W 2. kolejce PGE Ekstraligi Włókniarz Częstochowa podejmuje Motor Lublin.

Mecz odbędzie się w piątek, 17 kwietnia, o godzinie 18:00 na Krono-Plast Arenie.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Włókniarz - Motor na żywo!

Włókniarz Częstochowa po inauguracyjnej porażce w Lesznie (31:59) chcą pokazać charakter i odnieść pierwsze zwycięstwo w sezonie na dobrze znanym torze. Łatwo jednak o nie nie będzie. Naprzeciwko stanie bardzo mocny Motor Lublin – drużyna, która w pierwszej kolejce pewnie pokonała Apator Toruń i jest jednym z głównych kandydatów do mistrzowskiego tytułu.

W składzie mistrzów Polski z poprzednich lat nie brakuje gwiazd: Bartosz Zmarzlik (lider i etatowy kapitan), Fredrik Lindgren, nowy nabytek Martin Vaculik oraz solidny Mateusz Cierniak. Do tego para juniorów Bartosz Bańbor – Bartosz Jaworski – jedna z najlepszych w lidze. Lublinianie mają ogromną jakość i głębokość składu, co czyni ich bardzo trudnym przeciwnikiem nawet na wyjazdach.

Włókniarz Częstochowa po gruntownej przebudowie kadry będzie walczył o zwycięstwo. Kluczowa dla gospodarzy będzie dobra postawa liderów: Mads Hansen, Jaimon Lidsey i Jakub Miśkowiak (kapitan). Duże nadzieje wiąże się też z Rohanem Tungate i Sebastianem Szostakiem. Tor w Częstochowie tradycyjnie sprzyja walce i może sprawić kilka niespodzianek.

Awizowany składy Włókniarza Częstochowa

9. Rohan Tungate

10. Sebastian Szostak

11. Mads Hansen

12. Jakub Miśkowiak

13. Jaimon Lidsey

14. Szymon Ludwiczak

15. Bartosz Śmigielski

Awizowany skład Motoru Lublin

1. Kacper Woryna

2. Fredrik Lindgren

3. Martin Vaculik

4. Mateusz Cierniak

5. Bartosz Zmarzlik

6. Bartosz Bańbor

7. Bartosz Jaworski

Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin w 2. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w piątek 17 kwietnia 2026. Początek meczu Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin o godzinie 18. Transmisja tv z meczu Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin na antenie Canal+ Sport, Canal+ Sport 5 oraz online na Canal+ ONLINE.

