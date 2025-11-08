Robert Kubica wicemistrzem świata! Historyczny sukces Ferrari w WEC

WEC: Robert Kubica wicemistrzem świata

Wyścig 8h Bahrajn zakończył sezon wyścigów długodystansowych WEC 2025. Przed nim załoga AF Corse w składzie Robert Kubica, Yifei Ye i Phil Hanson zajmowała drugie miejsce w klasie Hypercar z niewielką stratą do prowadzącej ekipy Ferrari z numerem 51 (Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi i James Calado). W Bahrajnie zespół Polaka zajął 5. miejsce, tuż za mistrzowską załogą Ferrari, pieczętując wicemistrzostwo świata. Warto podkreślić, że AF Corse jest wspierane przez Ferrari, więc tak naprawdę włoski zespół zajął wszystkie trzy miejsca na podium MŚ - na najniższym stopniu rzutem na taśmę stanęła załoga numer 50 (Antonio Fuoco, Miguel Molina i Nicklas Nielsen).

Problemy Kubicy tuż przed finałem walki o mistrzostwo świata! Kosztowna wpadka

Fabryczne zespoły numer 50 i 51 zapewniły też Ferrari pierwsze w historii mistrzostwo świata konstruktorów WEC w najwyższej klasie. Kubica i AF Corse mogą z kolei świętować mistrzostwo dla zespołów prywatnych! Jest ono określane mianem Pucharu Świata Hypercar.

Sam wyścig w Bahrajnie skończył się dubletem Toyoty, za którą przyjechały trzy samochody Ferrari w kolejności 50, 51 i 83. Decydującym momentem okazała się neutralizacja z użyciem samochodu bezpieczeństwa w finałowej godzinie 8-godzinnej rywalizacji. Po wznowieniu ścigania sytuacja w czołówce była już ustabilizowana, choć Kubica zamykający wyścig w załodze AF Corse do końca musiał bronić się przed atakami Willa Stevensa z teamu Cadillaca. Po raz kolejny potwierdził jednak swoją klasę i utrzymał 5. miejsce dla swojego zespołu.