Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Michał Chojecki
2026-04-17 14:51

Stal Gorzów podejmuje Betard Spartę Wrocław w 2. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi. Początek meczu w piątek 17 kwietnia o godzinie 20.30 na Stadionie im. Edwarda Jancarza. „Sprawdź, gdzie oglądać mecz Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław NA ŻYWO.

i

Autor: Jaskółka Paweł / Super Express
Po inauguracyjnej kolejce PGE Ekstraligi 2026 Stal Gorzów i Betard Sparta Wrocław mają za sobą różne doświadczenia. Wrocławianie rozgromili Falubaz Zielona Góra 64:26 i przyjeżdżają do Gorzowa jako lider tabeli z aspiracjami mistrzowskimi. Stal Gorzów zremisowała na wyjeździe z GKM Grudziądz i teraz przed własną publicznością chce pokazać charakter oraz wykorzystać atut domowego toru.

Robert Kubica oczarował słynną modelkę! Prawiła mu komplementy

Sparta przyjeżdża z bardzo mocnym, zbilansowanym składem. Artiom Łaguta i Brady Kurtz to żużlowcy światowej klasy, a Maciej Janowski (kapitan) i Daniel Bewley gwarantują regularne punkty. Młodzież wrocławska (Bartłomiej Kowalski, Marcel Kowolik, Mikkel Andersen) również jest w tym sezonie bardzo groźna. Trener Piotr Protasiewicz ma do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości taktycznych.

Awizowany skład Stali Gorzów:

  • 9. Jack Holder
  • 10. Hubert Jabłoński
  • 11. Paweł Przedpełski
  • 12. Marcel Szymko
  • 13. Anders Thomsen
  • 14. Oskar Paluch
  • 15. Adam Bednar

Awizowany skład Betard Sparty Wrocław:

  • 1. Brady Kurtz
  • 2. Daniel Bewley
  • 3. Bartłomiej Kowalski
  • 4. Maciej Janowski
  • 5. Artiom Łaguta
  • 6. Marcel Kowolik
  • 7. Mikkel Andersen

Mecz Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław w 2. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w piątek 17 kwietnia 2026. Początek meczu Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław o godzinie 20.30. Transmisja tv z meczu Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

