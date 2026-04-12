Michał Chojecki
2026-04-12 15:49

GKM Grudziądz podejmuje Stal Gorzów w 1. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi. Początek meczu w niedzielę 12 kwietnia o godz. 17 na Venture Industries Arenie w Grudziądzu. Sprawdź, gdzie oglądać mecz GKM Grudziądz - Stal Gorzów NA ŻYWO.

GKM Grudziądz - Stal Gorzów Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

i

Autor: Jaskółka Paweł / Super Express
  • PGE Ekstraliga wystartowała! GKM Grudziądz podejmuje Stal Gorzów w 1. kolejce.
  • Sprawdź, jakie składy wystawią obie drużyny i kto ma większe szanse na zwycięstwo.
  • Gdzie i o której oglądać to emocjonujące starcie na żywo?

GKM Grudziądz zbudował w zimie bardzo solidny i wyrównany skład. Liderami pozostają Max Fricke i Michael Jepsen Jensen, a wzmocnieniem jest powrót Maksyma Drabika. Do tego doświadczony Wadim Tarasenko oraz młody Duńczyk Bastian Pedersen. GKM chce zacząć sezon od zwycięstwa u siebie i pokazać, że w 2026 roku jest gotowy na walkę o wyższe cele.

Awizowany skład GKM-u Grudziądz:

  • 9. Max Fricke
  • 10. Maksym Drabik
  • 11. Michael Jepsen Jensen
  • 12. Wadim Tarasenko
  • 13. Bastian Pedersen
  • 14. Kevin Małkiewicz
  • 15. Jan Przanowski

Stal Gorzów dokonała sporych zmian w składzie. Do drużyny dołączyli Jack Holder, Paweł Przedpełski oraz Anders Thomsen. Skład uzupełniają Marcel Szymko i młody Adam Bednar. „Żółto-niebiescy” chcą udowodnić, że są gotowi na ligowe wyzwania i zamierzają walczyć o punkty już w pierwszym wyjazdowym spotkaniu.

Awizowany skład Stali Gorzów:

  • 1. Jack Holder
  • 2. Marcel Szymko
  • 3. Paweł Przedpełski
  • 4. Anders Thomsen
  • 5. Adam Bednar
  • 6. Oskar Paluch
  • 7. Hubert Jabłoński

GKM Grudziądz - Stal Gorzów Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz GKM Grudziądz - Stal Gorzów w 1. kolejce żużlowej PGE Ekstraligo zostanie rozegrany w niedzielę 12 kwietnia 2026. Początek meczu GKM Grudziądz - Stal Gorzów o godzinie 17. Transmisja tv z meczu GKM Grudziądz - Stal Gorzów na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

