Takie wieści o Nikoli Grbiciu tuż przed startem PlusLigi! Polski klub ogłasza

Emocje związane z meczami siatkarskiej reprezentacji Polski dobiegły końca wraz z mistrzostwami świata. Polacy zdobyli na nich brązowy medal, a już trzy tygodnie później rozpoczną nowy sezon PlusLigi. Kibice nie mogą się już doczekać inauguracji rozgrywek, którą zaplanowano na 20 października. W pierwszym meczu tego sezonu zmierzą się Energa Trefl Gdańsk i Barkom Każany Lwów. A wszystko pod okiem Nikoli Grbicia, co właśnie ogłosił klub z Gdańska.

Nie żyje dwukrotna mistrzyni Polski w siatkówce. Od lat zmagała się z ciężką chorobą

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

PlusLiga: Trefl Gdańsk ogłasza ws. Nikoli Grbicia

"Sezon zaczynamy z przytupem! Podczas poniedziałkowej inauguracji w ERGO ARENIE zaszczyci nas swoją obecnością Nikola Grbić, selekcjoner reprezentacji Polski! Przyjdźcie razem z nami rozpocząć nowy sezon w wielkim stylu - z emocjami, pasją i gdańską energią" - poinformował Trefl w mediach społecznościowych.

Oznacza to, że już pierwszy mecz nowego sezonu jest dla Grbicia okazją, aby przyjrzeć się potencjalnym reprezentantom Polski. Kogo selekcjoner będzie oglądał w akcji?

Skład Trefla Gdańsk: Piotr Nowakowski, Przemysław Stępień, Mariusz Schamlewski, Paweł Pietraszko, Voitto Koykka, Aleks Nasewicz, Tobias Christian Brand, Damian Kogut, Maciej Korona, Rafał Sobański, Fabian Majcherski, Piotr Orczyk, Damian Schulz, Marcel Kiciński, Moustapha M'Baye, Filip Falkowski, Maksymilian Durski, Igor Nurkiewicz, Joe Worsley

Piotr Nowakowski, Przemysław Stępień, Mariusz Schamlewski, Paweł Pietraszko, Voitto Koykka, Aleks Nasewicz, Tobias Christian Brand, Damian Kogut, Maciej Korona, Rafał Sobański, Fabian Majcherski, Piotr Orczyk, Damian Schulz, Marcel Kiciński, Moustapha M'Baye, Filip Falkowski, Maksymilian Durski, Igor Nurkiewicz, Joe Worsley Skład Barkom Każany Lwów: Mousse Gueye, Ilia Kovalov, Lorenzo Pope, Oleh Shevchenko, Mykola Kuts, Oskar Woźny, Lukas Kampa, Vladyslav Shchurov, Vasyl Tupchii, Dmytro Vietskyy, Yamato Nakano, Andrii Rohozhyn, Yaroslav Pampushko, Julius Firkal

Polska siatkarka rozkochała w sobie Turcję! Fani oszaleli na punkcie Julii Szczurowskiej

Grbić może więc przyjrzeć się m.in. Aleksowi Nasewiczowi, któremu dał w tym roku szansę w reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że inauguracyjny mecz PlusLigi 2025/2026 Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów odbędzie się 20 października o godzinie 17:30.