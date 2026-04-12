- W niedzielę hit 1. kolejki PGE Ekstraligi: Motor Lublin podejmie Apator Toruń.
- To powtórka zeszłorocznego finału, w którym zmierzą się wicemistrz z mistrzem Polski.
- Obie drużyny mają mocne składy i aspiracje do walki o najwyższe cele.
- Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Motor Lublin - Apator Toruń na żywo.
Motor Lublin po nieudanej obronie tytułu w 2025 dokonał sporych zmian w składzie. Odeszli Dominik Kubera i Jack Holder, a zastąpili ich Martin Vaculik oraz Kacper Woryna. Trzon drużyny pozostaje jednak niezmienny – na czele z Bartoszem Zmarzlikiem (lider i kapitan), Fredrikiem Lindgrenem oraz solidnym Mateuszem Cierniakiem. Lublinianie chcą od razu pokazać, że w tym sezonie znowu będą walczyć o najwyższe cele.
Awizowany skład Motoru Lublin:
- 9. Martin Vaculik
- 10. Fredrik Lindgren
- 11. Kacper Woryna
- 12. Mateusz Cierniak
- 13. Bartosz Zmarzlik
- 14. Bartosz Bańbor
- 15. Bartosz Jaworski
Apator Toruń przyjeżdża do Lublina jako obrońca mistrzowskiego tytułu. Skład „Aniołów” wygląda bardzo solidnie – doświadczona międzynarodowa formacja z Patrykiem Dudkiem, Robertem Lambertem, Mikkelem Michelsenem i Emilem Sajfutdinowem na czele. Debiut w ligowych barwach Torunia zaliczy młody Niemiec Norick Bloedorn. Juniorzy Antoni Kawczyński i Mikołaj Duchiński mają wspierać doświadczonych liderów. Torunianie nie zamierzają oddać złota bez walki i liczą na dobry wynik już w pierwszym wyjazdowym spotkaniu.
Awizowany skład Apatoru Toruń:
- 1. Patryk Dudek
- 2. Robert Lambert
- 3. Norick Bloedorn
- 4. Mikkel Michelsen
- 5. Emil Sajfutdinow
- 6. Antoni Kawczyński
- 7. Mikołaj Duchiński
Motor Lublin - Apator Toruń Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?
Mecz Motor Lublin - Apator Toruń w 1. kolejce żużlowej PGE Ekstraligo zostanie rozegrany w niedzielę 12 kwietnia 2026. Początek meczu Motor Lublin - Apator Toruń o godzinie 19.30. Transmisja tv z meczu Motor Lublin - Apator Toruń na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.