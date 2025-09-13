Wielki finał Speedway Grand Prix w Vojens: Bartosz Zmarzlik walczy o historyczny, szósty tytuł, stawiając czoła debiutantowi.

Brady Kurtz, australijska rewelacja, wygrał cztery ostatnie rundy SGP i może zostać pierwszym debiutantem z tytułem mistrza świata.

Zmarzlik, z przewagą trzech punktów, dąży do wyrównania rekordu legend, a jego atutem jest psychika i doświadczenie.

Kto zdobędzie złoto i gdzie oglądać to decydujące starcie?

Tegoroczny sezon żużlowego Grand Prix dostarcza emocji, jakich fani czarnego sportu nie widzieli od lat. Kiedy wydawało się, że Bartosz Zmarzlik pewnie zmierza po kolejne mistrzostwo, na jego drodze stanął nieoczekiwany i niezwykle groźny rywal. Mowa o Bradym Kurtzu, który w swoim debiutanckim sezonie rzucił rękawicę najlepszemu zawodnikowi na świecie.

Australijska rewelacja. Kim jest Brady Kurtz?

Historia 28-letniego Australijczyka to gotowy materiał na film. Jeszcze w zeszłym sezonie nie był nawet stałym uczestnikiem polskiej PGE Ekstraligi, a dziś walczy o tytuł indywidualnego mistrza świata. Jego passa w drugiej części sezonu jest wprost niewiarygodna. Brady Kurtz wygrał cztery ostatnie rundy cyklu SGP z rzędu – triumfował w Gorzowie, Malilli, Rydze i Wrocławiu.

Tym samym dokonał rzeczy historycznej, wyrównując legendarny wyczyn sześciokrotnego mistrza świata, Tony'ego Rickardssona, z 2005 roku. Jeśli w sobotę w duńskim Vojens okaże się lepszy od Zmarzlika i sięgnie po złoto, zostanie pierwszym debiutantem w historii Speedway Grand Prix, który zdobył tytuł mistrza świata.

Zmarzlik walczy o wyrównanie rekordu legend

Dla Bartosza Zmarzlika stawka jest równie wysoka. Polak stoi przed szansą na zdobycie szóstego tytułu w karierze, czym zrównałby się z największymi legendami tej dyscypliny – Ivanem Maugerem i Tonym Rickardssonem. Mimo fenomenalnej formy rywala, 29-letni Zmarzlik wciąż ma wszystko w swoich rękach. Do Vojens jedzie z trzypunktową przewagą, a tor w Danii doskonale zna – to właśnie tam rok temu przypieczętował swój piąty tytuł. Jego największym atutem, zdaniem ekspertów, jest psychika i ogromne doświadczenie w jeździe pod presją.

Legenda zabrała głos. "Rywalom otwiera drzwi"

Niesamowitą siłę mentalną polskiego mistrza podkreśla czterokrotny mistrz świata, Amerykanin Greg Hancock. W rozmowie z oficjalną stroną Ekstraligi zwrócił uwagę na aurę, jaką Zmarzlik roztacza wokół siebie na torze.

- Zmarzlik ma niesamowitą przewagę mentalną. Wypracował przez ten czas pewnego rodzaju strach u swoich rywali, który brzmi dla nich "nie mam z nim szans" - zauważa Greg Hancock. - Czasami część zawodników zdaje się "otwierać mu drzwi" na torze, bo wiedzą, że się zbliża.

Grand Prix Danii: Gdzie oglądać finał w Vojens? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Kwestia złotego medalu rozstrzygnie się w sobotni wieczór. Dla Zmarzlika walka o najwyższą stawkę to chleb powszedni. Dla Kurtza będzie to największy i najważniejszy egzamin w dotychczasowej karierze.

Finałowe zawody Speedway Grand Prix w duńskim Vojens odbędą się w sobotę. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 19:00. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP Sport oraz TTV. Stream online będzie dostępny na platformie Player.pl oraz w serwisie sport.tvp.pl.

