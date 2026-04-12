- PGE Ekstraliga wystartowała! GKM Grudziądz podejmuje Stal Gorzów w 1. kolejce.
- Sprawdź, jakie składy wystawią obie drużyny i kto ma większe szanse na zwycięstwo.
- Gdzie i o której oglądać to emocjonujące starcie na żywo?
GKM Grudziądz zbudował w zimie bardzo solidny i wyrównany skład. Liderami pozostają Max Fricke i Michael Jepsen Jensen, a wzmocnieniem jest powrót Maksyma Drabika. Do tego doświadczony Wadim Tarasenko oraz młody Duńczyk Bastian Pedersen. GKM chce zacząć sezon od zwycięstwa u siebie i pokazać, że w 2026 roku jest gotowy na walkę o wyższe cele.
Awizowany skład GKM-u Grudziądz:
- 9. Max Fricke
- 10. Maksym Drabik
- 11. Michael Jepsen Jensen
- 12. Wadim Tarasenko
- 13. Bastian Pedersen
- 14. Kevin Małkiewicz
- 15. Jan Przanowski
Stal Gorzów dokonała sporych zmian w składzie. Do drużyny dołączyli Jack Holder, Paweł Przedpełski oraz Anders Thomsen. Skład uzupełniają Marcel Szymko i młody Adam Bednar. „Żółto-niebiescy” chcą udowodnić, że są gotowi na ligowe wyzwania i zamierzają walczyć o punkty już w pierwszym wyjazdowym spotkaniu.
Awizowany skład Stali Gorzów:
- 1. Jack Holder
- 2. Marcel Szymko
- 3. Paweł Przedpełski
- 4. Anders Thomsen
- 5. Adam Bednar
- 6. Oskar Paluch
- 7. Hubert Jabłoński
GKM Grudziądz - Stal Gorzów Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?
Mecz GKM Grudziądz - Stal Gorzów w 1. kolejce żużlowej PGE Ekstraligo zostanie rozegrany w niedzielę 12 kwietnia 2026. Początek meczu GKM Grudziądz - Stal Gorzów o godzinie 17. Transmisja tv z meczu GKM Grudziądz - Stal Gorzów na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.