Nie żyje utalentowana siatkarka. 20-latka znaleziona na dnie basenu na imprezie

Nie żyje Simona Cinova, 20-letnia siatkarka

Świat włoskiej sportu pogrążył się w głębokiej żałobie i zadumie, która dotknęła rodzinę siatkówki. Jak informują włoskie media, nie żyje młoda i utalentowana siatkarka Simona Cinova. Zawodniczka została odnaleziona martwa na dnie basenu podczas imprezy w Bagherii na Sycylii. Okoliczności śmierci są zagadkowe i tajemnicze, a rodzina chce, by śledczy poznali prawdę na temat ogromnej straty, którą poniosła.

Simona Cinova została odnaleziona martwa na dnie basenu, choć jeszcze kilka chwil wcześniej miał znakomicie bawić się razem ze znajomymi. Momentalnie podjęto reanimację krążeniowo-oddechową – na początku robili to uczestnicy zabawy, a potem wezwane na miejsce służby. Niestety, jej życia nie udało się uratować.

Rodzina ma wątpliwości. Cinova świetnie uprawiała sporty wodne

Oficjalna wersja wydarzeń jest stawiana jako znak zapytania przez jej rodziców. Nie są w stanie uwierzyć, że do tragedii mogło dojść w wodzie, gdzie zawodniczka miała czuć się znakomicie. Te same wątpliwości, co oni podziela rodzeństwo zawodniczki.

Według wstępnych ustaleń przekazanych przez Rai News, śledczy podejrzewają, że mogło dojść do nagłego ataku nudności w wodzie, co miało spowodować utonięcie.

Kolejne dni z pewnością przyniosą więcej odpowiedzi w tym zagadkowym temacie.

