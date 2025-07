O której mecz Polska - Francja? Kiedy grają siatkarze: Terminarz Ligi Narodów

Dwa pierwsze turnieje Ligi Narodów polscy siatkarze skończyli z bilansem 6-2. Wydawało się, że bez problemów zapewnią sobie awans do turnieju finałowego, w którym zagra 7 najlepszych drużyn fazy zasadniczej i gospodarze z Chin. Ostatni turniej - przed własną publicznością w Gdańsku - Polacy zaczęli od zwycięstwa 3:2 z Iranem. Po nim awans był już na wyciągnięcie ręki, ale kolejne mecze z Kubą (1:3) i Bułgarią (2:3) nie poszły po myśli siatkarzy Nikoli Grbicia. Kiedy zagrają ostatni mecz w Ergo Arenie?

Polska znowu przegrała w Lidze Narodów. Co na to tabela? Czy jest się czego bać?

Polska - Francja: O której? Terminarz Ligi Narodów

Po sobotniej porażce z Bułgarami sytuacja w tabeli zrobiła się już naprawdę nerwowa, ale rywale zagrali pod Polaków. Ich wyniki sprawiły, że Biało-Czerwoni są już pewni gry w turnieju finałowym. Ostatni mecz fazy zasadniczej z Francją w niedzielę o godzinie 20:30 ma jednak sporą wagę - to od niego zależy ostateczna pozycja Polski w tabeli, która przełoży się na rywala w ćwierćfinale. Poniżej dokładny terminarz polskich siatkarzy w LN:

Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w dniach 30 lipca - 3 sierpnia w chińskim Ningbo. Przypomnijmy, że o medale zagra siedem najlepszych drużyn fazy zasadniczej LN i gospodarze z Chin. Pewne awansu są już reprezentacje: Brazylii, Włoch, Francji, Polski i Chin (z 8. miejsca). Pozostałych ćwierćfinalistów poznamy dopiero po niedzielnych meczach.

Plan gier finałów Ligi Narodów:

30 lipca 2025 (09:00): Ćwierćfinał 1

30 lipca 2025 (13:00): Chiny - Brazylia

31 lipca 2025 (09:00): Ćwierćfinał 3

31 lipca 2025 (13:00): Ćwierćfinał 4

Alarm w drużynie Nikoli Grbicia. Tomasz Fornal wskazał największy problem kadry

Polacy walczą w LN osłabieni

Gorszą wiadomością jest kontuzja Aleksandra Śliwki, która wyklucza go z gry do końca reprezentacyjnego sezonu. Uznany przyjmujący to kolejny zawodnik z problemami zdrowotnymi - obok Bartosza Kurka, Norberta Hubera i Bartosza Bednorza. Nikola Grbić może w Gdańsku liczyć tylko na tego ostatniego, który po raz pierwszy pojawił się na boisku w sobotnim meczu z Bułgarią i nie ukrywał, że dopiero nadrabia zaległości treningowe. Na szczęście do finałowego turnieju LN ma jeszcze trochę czasu.