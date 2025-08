Rosjanie w kilku słowach podsumowali zwycięstwo reprezentacji Polski w Lidze Narodów! To odbije się szerokim echem

Kolejny sukces reprezentacji Polski siatkarzy stał się faktem! Podopieczni Nikoli Grbicia bezbłędnie rozegrali turniej finałowy Ligi Narodów, a wszystko rozpoczęło się 31 lipca. Wówczas "biało-czerwoni" rozegrali ćwierćfinałowe starcie z Japonią, patrząc tylko na wynik, nie był to wymagający mecz dla ekipy z Wilfredo Leonem w składzie, ponieważ zakończył się po trzech setach. Idąc tym tokiem myślenia półfinał i finał także był przysłowiową "bułką z masłem", jednak trzeba zaznaczyć, że to było po prostu idealne przygotowanie formy pod te rozgrywki.

Osiągnęliśmy fantastyczny wynik, jestem dumny z drużyny. Teraz czas na krótkie zasłużone wakacje, ale potem wracamy do pracy, bo jest wiele do poprawy. Jeśli teraz pomyślimy, że jesteśmy fantastyczni, to będzie największy błąd, jaki możemy popełnić. Ok, jesteśmy dobrzy, fantastyczni przez jeden dzień, jednak za chwilę trzeba wrócić na boisko pracować, bo musimy grać jeszcze lepiej -podsumował Grbić.

Rosjanie docenili sukces Polaków! Wymowne słowa

Na portalu "Gazeta.ru" pojawił się tekst po takim sukcesie reprezentacji Polski, gdzie został doceniony wysiłek podopiecznych Grbicia.

- Polacy udowodnili w tym roku, że naprawdę mają niesamowitą głębię składu. Nikola Grbić nadal bije rekordy za sterami reprezentacji Polski. Jest pierwszym trenerem w XXI wieku, który poprowadził jedną drużynę narodową do finałów wszystkich najważniejszych turniejów - można przeczytać.

Rosjanie docenili kadrę Polski, która mimo braku kilku kluczowych zawodników sięgnęła po upragnione trofeum.

- Polacy udowodnili, że naprawdę mają niesamowitą głębię składu. Trio Komenda, Sasak, Leon jest w tym roku niepokonane – zdobyli Puchar Challenge, Mistrzostwo Polski, a teraz Ligę Narodów - podsumował rosyjski portal.