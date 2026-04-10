Nowy sezon żużlowej PGE Ekstraligi startuje z meczem Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa.

Unia Leszno, faworyt na własnym torze, zmierzy się z osłabionym Włókniarzem, typowanym do spadku.

Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję TV i stream online z tego inauguracyjnego spotkania!

Unia Leszno wraca do żużlowej PGE Ekstraligi i w pierwszej kolejce, w meczu otwierającym nowy sezon, podejmuje Włókniarza Częstochowa. Leszczynianie są zdecydowanym faworytem, zwłaszcza na własnym torze, gdzie tradycyjnie budują wysoką przewagę. Włókniarz Częstochowa w tym sezonie nie ma czym postraszyć, jeżeli chodzi o skład. Jest jednym z kandydatów do spadku. Dlatego eksperci oczekują przed meczem Unia - Włókniarz raczej jednostronnego widowiska, choć żużel zawsze potrafi zaskoczyć pojedynczymi biegami.

Awizowany skład Uni Leszno:

9. Piotr Pawlicki

10. Janusz Kołodziej

11. Benjamin Cook

12. Keynan Rew

13. Grzegorz Zengota

14. Nazar Parnicki

15. Kacper Mania

Trzon zespołu tworzą weterani Janusz Kołodziej i Grzegorz Zengota oraz australijski zawodnik Ben Cook. Dołączył Piotr Pawlicki, a formację juniorską zasilają utalentowani Nazar Parnicki i Kacper Mania. Trenerzy Rafał Okoniewski i Roman Jankowski mają do dyspozycji mieszankę rutyny i młodości, co daje nadzieję na walkę o wysokie miejsca w tabeli już w pierwszym sezonie po powrocie.

Awizowany skład Włókniarza Częstochowa:

1. Rohan Tungate

2. Mads Hansen

3. Jakub Miśkowiak

4. Sebastian Szostak

5. Jaimon Lidsey

6. Franciszek Karczewski

7. Szymon Ludwiczak

Liderami „Lwów” powinni być Rohan Tungate, Jaimon Lidsey i Mads Hansen. Skład wygląda eksperymentalnie, a przedsezonowe opinie wskazują Włókniarza jako jednego z najsłabszych zespołów w lidze.

Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa w 1. kolejce żużlowej PGE Ekstraligo zostanie rozegrany w piątek 10 kwietnia 2026. Początek meczu Unia - Włókniarz o godzinie 18. Transmisja tv z meczu Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra mecz Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa? Unia Leszno Włókniarz Częstochowa Będzie remis