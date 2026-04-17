W 2. kolejce PGE Ekstraligi Stal Gorzów podejmuje Betard Spartę Wrocław.

Mecz odbędzie się w piątek, 17 kwietnia, o godzinie 20.30 na na Stadionie im. Edwarda Jancarza.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław na żywo!

Po inauguracyjnej kolejce PGE Ekstraligi 2026 Stal Gorzów i Betard Sparta Wrocław mają za sobą różne doświadczenia. Wrocławianie rozgromili Falubaz Zielona Góra 64:26 i przyjeżdżają do Gorzowa jako lider tabeli z aspiracjami mistrzowskimi. Stal Gorzów zremisowała na wyjeździe z GKM Grudziądz i teraz przed własną publicznością chce pokazać charakter oraz wykorzystać atut domowego toru.

Sparta przyjeżdża z bardzo mocnym, zbilansowanym składem. Artiom Łaguta i Brady Kurtz to żużlowcy światowej klasy, a Maciej Janowski (kapitan) i Daniel Bewley gwarantują regularne punkty. Młodzież wrocławska (Bartłomiej Kowalski, Marcel Kowolik, Mikkel Andersen) również jest w tym sezonie bardzo groźna. Trener Piotr Protasiewicz ma do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości taktycznych.

Awizowany skład Stali Gorzów:

9. Jack Holder

10. Hubert Jabłoński

11. Paweł Przedpełski

12. Marcel Szymko

13. Anders Thomsen

14. Oskar Paluch

15. Adam Bednar

Awizowany skład Betard Sparty Wrocław:

1. Brady Kurtz

2. Daniel Bewley

3. Bartłomiej Kowalski

4. Maciej Janowski

5. Artiom Łaguta

6. Marcel Kowolik

7. Mikkel Andersen

Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław w 2. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w piątek 17 kwietnia 2026. Początek meczu Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław o godzinie 20.30. Transmisja tv z meczu Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.