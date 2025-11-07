Problemy Kubicy tuż przed finałem walki o mistrzostwo świata! Kosztowna wpadka

Kubica walczy o mistrzostwo świata. Kwalifikacje nie były jednak udane

Po siedmiu rundach mistrzostw świata WEC prywatny team Ferrari z Kubicą w składzie jest w klasyfikacji generalnej na drugiej pozycji ze stratą tylko 13 pkt do fabrycznej ekipy Ferrari, w której jeżdżą doświadczeni Włosi Alessandro Pier Guidi i Antonio Giovinazzi oraz Brytyjczyk James Calado. Partnerami Polaka w AF Corse w sezonie 2025 w mistrzostwach świata WEC są Chińczyk Yifey Ye i Brytyjczyk Phil Hanson.

Robert Kubica walczy o mistrzostwo świata. Kiedy decydujący wyścig?

FIA World Endurance Championship 2025, organizowane przez Federation Internationale de l’Automobile (FIA) i Automobile Club de l'Ouest (ACO), odbywają się po raz trzynasty w historii. Startują prototypy i grand tourery podzielone na dwie kategorie - Hypercar i LMGT3. Sezon rozpoczął się wyścigiem na torze Losail w Katarze, a zakończy na torze w Bahrajnie. – Jesteśmy gotowi na ostatni wyścig sezonu, choć tor w Bahrajnie jest specyficzny, mocno zużywa opony. Sądzę, że zarządzanie nimi będzie miało kluczowe znaczenie. Przed tym startem jesteśmy na drugim miejsce w mistrzostwach, więc dołożymy wszelkich starań, aby wszystko działało jak najlepiej i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. To będzie trudny wyścig, trwa osiem godzin, do zdobycia jest więcej punktów niż w zawodach sześciogodzinnych. To daje nam wiele możliwości, walczymy o tytuł, choć rywale będą bardzo groźni. Oni też znają stawkę – powiedział Kubica.

Roman Biliński komentuje 2. miejsce w GP Monaco oraz zwycięstwo Roberta Kubicy w 24h Le Mans

Niestety, w piątkowych kwalifikacjach Robert Kubica utrudnił nieco zadanie sobie oraz kolegom z zespołu. Polak zajął dość odległą 12. pozycję i trudno będzie przebić się z niej na początek stawki. Małym pocieszeniem może być fakt, że główny rywal także nie zachwycił i Ferrari zajęło 7. miejsce w kwalifikacjach. – Biorąc pod uwagę to, czym dysponujemy, to nie były złe kwalifikacje. Nie zrobiliśmy żadnych przygotowań pod kwalifikacje. To taki tor, z taką degradacją, że w tłoku dużo się traci. Trzeba będzie uważać na starcie, to ostatni wyścig, więc chcą się pokazać. Tu spokojna głowa może zaprowadzić dalej – powiedział po kwalifikacjach polski kierowca, cytowany przez Aldonę Marciniak. W ostatniej rundzie mistrzostw świata można maksymalnie zdobyć 39 pkt; 38 za zwycięstwo w wyścigu i 1 za pole position w kwalifikacjach.

