- Betard Sparta Wrocław i Falubaz Zielona Góra zmierzą się w hitowym meczu 1. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi.
- Mecz odbędzie się dziś, w piątek 10 kwietnia o 20:30 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.
- Sparta, jeden z faworytów do mistrzostwa, podejmie Falubaz ze wzmocnionym składem.
- Sprawdź, gdzie oglądać mecz Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra NA ŻYWO.
Betard Sparta kontra Falubaz Zielona Góra! Wrocławianie w sezonie 2026 celują w złoto i chcą zacząć od zdecydowanego zwycięstwa u siebie. Drużyna Piotra Protasiewicza (legenda Falubazu teraz pracuje po drugiej stronie barykady) dysponuje bardzo mocnym, wyrównanym składem. Na torze zobaczymy m.in. Artioma Łagutę – jednego z najbardziej doświadczonych i skutecznych zawodników w lidze, Macieja Janowskiego, który zawsze świetnie czuje się na Olimpijskim, oraz solidnych seniorów i juniorów.
Awizowany skład Betard Sparty Wrocław:
- 9. Brady Kurtz
- 10. Maciej Janowski
- 11. Bartłomiej Kowalski
- 12. Daniel Bewley
- 13. Artiom Łaguta
- 14. Mikkel Andersen
- 15. Marcel Kowolik
Falubaz po kilku latach budowania składu przyjechał do Wrocławia z ambitnym zestawieniem. Zielonogórzanie wzmocnili się Dominikiem Kuberą i Andžejsem Lebedevsem (Andrzejem Lebiediewem), a w kadrze jest też doświadczony Leon Madsen oraz Przemysław Pawlicki. Falubaz chce pokazać, że w tym sezonie będzie groźny dla każdego i nie zamierza odpuszczać już na inaugurację.
Awizowany skład Falubazu Zielona Góra:
- 1. Dominik Kubera
- 2. Michał Curzytek
- 3. Andžejs Lebedevs
- 4. Leon Madsen
- 5. Przemysław Pawlicki
- 6. Oskar Hurysz
- 7. Mitchell McDiarmid
Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?
Mecz Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra w 1. kolejce żużlowej PGE Ekstraligo zostanie rozegrany w piątek 10 kwietnia 2026. Początek meczu Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra o godzinie 20.30. Transmisja tv z meczu Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE. Mecz będzie można też oglądać ZA DARMO na kanale YouTube Canal+ Sport.