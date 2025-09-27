Włosi wygrywają dramatyczny półfinał. Polacy zawalczą o trzecie miejsce na mistrzostwach świata

Robert Szapski
Piotr Mika
2025-09-27 14:13

Niestety Polacy nie obronią srebrnego medalu mistrzostw świata. To był bardzo ciężki mecz pomiędzy biało-czerwonymi z Włochami. Ogromna ilość błędów po jednej i drugiej stronie, niestety lepsi w samych końcówkach byli podopieczni Ferdinando De Giorgiego. W pierwszym, a także w dwóch kolejnych partiach ekipa pod wodzą Nikoli Grbicia była bardzo blisko, aby zwyciężyć, niestety brakowało kluczowych akcji. Nie będzie to dobry dzień dla wicemistrzów olimpijskich, jednak należy wyjść na mecz o trzecie miejsce z podniesioną głową i pokonać Czechów w walce o brązowy medal.

MŚ siatkarzy: półfinał Polska - Włochy

Autor: Associated Press

Polska – Włochy 0:3 (21:25, 22:25, 23:25)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk

Włochy: Anzani, Balaso, Bottolo, Galassi, Gargiulo, Giannelli, Michieletto, Pace, Porro, Romano, Russo, Rychlicki, Sani, Sbertoli.

Na żywo

MŚ siatkarzy: Polska - Włochy

Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Włochy w półfinale mistrzostw świata siatkarzy! Starto meczu o 12:30 czasu polskiego, bądźcie z nami!

Relację rozpoczynamy od bardzo złej wiadomości, ponieważ Bartosz Kurek nie będzie dostępny w meczu z Włochami... Kewin Sasak zastąpi kapitana reprezentacji Polski na pozycji atakującego.

Kewin Sasak pokazał w Lidze Narodów, że potrafi grać z Włochami i to z jakim efektem! Trzymajmy kciuki!

  • Sasak
  • Kochanowski
  • Leon
  • Semeniuk
  • Huber
  • Komenda
  • Popiwczak!

Właśnie w takim składzie rozpoczniemy półfinał z Włochami.

Do meczu pozostał kwadrans. W finale czekają Bułgarzy, a w meczu o trzecie miejsce Czesi.

Zawodnicy obu drużyn jeszcze się rozgrzewają. Wypowiedzi Nikoli Grbicia mogą uspokoić kibiców.

Przed nami hymny obu państw!

Oto wyjściowy skład Włochów:

  • Michieletto
  • Giannelli
  • Romano
  • Balaso
  • Russo
  • Gargiulo.

Oto powód, dlaczego Bartosz Kurek nie wystąpi w meczu półfinałowym...

ZACZYNAMY!

1:0

Znakomita zagrywka Semeniuka! Włosi pogubieni daleko w aut!

1:1

Kolejna długa akcja, tym razem Michieletto się nie pomylił... Blok - aut...

1:2

Michieletto w kontrze znowu popisał się znakomitym atakiem...

2:2

Gargiulo w aut z zagrywki!

3:2

As serwisowy Hubera!

3:3

Russo dostał dobrą piłkę na środek i mamy ponownie remis.

4:3

Giannelli minimalny aut z serwisu.

4:4

Sasak też pomylił się zza linii dziewiątego metra...

5:4

LEON! Znakomicie obok włoskiego bloku!

5:5

Bomba Leona! Niestety Włosi wyszli z tej akcji bez szwanku...

5:6

Sasak... Nie zaczepił bloku przy tym ataku...

6:6

Trzecia zagrywka zepsuta przez Włochów.

7:6

Bottolo zatrzymany! KOMENDA BLOKUJE!

8:6

Semeniuk z blokiem! Odskakujemy na dwa punkty!

8:7

Tym razem Kochanowski serwuje w aut...

9:7

Bottolo zgaszony!!! Mimo znakomitej obrony, Semeniuk zrobił ogrom pracy w bloku!

10:7

Włosi dotykają siatki!!!

11:7

Błąd w ataku Gargiulo!

11:8

Ogromna szkoda tej akcji... Sasak nie był w stanie sforsować bloku rywali... Romano kończy z kontry...

12:8

Na raty, ale na kłopoty? Norbert Huber!

12:9

Semeniuk myli się na zagrywce...

12:10

Ogrom szczęścia Gargiulo... Piłka przeszła przez taśmę i punkt dla Włochów...

13:10

Wilfredo LEON! Fenomenalny atak po prostej!

13:11

Huber serwuje w aut.

13:12

Niestety to nie był atak po bloku... Sasak gra z ogromną blokadą...

14:12

SASAK! Kończy ten atak!

14:13

Sasak z błędem na zagrywce...

14:14

Leon zablokowany... Mamy słabszy fragment gry...

14:15

Włosi wygrywają punkt z kontry...

15:15

Błąd Michielletto!

15:16

Leon serwuje w dolną taśmę...

16:16

Semeniuk bohaterem tej akcji! Znakomicie zmienił tempo ataku!

16:17

Spóźniona obrona Polaków...

16:18

Romano wykorzystuje dziurę w naszym bloku... Dwa punkty przewagi Włochów...

17:18

Błąd popełnia Romano!

17:19

Romano atakuje w... boisko...

17:20

Błąd Komendy... Trzy punkty przewagi rywali...

18:20

Bottolo na szczęście w siatkę z zagrywki!

18:21

Michielletto kończyz kontry...

19:21

Środek, druga linia i punkt Semeniuka!

19:22

Huber serwuje w aut...

20:22

Giannelli też się myli na zagrywce!

20:23

Bezradny Sasak...

20:24

Leon po bloku? Będziemy sprawdzać!

20:24

Piłka setowa dla Włochów...

21:24

Jeszcze gramy! Bottolo nie zahaczył o polski blok!

21:25

Koniec pierwszego seta... Włosi na prowadzeniu...

Zapominamy o tym secie i walczymy o zwycięstwo w kolejnym!

1:0

Kiwka Leona na początku drugiej partii i mamy pierwszy punkt!

2:0

ROMANO ZABLOKOWANY!

2:1

Russo znakomicie ze środka...

3:1

Dobre przyjęcie i Semeniuk z drugiej linii!

4:1

Bottolo zablokowany!

4:1

Ferdinando De Giorgi od razu poprosił o czas. W takim spotkaniu każdy moment jest na wagę zwycięstwa.

4:2

Sasak w siatkę z zagrywki... Czwarta zepsuta naszego atakującego...

5:2

Siatka dotknięta przez Włochów!

5:3

Czysty pipe ze strony Włochów...

5:4

Nie ma asekuracji... Semeniuk zablokowany...

6:4

Russo serwuje w siatkę.

6:5

Romano nie myli się... Sprytnie obija blok Kochanowskiego...

6:6

Ponownie Semeniuk chciał oprzeć piłkę o blok, ale... zabrakło asekuracji...

7:6

LEON! Wbija piłkę w okolice czwartego metra!

8:6

Pojedynczy blok SEMENIUKA!

8:7

Romano omija polski blok... Znakomicie po prostej...

9:7

LEON! Ponownie środek - druga linia!

9:8

Giannelli z drugiej piłki kończy...

10:8

Myli się Gargiulo na zagrywce!

10:9

Bardzo szkoda tej akcji... Za dużo razy wyciągamy rękę do Włochów...

10:10

Trafiony Semeniuk z zagrywki...

11:10

Włosi zablokowani! Co za akcja! Co za mecz!

11:11

Sasak z błędem w polu serwisowym...

12:11

Leon przyjmuje na palce i Kochanowski znakomicie ze środka!

12:12

Leon także się myli zza linii dziewiątego metra...

13:12

SASAK! WBIJA PIŁKĘ! W KOŃCU! BRAWO!

13:13

Romano na razie nie do zatrzymania...

13:14

Bottolo przedziera się przez polski blok...

13:15

Romano z asem serwisowym...

14:15

Sasak trafia po prostej!

14:16

Michielletto... Środek - druga linia...

14:17

As serwisowy Bottolo...

14:18

Semeniuk się myli w ataku...

14:18

Nie wygląda to dobrze... Zaraz Polacy mogą stracić drugiego seta...

15:18

Huber! Kończymy ze środka!

15:19

Semeniuk w aut...

16:19

Sasak plasem kończy tę akcję! Walczymy!

16:20

Michielletto kończy atakiem pod górę po polskim bloku...

17:20

Kolejny raz środek! Tym razem Kochanowski!

18:20

Trafiony blok włochów! Brawo LEON!

19:20

BOMBA Z PRZECHODZĄCEJ LEONA!

20:20

MAMY REMIS!!! LEON!

20:21

Dobre przyjęcie Włochów i kończy Russo...

21:21

Kochanowski przeciska się przez włoski blok!

22:21

CO ZA AKCJA! SEMENIUUUUUUUK!

22:22

Znakomity serwis Leona, ale obronili się Włosi z tej ogromnie trudnej sytuacji...

22:23

Semeniuk w aut... Ale będzie to sprawdzał Grbić!

22:23

Niestety, nie było bloku przy tej akcji...

22:24

Piłka setowa dla Włochów...

22:25

Koniec seta... As serwisowy...

To są pojedyncze akcje, które mogą nas uratować przed porażką...

Zaczynamy trzecią partię! Oby to była to odsłona, która podniesie Polaków po pierwszych dwóch setach!

0:1

Sasak zablokowany...

1:2

Sasak! Wpada ta piłka!

1:2

Będzie sprawdzanie przekroczenie linii środkowej przez Polaków...

2:1

Nie ma błędu!

3:1

Kupił aut Bottolo!

4:1

Romano zablokowany!

5:1

Błąd Bottolo! Mamy cztery punkty przewagi!

5:2

Huber myli się z zagrywki.

6:2

SASAK KOŃCZY! Utrzymujemy przewagę!

6:3

Sasak pomylił się w polu serwisowym.

7:3

Przekombinowali Włosi! LEON BLOKUJE!

7:4

Niestety Leon minimalnie się pomylił...

8:4

Romano w siatkę zza linii dziewiątego metra!

8:5

Nasz blok nie nadążył za piłką do Romano...

9:5

Sasak łapie wiatr w żagle!

10:5

Michieletto w aut!

10:6

Popiwczak broni, ale niestety nie pozostała piłka w grze...

11:6

Anzani przekracza linię! Co za błąd!

11:7

Fornal niestety w aut...

12:7

Kewin Sasak! Znakomicie wrócił do gry!

12:8

Russo blokuje Leona...

13:8

Wysoka piłka do Leona i mamy punkt!

13:9

Niestety nie udało się wybronić ataku Włochów... Szkoda...

14:9

Kochanowski! Dobry atak naszego środkowego!

14:10

Romano bardzo dobrze znalazł miejsce po prostej...

14:11

Sytuacyjna piłka do Sasaka... Ten zablokowany...

14:12

Kłopoty w przyjęciu Polaków... Wykorzystują to Włosi...

15:12

Romano myli się na zagrywce!

15:13

Romano zdołał zdążyć do tej piłki... Na nasze nieszczęście...

16:13

Porro mocno, ale w AUT!

16:14

Zabrakło milimetrów do obrony tej piłki...

17:14

Na palce przyjmuje Fornal i bomba LEONA!

17:15

Leon kolejny raz zablokowany przez Russo...

17:16

Topnieje nasze prowadzenie... Leon dostał dramatyczną piłkę po tej obronie...

18:16

Pomylił się Giannelli!

18:17

Porro z pipe'a...

18:18

Michieletto i niestety mamy remis...

19:18

Leon! Kończymy!

19:19

Sasak myli się na zagrywce...

19:20

Huber zablokowany na środku... Tracimy wszelkie argumenty...

19:21

As serwisowy Saniego...

19:22

Leon zablokowany... Coraz bliżej porażki w tym meczu...

20:22

Sani się myli. Ostatnia szansa na odwrócenie tego meczu...

21:22

LEON!!! Brawo Popiwczak! Świetna obrona!

21:23

Włosi niesamowicie wychodzą z tej akcji... To była akcja na remis dla Polaków...

21:24

Piłka meczowa dla Włochów...

22:24

Myli się Romano. Jeszcze walczymy...

23:24

MAMY BLOK!

23:25

Koniec... Włosi w finale mistrzostw świata...

Niestety Polacy zagrają o trzecie miejsce z Czechami...

MŚ siatkarzy: Polska - Włochy relacja i wynik na żywo

Reprezentacje Polski i Włoch spotykają się ze sobą regularnie na arenie międzynarodowej. Ba! Regularnie spotykają się w... finałach wielkich imprez! Polska rywalizowała z Włochami w finale Ligi Narodów w tym roku (wygrana Polaków 3:0), finale mistrzostw Europy 2023 (wygrana Polaków 3:0) i oczywiście finale mistrzostw świata 2022 (wygrana Włochów 3:1). Oprócz tych trzech wspomnianych finałów reprezentacji Polski i Włoch rywalizowały ze sobą w tym czasie jeszcze pięciokrotnie – w Lidze Narodów, Memoriale Huberta Wagnera oraz na igrzyskach olimpijskich. Trzy razy lepsi byli Włosi, a dwukrotnie wygrywali Polacy.

Nie można się więc dziwić, że mecz ten wywołuje u kibiców szalenie dużo emocji – z jednej strony Włosi nie raz Polaków pokonywali, ale z drugiej, w dwóch z trzech najważniejszych spotkań, lepsi byli nasi zawodnicy. Teraz, choć to nie jest finał, to niemal może być tak nazywany, bo niezależnie od wyniku drugiego półfinału, to wygrany meczu Polska – Włochy będzie faworytem do zdobycia tytułu mistrzowskiego.

