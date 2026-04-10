Betard Sparta Wrocław – Falubaz Zielona Góra Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Michał Chojecki
2026-04-10 17:56

Betard Sparta Wrocław podejmuje Falubaz Zielona Góra w hitowym meczu w 1. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi. Początek meczu dziś, w piątek 10 kwietnia o godz. 20:30 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Gospodarze to jeden z głównych kandydatów do mistrzostwa Polski. Czy spełni oczekiwania? Sprawdź, gdzie oglądać mecz Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra NA ŻYWO.

i

Autor: Jaskółka Paweł / Super Express
Betard Sparta kontra Falubaz Zielona Góra! Wrocławianie w sezonie 2026 celują w złoto i chcą zacząć od zdecydowanego zwycięstwa u siebie. Drużyna Piotra Protasiewicza (legenda Falubazu teraz pracuje po drugiej stronie barykady) dysponuje bardzo mocnym, wyrównanym składem. Na torze zobaczymy m.in. Artioma Łagutę – jednego z najbardziej doświadczonych i skutecznych zawodników w lidze, Macieja Janowskiego, który zawsze świetnie czuje się na Olimpijskim, oraz solidnych seniorów i juniorów.

Awizowany skład Betard Sparty Wrocław:

  • 9. Brady Kurtz
  • 10. Maciej Janowski
  • 11. Bartłomiej Kowalski
  • 12. Daniel Bewley
  • 13. Artiom Łaguta
  • 14. Mikkel Andersen
  • 15. Marcel Kowolik

Falubaz po kilku latach budowania składu przyjechał do Wrocławia z ambitnym zestawieniem. Zielonogórzanie wzmocnili się Dominikiem Kuberą i Andžejsem Lebedevsem (Andrzejem Lebiediewem), a w kadrze jest też doświadczony Leon Madsen oraz Przemysław Pawlicki. Falubaz chce pokazać, że w tym sezonie będzie groźny dla każdego i nie zamierza odpuszczać już na inaugurację.

Awizowany skład Falubazu Zielona Góra:

  • 1. Dominik Kubera
  • 2. Michał Curzytek
  • 3. Andžejs Lebedevs
  • 4. Leon Madsen
  • 5. Przemysław Pawlicki
  • 6. Oskar Hurysz
  • 7. Mitchell McDiarmid

Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra w 1. kolejce żużlowej PGE Ekstraligo zostanie rozegrany w piątek 10 kwietnia 2026. Początek meczu Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra o godzinie 20.30. Transmisja tv z meczu Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE. Mecz będzie można też oglądać ZA DARMO na kanale YouTube Canal+ Sport.

