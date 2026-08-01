- Przed nami Grand Prix Polski, po raz pierwszy w historii na torze w Łodzi.
- Bartosz Zmarzlik walczy o rekordowy, siódmy tytuł Indywidualnego Mistrza Świata.
- Sprawdź, gdzie oglądać Grand Prix Polski w Łodzi NA ŻYWO i nie przegap emocjonującej rywalizacji w żużlowym cyklu.
Po raz pierwszy w historii zawody żużlowej Grand Prix odbędą się na torze w Łodzi. Zmierzający po siódmy tytuł indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik w siódmej rundzie cyklu może wywalczyć drugie zwycięstwo w tym sezonie. Wcześniej Polak był najlepszy w GP we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim.
Poprzednią rundę rozegrano w Szwecji, w Malilli. Bartosz Zmarzlik zajął tam trzecie miejsce (wygrał Duńczyk Anders Thomsen, przed Brytyjczykiem Robertem Lambertem), ale zachował prowadzenie w klasyfikacji generalnej MŚ. Polak ma 98 pkt i o pięć wyprzedza czwartego w tych zawodach zawodach Australijczyka Brady'ego Kurtza. Trzeci Lambert traci do Polaka 17 pkt. Kolejni zawodnicy mają już pokaźną stratę i nie powinni się liczyć w walce o tytuł mistrza świata.
Na liście startowej GP w Łodzi znajdują się czterej inni Polacy (nie licząc zawodników stanowiących tzw. rezerwę toru): Patryk Dudek, Dominik Kubera, Kacper Woryna i Piotr Pawlicki. Ten ostatni otrzymał „dziką kartę" na zawody.
Ze względów na problemy zdrowotne żużlowców doszło do zmian na liście startowej. W Łodzi zamiast Szweda Fredrika Lindgrena ponownie wystartuje Duńczyk Andersem Thomsen. Nie będzie też Jacka Holdera (Australia), a za niego pojedzie Kai Huckenbeck (Niemcy). Nie wystartuje również Daniel Bewley (Wielka Brytania), którego zastąpi Czech Jan Kvech.
Początek sobotnich zawodów zaplanowano na godz. 19.00. Wcześniej jednak, o godz. 14.00, mają rozpocząć się sprinty, w których najlepsi wywalczą punkty do klasyfikacji generalnej GP. Godzinę wcześniej ma zostać otwarta Strefa Kibica przy stadionie.
Gdzie oglądać Grand Prix Szwecji w Malilli NA ŻYWO?
Drugie Grand Polski w Łodzi odbędzie się w sobotę 1 sierpnia 2026. Początek GP Polski o godzinie 19. Transmisja TV z Grand Prix Polski w Łodzi na antenie Eurosportu 3. Grand Prix Polski można oglądać również online za pośrednictwem Playera i platformy HBO Max.
Czołówka klasyfikacji generalnej GP po sześciu turniejach:
- 1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 98 pkt
- 2. Brady Kurtz (Australia) 93
- 3. Robert Lambert (W. Brytania) 81
- 4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 66
- 5. Kacper Woryna (Polska) 55
- 6. Leon Madsen (Dania) 55
- 7. Jack Holder (Australia) 55
- 8. Max Fricke (Australia) 54
- 9. Patryk Dudek (Polska) 51
- 10. Anders Thomsen (Dania) 50
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- 14. Dominik Kubera (Polska) 28
- 19. Maciej Janowski (Polska) 11
- 24. Marcel Kowolik (Polska) 1
- 33. Nikodem Mikołajczyk (Polska) 0
Pozostałe turnieje GP:
- 8 sierpnia - Ryga (Łotwa)
- 12 września - Vojens (Dania)
- 26 września - Toruń (Polska)