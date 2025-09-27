Bartosz Kurek doznał urazu przed półfinałem Polska - Włochy! Wielki pech kapitana

Reprezentacja Polski dotarła już do półfinału mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach. Wiadomo jednak, że celem naszej reprezentacji jest walka o złoty medal, ale w tej edycji mistrzostw świata najtrudniejszy na papierze rywal trafił się Polakom już właśnie w półfinale. W meczu o finał podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Włochami, aktualnymi mistrzami świata i wicemistrzami Europy (Polacy i Włosi podzielili te tytuły między sobą w 2022 i 2023). Niestety, jak to często bywa na wielkich imprezach, kontuzje nie pozwalają na wystawienie optymalnego składu. Wcześniej problemy ze zdrowiem miał Tomasz Fornal, a teraz gorzej poczuł się Bartosz Kurek!

Wszystko wskazuje na to, że Bartosz Kurek ma problemy z brzuchem. Pewne jest jedno – nie wystąpi on w półfinale przeciwko Włochom. – W przypadku Bartosza Kurka, niestety tym razem problemy z mięśniami brzucha... Można więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że to koniec turnieju dla kapitana biało-czerwonych... – napisał Jakub Balcerzak na portalu X. Brak kapitana reprezentacji Polski może być mocno odczuwalny. Warto sobie przypomnieć, że to właśnie on ciągnął kadrę w meczu z Holandią na koniec fazy grupowej.

❗️ W przypadku Bartosza Kurka, niestety tym razem problemy z mięśniami brzucha...Można więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że to koniec turnieju dla kapitana biało-czerwonych...Foto: Volleyball World #MWCH2025 | #gangłysego pic.twitter.com/YBQPUv1QHt— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 27, 2025

Z drugiej jednak strony reprezentacja Polski jest pełna wielkich gwiazd i każdy z rezerwowych jest gotowy wejść i dać odpowiednią jakość na boisku. Tak było w przypadku kontuzji Bartosza Kurka w mistrzostwach Europy 2023, gdy też nie mógł pomóc kolegom na parkiecie, ale to nie przeszkodziło im w zdobyciu tytułu, a w finale pokonali wtedy... Włochów. Mamy nadzieję, że Kewin Sasak spełni pokładane w nim nadzieje i godnie zastąpi Bartosza Kurka.

