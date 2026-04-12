W niedzielę hit 1. kolejki PGE Ekstraligi: Motor Lublin podejmie Apator Toruń.

To powtórka zeszłorocznego finału, w którym zmierzą się wicemistrz z mistrzem Polski.

Obie drużyny mają mocne składy i aspiracje do walki o najwyższe cele.

Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Motor Lublin - Apator Toruń na żywo.

Motor Lublin po nieudanej obronie tytułu w 2025 dokonał sporych zmian w składzie. Odeszli Dominik Kubera i Jack Holder, a zastąpili ich Martin Vaculik oraz Kacper Woryna. Trzon drużyny pozostaje jednak niezmienny – na czele z Bartoszem Zmarzlikiem (lider i kapitan), Fredrikiem Lindgrenem oraz solidnym Mateuszem Cierniakiem. Lublinianie chcą od razu pokazać, że w tym sezonie znowu będą walczyć o najwyższe cele.

Awizowany skład Motoru Lublin:

9. Martin Vaculik

10. Fredrik Lindgren

11. Kacper Woryna

12. Mateusz Cierniak

13. Bartosz Zmarzlik

14. Bartosz Bańbor

15. Bartosz Jaworski

Apator Toruń przyjeżdża do Lublina jako obrońca mistrzowskiego tytułu. Skład „Aniołów” wygląda bardzo solidnie – doświadczona międzynarodowa formacja z Patrykiem Dudkiem, Robertem Lambertem, Mikkelem Michelsenem i Emilem Sajfutdinowem na czele. Debiut w ligowych barwach Torunia zaliczy młody Niemiec Norick Bloedorn. Juniorzy Antoni Kawczyński i Mikołaj Duchiński mają wspierać doświadczonych liderów. Torunianie nie zamierzają oddać złota bez walki i liczą na dobry wynik już w pierwszym wyjazdowym spotkaniu.

Awizowany skład Apatoru Toruń:

1. Patryk Dudek

2. Robert Lambert

3. Norick Bloedorn

4. Mikkel Michelsen

5. Emil Sajfutdinow

6. Antoni Kawczyński

7. Mikołaj Duchiński

Motor Lublin - Apator Toruń Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Motor Lublin - Apator Toruń w 1. kolejce żużlowej PGE Ekstraligo zostanie rozegrany w niedzielę 12 kwietnia 2026. Początek meczu Motor Lublin - Apator Toruń o godzinie 19.30. Transmisja tv z meczu Motor Lublin - Apator Toruń na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

