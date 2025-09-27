Tak Nikola Grbić traktuje polskich siatkarzy. Zaskakujące słowa Łomacza, ujawnił prawdę o selekcjonerze

Wyszła na jaw prawda, jak Grbić traktuje polskich siatkarzy. Łomacz ujawnia

Już w sobotę, 27 września, Polacy zmierzą się z Włochami w półfinale mistrzostw świata. Aby podkreślić, jak ważny to mecz, wystarczy przypomnieć, że 3 lata temu takie spotkanie odbyło się w finale tej imprezy, a rok później w finale mistrzostw Europy! Nic dziwnego, że ten półfinał nazywany jest przedwczesnym półfinałem. Polacy walkę o tytuł mistrzów świata w 2022 roku przegrali i choć później zrewanżowali się Włochom wygraną w mistrzostwach Europy, to zapowiadają, że rachunki nie zostały jeszcze wyrównane i wciąż chcą się odegrać na zawodnikach z Półwyspu Apenińskiego za porażkę 3 lata temu.

Z pewnością mecz ten będzie szczególny nie tylko dla samych zawodników, ale też Nikoli Grbicia. Porażka w finale mistrzostw świata musiała zaboleć także jego i nie ma wątpliwości, że marzy o tym, aby w jego dorobku trenerskim znalazł się złoty medal tej imprezy (wcześniej zdobył go z reprezentacją Serbii jako zawodnik). Przed meczem z Włochami Polacy są pewni swego, a ich współpraca z Grbiciem przebiega bardzo dobrze, choć Serb nie raz zaskoczył kibiców decyzjami personalnymi. Do samej pracy z zawodnikami trudno mieć jednak jakiekolwiek zastrzeżenia.

Choć kibicom może się wydawać, że Grbić rządzi w kadrze twardą ręką, to nieco inne światło na sprawę rzuca Grzegorz Łomacz. Rozgrywający reprezentacji Polski ujawnił, że serbski selekcjoner daje bardzo dużo swobody swoim zawodnikom, zwłaszcza rozgrywającym. – Wiem, że to zabrzmi nieprawdopodobnie, bo wiele osób myśli, że Nikola to jest generał, którego trzeba się słuchać i stać w szeregu, a on rozgrywającym daje bardzo dużo swobody i zawsze powtarza "Ty jesteś na boisku i ty podejmujesz decyzje" – powiedział Łomacz, cytowany przez portal Sport.pl.

Łomacz zauważył, że Serb daje wskazówki, lecz to siatkarz musi podjąć ostateczną decyzję, a nie ma nic narzucone. – On daje ci jakieś wskazówki i podpowiedzi, ale naprawdę małe – jak może zareagować blok, co może zrobić w danej sytuacji – ale każdą jedną decyzję podejmujesz ty na boisku. On absolutnie nic ci nie narzuca – dodał rozgrywający.

