Betard Sparta Wrocław i Falubaz Zielona Góra zmierzą się w hitowym meczu 1. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi.

Mecz odbędzie się dziś, w piątek 10 kwietnia o 20:30 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

Sparta, jeden z faworytów do mistrzostwa, podejmie Falubaz ze wzmocnionym składem.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra NA ŻYWO.

Betard Sparta kontra Falubaz Zielona Góra! Wrocławianie w sezonie 2026 celują w złoto i chcą zacząć od zdecydowanego zwycięstwa u siebie. Drużyna Piotra Protasiewicza (legenda Falubazu teraz pracuje po drugiej stronie barykady) dysponuje bardzo mocnym, wyrównanym składem. Na torze zobaczymy m.in. Artioma Łagutę – jednego z najbardziej doświadczonych i skutecznych zawodników w lidze, Macieja Janowskiego, który zawsze świetnie czuje się na Olimpijskim, oraz solidnych seniorów i juniorów.

Awizowany skład Betard Sparty Wrocław:

9. Brady Kurtz

10. Maciej Janowski

11. Bartłomiej Kowalski

12. Daniel Bewley

13. Artiom Łaguta

14. Mikkel Andersen

15. Marcel Kowolik

Falubaz po kilku latach budowania składu przyjechał do Wrocławia z ambitnym zestawieniem. Zielonogórzanie wzmocnili się Dominikiem Kuberą i Andžejsem Lebedevsem (Andrzejem Lebiediewem), a w kadrze jest też doświadczony Leon Madsen oraz Przemysław Pawlicki. Falubaz chce pokazać, że w tym sezonie będzie groźny dla każdego i nie zamierza odpuszczać już na inaugurację.

Awizowany skład Falubazu Zielona Góra:

1. Dominik Kubera

2. Michał Curzytek

3. Andžejs Lebedevs

4. Leon Madsen

5. Przemysław Pawlicki

6. Oskar Hurysz

7. Mitchell McDiarmid

Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra w 1. kolejce żużlowej PGE Ekstraligo zostanie rozegrany w piątek 10 kwietnia 2026. Początek meczu Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra o godzinie 20.30. Transmisja tv z meczu Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE. Mecz będzie można też oglądać ZA DARMO na kanale YouTube Canal+ Sport.