Motor Lublin - Apator Toruń Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Michał Chojecki
2026-04-12 14:32

Motor Lublin podejmuje Apator Toruń w niedzielnym hicie 1. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. To powtórka ubiegłorocznego finału, wicemistrz Polski zmierzy się z aktualnym mistrzem. Czy Bartosz Zmarzlik poprowadzi gospodarzy do zwycięstwa? Sprawdź, gdzie oglądać mecz Motor - Apator NA ŻYWO.

Autor: Jaskółka Paweł / Super Express
  • W niedzielę hit 1. kolejki PGE Ekstraligi: Motor Lublin podejmie Apator Toruń.
  • To powtórka zeszłorocznego finału, w którym zmierzą się wicemistrz z mistrzem Polski.
  • Obie drużyny mają mocne składy i aspiracje do walki o najwyższe cele.
  • Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Motor Lublin - Apator Toruń na żywo.

Motor Lublin po nieudanej obronie tytułu w 2025 dokonał sporych zmian w składzie. Odeszli Dominik Kubera i Jack Holder, a zastąpili ich Martin Vaculik oraz Kacper Woryna. Trzon drużyny pozostaje jednak niezmienny – na czele z Bartoszem Zmarzlikiem (lider i kapitan), Fredrikiem Lindgrenem oraz solidnym Mateuszem Cierniakiem. Lublinianie chcą od razu pokazać, że w tym sezonie znowu będą walczyć o najwyższe cele.

Awizowany skład Motoru Lublin:

  • 9. Martin Vaculik
  • 10. Fredrik Lindgren
  • 11. Kacper Woryna
  • 12. Mateusz Cierniak
  • 13. Bartosz Zmarzlik
  • 14. Bartosz Bańbor
  • 15. Bartosz Jaworski

Apator Toruń przyjeżdża do Lublina jako obrońca mistrzowskiego tytułu. Skład „Aniołów” wygląda bardzo solidnie – doświadczona międzynarodowa formacja z Patrykiem Dudkiem, Robertem Lambertem, Mikkelem Michelsenem i Emilem Sajfutdinowem na czele. Debiut w ligowych barwach Torunia zaliczy młody Niemiec Norick Bloedorn. Juniorzy Antoni Kawczyński i Mikołaj Duchiński mają wspierać doświadczonych liderów. Torunianie nie zamierzają oddać złota bez walki i liczą na dobry wynik już w pierwszym wyjazdowym spotkaniu.

Awizowany skład Apatoru Toruń:

  • 1. Patryk Dudek
  • 2. Robert Lambert
  • 3. Norick Bloedorn
  • 4. Mikkel Michelsen
  • 5. Emil Sajfutdinow
  • 6. Antoni Kawczyński
  • 7. Mikołaj Duchiński

Motor Lublin - Apator Toruń Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Motor Lublin - Apator Toruń w 1. kolejce żużlowej PGE Ekstraligo zostanie rozegrany w niedzielę 12 kwietnia 2026. Początek meczu Motor Lublin - Apator Toruń o godzinie 19.30. Transmisja tv z meczu Motor Lublin - Apator Toruń na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda
Kto wygra mecz Motor Lublin - Apator Toruń?
Bartosz Zmarzlik wywiad