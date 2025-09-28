Motor Lublin - Apator Toruń Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać finał Ekstraligi?

Żużlowcy z Torunia są o krok od złotego medalu po rozgromieniu obrońców tytułu w pierwszym meczu finałowym.

Patryk Dudek poprowadził "Anioły" do zwycięstwa, pokonując nawet Bartosza Zmarzlika, który jednak nie traci wiary w odrobienie strat.

Czy Motor Lublin zdoła odwrócić losy finału? Obejrzyj rewanż i przekonaj się, czy niemożliwe stanie się faktem!

Żużlowcy z Torunia są o krok od zdobycia złotego medalu. W pierwszym spotkaniu finałowym na Motoarenie rozbili obrońców tytułu aż 54:36. Bohaterem gospodarzy był Patryk Dudek, który przeżywał fantastyczny weekend. Po zdobyciu tytułu indywidualnego mistrza Europy poprowadził "Anioły" do efektownego zwycięstwa, zdobywając 13 punktów.

Przeczytaj także: Złodzieje zabrali mu wszystko. Bartosz Zmarzlik wkroczył do akcji. 11-letni Kuba nie krył łez

Lider torunian był tego dnia nieuchwytny, dwukrotnie pokonując w bezpośrednich starciach samego Bartosza Zmarzlika. Sześciokrotny mistrz świata po meczu nie szukał wymówek i docenił klasę rywala.

Zmarzlik uspokaja kibiców. "Nigdy nie wolno się poddać"

Dla Zmarzlika pierwszy mecz był trudny. Nie tylko przegrywał z Dudkiem, ale w jednym z biegów, co zdarza mu się niezwykle rzadko, przyjechał na ostatniej pozycji. Jak sam przyznaje, z wiekiem nauczył się lepiej panować nad emocjami.

- Kiedyś bym się bardziej zdenerwował w takiej sytuacji. Toruń jedzie niesamowicie dobrze i szybko, także wielkie gratulacje dla nich. Może ten wynik jest trochę za wysoki, ale już nic na to nie poradzimy - ocenił sześciokrotny mistrz świata.

Mimo wysokiej porażki, lider Motoru nie traci wiary w ostateczny sukces. Przypomina, że w żużlu wszystko jest możliwe, a historia zna przypadki odrabiania jeszcze większych strat. Jego słowa to jasny sygnał dla fanów z Lublina.

- Nie ma rzeczy niemożliwych i zawsze warto walczyć do końca. Sam już przeżywałem różne momenty. Nigdy nie wolno się poddać, trzeba po prostu czekać do ostatniego biegu - podkreśla lider Motoru Lublin.

Gdzie oglądać finał Motor - Apator? Kiedy finał Ekstraligi?

Rewanżowy mecz Motor Lublin - Apator Toruń w finale Ekstraligo zostanie rozegrany w niedzielę, 28 września o godzinie 19:30. Transmisja TV z finału Motor - Apator na antenie Canal+ Sport. Stream online na Canal+ ONLINE.