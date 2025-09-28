Wyjątkowa chwila dla reprezentanta Polski! Niesamowite wyróżnienie. Został doceniony tuż po finale mistrzostw świata

2025-09-28 15:10

Mistrzostwa świata siatkarzy zakończyły się. Dla wielu podopiecznych Nikoli Grbicia brązowy medal mógł powodować ogromny niedosyt, jednak warto zaznaczyć, że to pierwszy krążek tego koloru mistrzostw świata w gablocie reprezentacji Polski. W finale nie było niespodzianki, a bracia Nikołow nie zdołali przeciwstawić się ekipie prowadzonej Ferdinando De Giorgiego. Tuż po zwycięstwie Włochów została ogłoszona drużyna marzeń turnieju. Nie zabrakło miejsca dla reprezentanta Polski!

Nagrody zostały rozdane! Oto drużyna marzeń mistrzostw świata

Po wielu niesamowitych meczach, pełnych emocji zwycięzca mistrzostw świata na Filipinach został wyłoniony. Włosi obronili tytuł mistrzów świata, który trzy lata temu wywalczyli po finałowym starciu z Polską.

Bracia Nikołow nie sprostali. Bułgaria ze srebrnym medalem

Wszyscy liczyli na pięciosetowy bój w finale. Tak się nie stało, a górą okazali się Włosi, którzy na przestrzeni całego spotkania przegrali tylko jedną partię. Nie jest tajemnicą, że po meczu o brązowy medal wielu polskich kibiców narzekali na poziom tego widowiska, jednak najważniejszy jest brązowy medal, który udało się wywalczyć.

Jakub Kochanowski w drużynie marzeń mistrzostw świata! Jedyne wyróżnienie reprezentacji Polski

Czuliśmy zmęczenie w nogach, ale przede wszystkim w głowach. Nie mieliśmy za dużo czasu, żeby się pozbierać - przyznał wprost Kochanowski, cytowany przez PAP. - Nie graliśmy najlepszej siatkówki, na jaką nas stać. Jednak zaprezentowaliśmy się na tyle dobrze, że udało nam się przywieźć medal do Polski - zakończył szczęśliwy medalista mistrzostw świata.

Reprezentacja Polski zakończyła mistrzostwa świata z brązowym medalem, natomiast to nie koniec wyróżnień. W drużynie marzeń znalazł się jeden przedstawiciel "biało-czerwonych" - Kochanowski. Stanął obok reprezentantów Włoch oraz Bułgarii.

Oto drużyna marzeń mistrzostw świata 2025:

Najlepszy zawodnik mistrzostw świata:

  • Alessandro Michieletto

Najlepiej rozgrywający:

  • Simone Gianelli

Najlepsi przyjmujący:

  • Alex Nikolov
  • Alessandro Michieletto

Najlepsi środkowi:

  • Aleks Grozdanov
  • Jakub Kochanowski

Najlepszy atakujący:

  • Yuri Romanov.
