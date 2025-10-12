Rajd Nyski: Tragedia na trasie. Nie żyje 40-letni kierowca. Jego BMW stanęło w ogniu

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-10-12 16:08

Tragiczne wieści z trasy Rajdu Nyskiego. Na drugim niedzielnym odcinku specjalnym mistrzostw historycznych doszło do śmiertelnego wypadku. Nie żyje kierowca Artur Sękowski, a jego pilot Maciej Krzysik poparzony trafił do szpitala. Ich samochód wypadł z trasy i stanął w ogniu. 40-letniego kierowcy nie udało się uratować. Organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu rajdu.

Rajd Nyski: Śmiertelny wypadek

Autor: PAP/ PAP

"Rajd Nyski zakończony po śmiertelnym wypadku na szóstym odcinku specjalnym" - poinformowali organizatorzy. Do tragedii doszło ok. godziny 11:30 na drugim kilometrze trasy odcinka specjalnego Stary Las (powiat nyski, gmina Głuchołazy). Załoga numer 112 w mistrzostwach historycznych, którą tworzyli kierowca Artur Sękowski i pilot Maciej Krzysik, wypadła z trasy, a ich samochód BMW stanął w ogniu.

Rajd Nyski: Śmiertelny wypadek. 40-letni kierowca nie żyje

"Pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy, na miejscu zginął 40-letni kierowca. Poparzonego pilota uwolniono z samochodu i przetransportowano do szpitala. Z szacunku dla poszkodowanych, ich bliskich oraz całej społeczności rajdowej organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu zawodów. Rywalizacja nie będzie kontynuowana" - przekazano w oficjalnym komunikacie Rajdu Nyskiego.

Była to ostatnia runda tegorocznych historycznych rajdowych mistrzostw Polski. Rozgrywano ją równolegle z głównymi zawodami RSMP. Tragiczny niedzielny wypadek nie był pierwszym na trasie tegorocznej imprezy. W sobotę samochód rajdowy załogi Tymoteusz Abramowski i Jakub Gerber wypadł z trasy w miejscu, gdzie nie powinno być widzów, i wjechał w przebywających tam fotoreporterów. Poszkodowani trafili do szpitala, a ich życie na szczęście nie jest zagrożone.

"Organizatorzy zawodów składają najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego kierowcy oraz życzą szybkiego powrotu do zdrowia pilotowi. Jednocześnie proszą o uszanowanie prywatności poszkodowanych i powstrzymanie się od spekulacji. Na tym etapie organizatorzy nie będą udzielać dalszych komentarzy. Kolejne informacje zostaną przekazane, gdy tylko będzie to możliwe we współpracy z odpowiednimi służbami" - zakończyli oficjalny komunikat organizatorzy.

NYSA
RAJDY SAMOCHODOWE