywki!
18:21
Michielletto kończyz kontry...
19:21
Środek, druga linia i punkt Semeniuka!
19:22
Huber serwuje w aut...
20:22
Giannelli też się myli na zagrywce!
20:23
Bezradny Sasak...
20:24
Leon po bloku? Będziemy sprawdzać!
20:24
Piłka setowa dla Włochów...
21:24
Jeszcze gramy! Bottolo nie zahaczył o polski blok!
21:25
Koniec pierwszego seta... Włosi na prowadzeniu...
Zapominamy o tym secie i walczymy o zwycięstwo w kolejnym!
1:0
Kiwka Leona na początku drugiej partii i mamy pierwszy punkt!
2:0
ROMANO ZABLOKOWANY!
2:1
Russo znakomicie ze środka...
3:1
Dobre przyjęcie i Semeniuk z drugiej linii!
4:1
Bottolo zablokowany!
4:1
Ferdinando De Giorgi od razu poprosił o czas. W takim spotkaniu każdy moment jest na wagę zwycięstwa.
4:2
Sasak w siatkę z zagrywki... Czwarta zepsuta naszego atakującego...
5:2
Siatka dotknięta przez Włochów!
5:3
Czysty pipe ze strony Włochów...
5:4
Nie ma asekuracji... Semeniuk zablokowany...
6:4
Russo serwuje w siatkę.
6:5
Romano nie myli się... Sprytnie obija blok Kochanowskiego...
6:6
Ponownie Semeniuk chciał oprzeć piłkę o blok, ale... zabrakło asekuracji...
7:6
LEON! Wbija piłkę w okolice czwartego metra!
8:6
Pojedynczy blok SEMENIUKA!
8:7
Romano omija polski blok... Znakomicie po prostej...
9:7
LEON! Ponownie środek - druga linia!
9:8
Giannelli z drugiej piłki kończy...
10:8
Myli się Gargiulo na zagrywce!
10:9
Bardzo szkoda tej akcji... Za dużo razy wyciągamy rękę do Włochów...
10:10
Trafiony Semeniuk z zagrywki...
11:10
Włosi zablokowani! Co za akcja! Co za mecz!
11:11
Sasak z błędem w polu serwisowym...
12:11
Leon przyjmuje na palce i Kochanowski znakomicie ze środka!
12:12
Leon także się myli zza linii dziewiątego metra...
13:12
SASAK! WBIJA PIŁKĘ! W KOŃCU! BRAWO!
13:13
Romano na razie nie do zatrzymania...
13:14
Bottolo przedziera się przez polski blok...
13:15
Romano z asem serwisowym...
14:15
Sasak trafia po prostej!
14:16
Michielletto... Środek - druga linia...
14:17
As serwisowy Bottolo...
14:18
Semeniuk się myli w ataku...
14:18
Nie wygląda to dobrze... Zaraz Polacy mogą stracić drugiego seta...
15:18
Huber! Kończymy ze środka!
15:19
Semeniuk w aut...
16:19
Sasak plasem kończy tę akcję! Walczymy!
16:20
Michielletto kończy atakiem pod górę po polskim bloku...
17:20
Kolejny raz środek! Tym razem Kochanowski!
18:20
Trafiony blok włochów! Brawo LEON!
19:20
BOMBA Z PRZECHODZĄCEJ LEONA!
20:20
MAMY REMIS!!! LEON!
20:21
Dobre przyjęcie Włochów i kończy Russo...
21:21
Kochanowski przeciska się przez włoski blok!
22:21
CO ZA AKCJA! SEMENIUUUUUUUK!
22:22
Znakomity serwis Leona, ale obronili się Włosi z tej ogromnie trudnej sytuacji...
22:23
Semeniuk w aut... Ale będzie to sprawdzał Grbić!
22:23
Niestety, nie było bloku przy tej akcji...
22:24
Piłka setowa dla Włochów...
22:25
Koniec seta... As serwisowy...
To są pojedyncze akcje, które mogą nas uratować przed porażką...
KAMIL SEMENIUK JAK ŚCIANA... 🤯🔥#MWCH pic.twitter.com/wGLl4clEmY— Polsat Sport (@polsatsport) September 27, 2025
Zaczynamy trzecią partię! Oby to była to odsłona, która podniesie Polaków po pierwszych dwóch setach!
0:1
Sasak zablokowany...
1:2
Sasak! Wpada ta piłka!
1:2
Będzie sprawdzanie przekroczenie linii środkowej przez Polaków...
2:1
Nie ma błędu!
3:1
Kupił aut Bottolo!
4:1
Romano zablokowany!
5:1
Błąd Bottolo! Mamy cztery punkty przewagi!
5:2
Huber myli się z zagrywki.
6:2
SASAK KOŃCZY! Utrzymujemy przewagę!
6:3
Sasak pomylił się w polu serwisowym.
7:3
Przekombinowali Włosi! LEON BLOKUJE!
7:4
Niestety Leon minimalnie się pomylił...
8:4
Romano w siatkę zza linii dziewiątego metra!
8:5
Nasz blok nie nadążył za piłką do Romano...
9:5
Sasak łapie wiatr w żagle!
10:5
Michieletto w aut!
10:6
Popiwczak broni, ale niestety nie pozostała piłka w grze...
11:6
Anzani przekracza linię! Co za błąd!
11:7
Fornal niestety w aut...
12:7
Kewin Sasak! Znakomicie wrócił do gry!
12:8
Russo blokuje Leona...
13:8
Wysoka piłka do Leona i mamy punkt!
13:9
Niestety nie udało się wybronić ataku Włochów... Szkoda...
14:9
Kochanowski! Dobry atak naszego środkowego!
14:10
Romano bardzo dobrze znalazł miejsce po prostej...
14:11
Sytuacyjna piłka do Sasaka... Ten zablokowany...
14:12
Kłopoty w przyjęciu Polaków... Wykorzystują to Włosi...
15:12
Romano myli się na zagrywce!
15:13
Romano zdołał zdążyć do tej piłki... Na nasze nieszczęście...
16:13
Porro mocno, ale w AUT!
16:14
Zabrakło milimetrów do obrony tej piłki...
17:14
Na palce przyjmuje Fornal i bomba LEONA!
17:15
Leon kolejny raz zablokowany przez Russo...
17:16
Topnieje nasze prowadzenie... Leon dostał dramatyczną piłkę po tej obronie...
18:16
Pomylił się Giannelli!
18:17
Porro z pipe'a...
18:18
Michieletto i niestety mamy remis...
19:18
Leon! Kończymy!
19:19
Sasak myli się na zagrywce...
19:20
Huber zablokowany na środku... Tracimy wszelkie argumenty...
19:21
As serwisowy Saniego...
19:22
Leon zablokowany... Coraz bliżej porażki w tym meczu...
20:22
Sani się myli. Ostatnia szansa na odwrócenie tego meczu...
21:22
LEON!!! Brawo Popiwczak! Świetna obrona!
21:23
Włosi niesamowicie wychodzą z tej akcji... To była akcja na remis dla Polaków...
21:24
Piłka meczowa dla Włochów...
22:24
Myli się Romano. Jeszcze walczymy...
23:24
MAMY BLOK!
23:25
Koniec... Włosi w finale mistrzostw świata...
Niestety Polacy zagrają o trzecie miejsce z Czechami...
To już wszystko na dziś z naszej strony. Zapraszamy na kolejne relacje na supersport.se.pl!
MŚ siatkarzy: Polska - Włochy relacja i wynik na żywo
Reprezentacje Polski i Włoch spotykają się ze sobą regularnie na arenie międzynarodowej. Ba! Regularnie spotykają się w... finałach wielkich imprez! Polska rywalizowała z Włochami w finale Ligi Narodów w tym roku (wygrana Polaków 3:0), finale mistrzostw Europy 2023 (wygrana Polaków 3:0) i oczywiście finale mistrzostw świata 2022 (wygrana Włochów 3:1). Oprócz tych trzech wspomnianych finałów reprezentacji Polski i Włoch rywalizowały ze sobą w tym czasie jeszcze pięciokrotnie – w Lidze Narodów, Memoriale Huberta Wagnera oraz na igrzyskach olimpijskich. Trzy razy lepsi byli Włosi, a dwukrotnie wygrywali Polacy.
Nie można się więc dziwić, że mecz ten wywołuje u kibiców szalenie dużo emocji – z jednej strony Włosi nie raz Polaków pokonywali, ale z drugiej, w dwóch z trzech najważniejszych spotkań, lepsi byli nasi zawodnicy. Teraz, choć to nie jest finał, to niemal może być tak nazywany, bo niezależnie od wyniku drugiego półfinału, to wygrany meczu Polska – Włochy będzie faworytem do zdobycia tytułu mistrzowskiego.