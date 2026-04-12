PGE Ekstraliga wystartowała! GKM Grudziądz podejmuje Stal Gorzów w 1. kolejce.

Sprawdź, jakie składy wystawią obie drużyny i kto ma większe szanse na zwycięstwo.

Gdzie i o której oglądać to emocjonujące starcie na żywo?

GKM Grudziądz zbudował w zimie bardzo solidny i wyrównany skład. Liderami pozostają Max Fricke i Michael Jepsen Jensen, a wzmocnieniem jest powrót Maksyma Drabika. Do tego doświadczony Wadim Tarasenko oraz młody Duńczyk Bastian Pedersen. GKM chce zacząć sezon od zwycięstwa u siebie i pokazać, że w 2026 roku jest gotowy na walkę o wyższe cele.

Awizowany skład GKM-u Grudziądz:

9. Max Fricke

10. Maksym Drabik

11. Michael Jepsen Jensen

12. Wadim Tarasenko

13. Bastian Pedersen

14. Kevin Małkiewicz

15. Jan Przanowski

Stal Gorzów dokonała sporych zmian w składzie. Do drużyny dołączyli Jack Holder, Paweł Przedpełski oraz Anders Thomsen. Skład uzupełniają Marcel Szymko i młody Adam Bednar. „Żółto-niebiescy” chcą udowodnić, że są gotowi na ligowe wyzwania i zamierzają walczyć o punkty już w pierwszym wyjazdowym spotkaniu.

Awizowany skład Stali Gorzów:

1. Jack Holder

2. Marcel Szymko

3. Paweł Przedpełski

4. Anders Thomsen

5. Adam Bednar

6. Oskar Paluch

7. Hubert Jabłoński

GKM Grudziądz - Stal Gorzów Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz GKM Grudziądz - Stal Gorzów w 1. kolejce żużlowej PGE Ekstraligo zostanie rozegrany w niedzielę 12 kwietnia 2026. Początek meczu GKM Grudziądz - Stal Gorzów o godzinie 17. Transmisja tv z meczu GKM Grudziądz - Stal Gorzów na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

8