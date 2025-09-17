Z kim polscy siatkarze zagrają w 1/8 finału MŚ. Wszystko stało się jasne

Polska poznała rywali w 1/8 finał MŚ siatkarzy

Tegoroczny mundial Filipinach trwa w najlepsze. Ruszył 12 września i potrwa do następnej niedzieli. Biorą w nim udział 32 reprezentacje podzielone na osiem grup, do dalszej fazy awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z nich.

W 1/8 finału pary zostaną utworzone według zasady: A1–H2, H1–A2, D1–E2, E1–D2, B1–G2, G1–B2, C1–F2 oraz F1–C2. Oznacza to, że jeszcze przed startem turnieju było jasne, iż najlepsze drużyny z grupy B – w której byli podopieczni Nikoli Grbicia – trafią na rywali z grupy G.

Biało-Czerwoni pewnie zwyciężyli w swoich pierwszych spotkaniach, pokonując 3:0 Rumunię i Katar. Do fazy pucharowej awansowała także Holandia, z którą Polacy grali o pierwsze miejsce w tabeli i wygrali 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22).

Kiedy mecz 1/8 finału MŚ w siatkówce?

Największą niespodzianką pierwszej fazy tych mistrzostw jest postawa Japonii – faworytów do gry o medale. Azjaci przegrali z Turcją i Kanadą bez wygrania seta i nie wyszli z grupy. Było więc pewne, że Polacy z nimi nie zagrają, awans z grupy G wywalczyli Turcy i Kanadyjczycy.

Grupę dosyć pewnie wygrali siatkarze znad Bosforu, drudzy w tabeli Kanadyjczycy będą więc rywalami Polaków meczu o ćwierćfinał mistrzostw świata.

Najprawdopodobniej to spotkanie zostanie rozegrane w sobotę ok. godz. 9:30.

