- W 2. kolejce PGE Ekstraligi Stal Gorzów podejmuje Betard Spartę Wrocław.
- Mecz odbędzie się w piątek, 17 kwietnia, o godzinie 20.30 na na Stadionie im. Edwarda Jancarza.
- Sprawdź, gdzie oglądać mecz Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław na żywo!
Po inauguracyjnej kolejce PGE Ekstraligi 2026 Stal Gorzów i Betard Sparta Wrocław mają za sobą różne doświadczenia. Wrocławianie rozgromili Falubaz Zielona Góra 64:26 i przyjeżdżają do Gorzowa jako lider tabeli z aspiracjami mistrzowskimi. Stal Gorzów zremisowała na wyjeździe z GKM Grudziądz i teraz przed własną publicznością chce pokazać charakter oraz wykorzystać atut domowego toru.
Sparta przyjeżdża z bardzo mocnym, zbilansowanym składem. Artiom Łaguta i Brady Kurtz to żużlowcy światowej klasy, a Maciej Janowski (kapitan) i Daniel Bewley gwarantują regularne punkty. Młodzież wrocławska (Bartłomiej Kowalski, Marcel Kowolik, Mikkel Andersen) również jest w tym sezonie bardzo groźna. Trener Piotr Protasiewicz ma do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości taktycznych.
Awizowany skład Stali Gorzów:
- 9. Jack Holder
- 10. Hubert Jabłoński
- 11. Paweł Przedpełski
- 12. Marcel Szymko
- 13. Anders Thomsen
- 14. Oskar Paluch
- 15. Adam Bednar
Awizowany skład Betard Sparty Wrocław:
- 1. Brady Kurtz
- 2. Daniel Bewley
- 3. Bartłomiej Kowalski
- 4. Maciej Janowski
- 5. Artiom Łaguta
- 6. Marcel Kowolik
- 7. Mikkel Andersen
Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?
Mecz Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław w 2. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w piątek 17 kwietnia 2026. Początek meczu Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław o godzinie 20.30. Transmisja tv z meczu Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.