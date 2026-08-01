Przed nami Grand Prix Polski, po raz pierwszy w historii na torze w Łodzi.

Bartosz Zmarzlik walczy o rekordowy, siódmy tytuł Indywidualnego Mistrza Świata.

Sprawdź, gdzie oglądać Grand Prix Polski w Łodzi NA ŻYWO i nie przegap emocjonującej rywalizacji w żużlowym cyklu.

Po raz pierwszy w historii zawody żużlowej Grand Prix odbędą się na torze w Łodzi. Zmierzający po siódmy tytuł indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik w siódmej rundzie cyklu może wywalczyć drugie zwycięstwo w tym sezonie. Wcześniej Polak był najlepszy w GP we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim.

Poprzednią rundę rozegrano w Szwecji, w Malilli. Bartosz Zmarzlik zajął tam trzecie miejsce (wygrał Duńczyk Anders Thomsen, przed Brytyjczykiem Robertem Lambertem), ale zachował prowadzenie w klasyfikacji generalnej MŚ. Polak ma 98 pkt i o pięć wyprzedza czwartego w tych zawodach zawodach Australijczyka Brady'ego Kurtza. Trzeci Lambert traci do Polaka 17 pkt. Kolejni zawodnicy mają już pokaźną stratę i nie powinni się liczyć w walce o tytuł mistrza świata.

Na liście startowej GP w Łodzi znajdują się czterej inni Polacy (nie licząc zawodników stanowiących tzw. rezerwę toru): Patryk Dudek, Dominik Kubera, Kacper Woryna i Piotr Pawlicki. Ten ostatni otrzymał „dziką kartę" na zawody.

Ze względów na problemy zdrowotne żużlowców doszło do zmian na liście startowej. W Łodzi zamiast Szweda Fredrika Lindgrena ponownie wystartuje Duńczyk Andersem Thomsen. Nie będzie też Jacka Holdera (Australia), a za niego pojedzie Kai Huckenbeck (Niemcy). Nie wystartuje również Daniel Bewley (Wielka Brytania), którego zastąpi Czech Jan Kvech.

Początek sobotnich zawodów zaplanowano na godz. 19.00. Wcześniej jednak, o godz. 14.00, mają rozpocząć się sprinty, w których najlepsi wywalczą punkty do klasyfikacji generalnej GP. Godzinę wcześniej ma zostać otwarta Strefa Kibica przy stadionie.

Gdzie oglądać Grand Prix Szwecji w Malilli NA ŻYWO?

Drugie Grand Polski w Łodzi odbędzie się w sobotę 1 sierpnia 2026. Początek GP Polski o godzinie 19. Transmisja TV z Grand Prix Polski w Łodzi na antenie Eurosportu 3. Grand Prix Polski można oglądać również online za pośrednictwem Playera i platformy HBO Max.

Czołówka klasyfikacji generalnej GP po sześciu turniejach:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 98 pkt

2. Brady Kurtz (Australia) 93

3. Robert Lambert (W. Brytania) 81

4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 66

5. Kacper Woryna (Polska) 55

6. Leon Madsen (Dania) 55

7. Jack Holder (Australia) 55

8. Max Fricke (Australia) 54

9. Patryk Dudek (Polska) 51

10. Anders Thomsen (Dania) 50

...

14. Dominik Kubera (Polska) 28

19. Maciej Janowski (Polska) 11

24. Marcel Kowolik (Polska) 1

33. Nikodem Mikołajczyk (Polska) 0

Pozostałe turnieje GP:

8 sierpnia - Ryga (Łotwa)

12 września - Vojens (Dania)

26 września - Toruń (Polska)

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