Kacper Woryna przed Grand Prix w Łodzi. Wnuk legendy zaskakuje: "Gwarancji nie ma"

Łódź przygotowuje się na sobotnie Grand Prix, gdzie polski żużlowiec Kacper Woryna, wnuk legendy, stanie do walki o cenne punkty.

Woryna notuje znakomity sezon, zajmując wysokie piąte miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami, co stawia go w gronie faworytów.

Odkryj, jak jego filozofia ciężkiej pracy bez gwarancji sukcesu przekłada się na wyniki i czy w Łodzi spełni kolejne sportowe marzenie.

Obecny sezon cyklu Grand Prix układa się dla Kacpra Woryny bardzo obiecująco. Zaczął rywalizację od zwycięstwa w Niemczech i po sześciu rundach z dorobkiem 55 punktów plasuje się na piątej pozycji w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata, mając tyle samo "oczek" co Leon Madsen i Jack Holder. Sam zawodnik podchodzi do swoich wyników ze spokojem, podkreślając, że jego forma to efekt konsekwentnej pracy, która nie zawsze musi przekładać się na wynik.

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Grand Prix Polski na żużlu. Wielkie emocje w Łodzi!

- Żużel to jest ciężka praca bez gwarancji odniesienia sukcesu - podkreśla Kacper Woryna w rozmowie z nami. - Sezon zaczął się dla mnie bardzo dobrze. Na pewno jestem zadowolony z tego, jak wygląda moja etyka pracy i przebieg przygotowań do zawodów. Wiele czynników musi się złożyć na to, aby danego dnia odnieść zwycięstwo, a ciężka praca nigdy się nie zmienia. Staram się trzymać określonych ram - dodaje żużlowiec.

Nazwisko Woryna w polskim żużlu to marka sama w sobie. Dziadek Kacpra, Antoni, to pierwszy w historii polski medalista indywidualnych mistrzostw świata i absolutna legenda czarnego sportu. Wnuk godnie kontynuuje rodzinne tradycje, choć jego droga na szczyt nie była usłana różami. W 2016 roku uczestniczył w tragicznym w skutkach wypadku, w którym zginął Krystian Rempała, co było dla niego ogromnym ciosem. Kacper doświadczenie zbierał nie tylko w Polsce, ale również w wymagających ligach w Wielkiej Brytanii i Szwecji.

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Teraz, jako stały uczestnik elitarnego cyklu Grand Prix (zapewnił sobie udział w GP również na przyszły sezon), Woryna ma szansę na spełnianie kolejnych marzeń.

Klasyfikacja generalna 1. Bartosz Zmarzlik 98 2. Brady Kurtz (Australia) 93 3. Robert Lambert (Wlk Brytania) 81 5. Kacper Woryna 55 9. Patryk Dudek 51 12. Dominik Kubera 28

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