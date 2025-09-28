Żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin stają przed trudnym zadaniem obrony tytułu mistrza Polski.

Muszą odrobić 18 punktów straty w rewanżowym meczu finałowym PGE Ekstraligi z Pres Grupą Deweloperską Toruń.

Lider zespołu, Bartosz Zmarzlik, pomimo wysokiej porażki w pierwszym meczu, wlewa nadzieję w serca kibiców.

Czy lubelska drużyna zdoła odwrócić losy finału i po raz kolejny sięgnąć po złoto?

Żużlowcy z Torunia są o krok od zdobycia złotego medalu. W pierwszym spotkaniu finałowym na Motoarenie rozbili obrońców tytułu aż 54:36. Bohaterem gospodarzy był Patryk Dudek, który przeżywał fantastyczny weekend. Po zdobyciu tytułu indywidualnego mistrza Europy poprowadził "Anioły" do efektownego zwycięstwa, zdobywając 13 punktów.

Lider torunian był tego dnia nieuchwytny, dwukrotnie pokonując w bezpośrednich starciach samego Bartosza Zmarzlika. Sześciokrotny mistrz świata po meczu nie szukał wymówek i docenił klasę rywala.

Zmarzlik uspokaja kibiców. "Nigdy nie wolno się poddać"

Dla Zmarzlika pierwszy mecz był trudny. Nie tylko przegrywał z Dudkiem, ale w jednym z biegów, co zdarza mu się niezwykle rzadko, przyjechał na ostatniej pozycji. Jak sam przyznaje, z wiekiem nauczył się lepiej panować nad emocjami.

- Kiedyś bym się bardziej zdenerwował w takiej sytuacji. Toruń jedzie niesamowicie dobrze i szybko, także wielkie gratulacje dla nich. Może ten wynik jest trochę za wysoki, ale już nic na to nie poradzimy - ocenił sześciokrotny mistrz świata.

Mimo wysokiej porażki, lider Motoru nie traci wiary w ostateczny sukces. Przypomina, że w żużlu wszystko jest możliwe, a historia zna przypadki odrabiania jeszcze większych strat. Jego słowa to jasny sygnał dla fanów z Lublina.

- Nie ma rzeczy niemożliwych i zawsze warto walczyć do końca. Sam już przeżywałem różne momenty. Nigdy nie wolno się poddać, trzeba po prostu czekać do ostatniego biegu - podkreśla lider Motoru Lublin.

Jaka taktyka na rewanż? Lider Motoru stawia sprawę jasno

Zmarzlik zwraca uwagę na specyfikę sportu żużlowego, gdzie forma i nastroje mogą zmieniać się z dnia na dzień.

- Taki mamy sport drużynowy, że jednego dnia jedziemy indywidualnie, a potem drużynowo. Czasem te humory cały czas skaczą. Trzeba to sobie poukładać w głowie, że jestem tu i teraz, i robię swoje - tłumaczy.

Przed rewanżem Zmarzlik nie zamierza skupiać się na rywalach, a na sile własnego zespołu i atucie toru w Lublinie. Jego zdaniem czasy, gdy można było zaskoczyć przeciwnika, w Ekstralidze już minęły.

- Myślę, że czasy zaskakiwania się skończyły. Należy robić tak, żeby nam było dobrze, a nie myśleć o czymś przeciwko komuś. To już nie te czasy i to nie działa w Ekstralidze - zaznacza. - Trzeba też powiedzieć jasno, Toruń jedzie naprawdę bardzo dobry rok, są piekielnie szybcy u siebie na torze, a my będziemy starać się jechać piekielnie dobrze u siebie.

Motor - Apator gdzie oglądać? Kiedy mecz finałowy Ekstraligi? O której godzinie?

Transmisja z decydującego starcia w Lublinie rozpocznie się w niedzielę, 28 września, o godzinie 19:00 przedmeczowym studiem na antenie CANAL+ SPORT. Początek rewanżowego meczu finałowego PGE Ekstraligi pomiędzy ORLEN OIL MOTOR Lublin a PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń zaplanowano na 19:30. Z kolei na podsumowanie i pomeczowe analizy stacja zaprasza o 21:30 do Magazynu PGE Ekstraligi. Wszystkie wydarzenia będą dostępne również w serwisie CANAL+ online.

Bartosz Zmarzlik i jego wielkie serce. Pomógł okradzionemu chłopcu