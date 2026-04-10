- Nowy sezon żużlowej PGE Ekstraligi startuje z meczem Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa.
- Unia Leszno, faworyt na własnym torze, zmierzy się z osłabionym Włókniarzem, typowanym do spadku.
- Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję TV i stream online z tego inauguracyjnego spotkania!
Unia Leszno wraca do żużlowej PGE Ekstraligi i w pierwszej kolejce, w meczu otwierającym nowy sezon, podejmuje Włókniarza Częstochowa. Leszczynianie są zdecydowanym faworytem, zwłaszcza na własnym torze, gdzie tradycyjnie budują wysoką przewagę. Włókniarz Częstochowa w tym sezonie nie ma czym postraszyć, jeżeli chodzi o skład. Jest jednym z kandydatów do spadku. Dlatego eksperci oczekują przed meczem Unia - Włókniarz raczej jednostronnego widowiska, choć żużel zawsze potrafi zaskoczyć pojedynczymi biegami.
Awizowany skład Uni Leszno:
- 9. Piotr Pawlicki
- 10. Janusz Kołodziej
- 11. Benjamin Cook
- 12. Keynan Rew
- 13. Grzegorz Zengota
- 14. Nazar Parnicki
- 15. Kacper Mania
Trzon zespołu tworzą weterani Janusz Kołodziej i Grzegorz Zengota oraz australijski zawodnik Ben Cook. Dołączył Piotr Pawlicki, a formację juniorską zasilają utalentowani Nazar Parnicki i Kacper Mania. Trenerzy Rafał Okoniewski i Roman Jankowski mają do dyspozycji mieszankę rutyny i młodości, co daje nadzieję na walkę o wysokie miejsca w tabeli już w pierwszym sezonie po powrocie.
Robert Kubica oczarował słynną modelkę! Prawiła mu komplementy
Awizowany skład Włókniarza Częstochowa:
- 1. Rohan Tungate
- 2. Mads Hansen
- 3. Jakub Miśkowiak
- 4. Sebastian Szostak
- 5. Jaimon Lidsey
- 6. Franciszek Karczewski
- 7. Szymon Ludwiczak
Liderami „Lwów” powinni być Rohan Tungate, Jaimon Lidsey i Mads Hansen. Skład wygląda eksperymentalnie, a przedsezonowe opinie wskazują Włókniarza jako jednego z najsłabszych zespołów w lidze.
Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?
Mecz Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa w 1. kolejce żużlowej PGE Ekstraligo zostanie rozegrany w piątek 10 kwietnia 2026. Początek meczu Unia - Włókniarz o godzinie 18. Transmisja tv z meczu Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.