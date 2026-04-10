Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-04-10 14:25

Mecz Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa otwiera nowy sezon żużlowej PGE Ekstraligi. Fani czarnego sportu doczekali się. W piątek 10 kwietnia 2026 o godz. 18 na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wielka inauguracja. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa NA ŻYWO.

Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Autor: Skraba Paweł / Super Express
  • Nowy sezon żużlowej PGE Ekstraligi startuje z meczem Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa.
  • Unia Leszno, faworyt na własnym torze, zmierzy się z osłabionym Włókniarzem, typowanym do spadku.
  • Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję TV i stream online z tego inauguracyjnego spotkania!

Unia Leszno wraca do żużlowej PGE Ekstraligi i w pierwszej kolejce, w meczu otwierającym nowy sezon, podejmuje Włókniarza Częstochowa. Leszczynianie są zdecydowanym faworytem, zwłaszcza na własnym torze, gdzie tradycyjnie budują wysoką przewagę. Włókniarz Częstochowa w tym sezonie nie ma czym postraszyć, jeżeli chodzi o skład. Jest jednym z kandydatów do spadku. Dlatego eksperci oczekują przed meczem Unia - Włókniarz raczej jednostronnego widowiska, choć żużel zawsze potrafi zaskoczyć pojedynczymi biegami.

Awizowany skład Uni Leszno:

  • 9. Piotr Pawlicki
  • 10. Janusz Kołodziej
  • 11. Benjamin Cook
  • 12. Keynan Rew
  • 13. Grzegorz Zengota
  • 14. Nazar Parnicki
  • 15. Kacper Mania

Trzon zespołu tworzą weterani Janusz Kołodziej i Grzegorz Zengota oraz australijski zawodnik Ben Cook. Dołączył Piotr Pawlicki, a formację juniorską zasilają utalentowani Nazar Parnicki i Kacper Mania. Trenerzy Rafał Okoniewski i Roman Jankowski mają do dyspozycji mieszankę rutyny i młodości, co daje nadzieję na walkę o wysokie miejsca w tabeli już w pierwszym sezonie po powrocie.

Robert Kubica oczarował słynną modelkę! Prawiła mu komplementy

Awizowany skład Włókniarza Częstochowa:

  • 1. Rohan Tungate
  • 2. Mads Hansen
  • 3. Jakub Miśkowiak
  • 4. Sebastian Szostak
  • 5. Jaimon Lidsey
  • 6. Franciszek Karczewski
  • 7. Szymon Ludwiczak

Liderami „Lwów” powinni być Rohan Tungate, Jaimon Lidsey i Mads Hansen. Skład wygląda eksperymentalnie, a przedsezonowe opinie wskazują Włókniarza jako jednego z najsłabszych zespołów w lidze.

Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa w 1. kolejce żużlowej PGE Ekstraligo zostanie rozegrany w piątek 10 kwietnia 2026. Początek meczu Unia - Włókniarz o godzinie 18. Transmisja tv z meczu Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

Bartosz Zmarzlik i jego wielkie serce. Pomógł okradzionemu chłopcu