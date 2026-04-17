- W 2. kolejce PGE Ekstraligi Włókniarz Częstochowa podejmuje Motor Lublin.
- Mecz odbędzie się w piątek, 17 kwietnia, o godzinie 18:00 na Krono-Plast Arenie.
- Sprawdź, gdzie oglądać mecz Włókniarz - Motor na żywo!
Włókniarz Częstochowa po inauguracyjnej porażce w Lesznie (31:59) chcą pokazać charakter i odnieść pierwsze zwycięstwo w sezonie na dobrze znanym torze. Łatwo jednak o nie nie będzie. Naprzeciwko stanie bardzo mocny Motor Lublin – drużyna, która w pierwszej kolejce pewnie pokonała Apator Toruń i jest jednym z głównych kandydatów do mistrzowskiego tytułu.
W składzie mistrzów Polski z poprzednich lat nie brakuje gwiazd: Bartosz Zmarzlik (lider i etatowy kapitan), Fredrik Lindgren, nowy nabytek Martin Vaculik oraz solidny Mateusz Cierniak. Do tego para juniorów Bartosz Bańbor – Bartosz Jaworski – jedna z najlepszych w lidze. Lublinianie mają ogromną jakość i głębokość składu, co czyni ich bardzo trudnym przeciwnikiem nawet na wyjazdach.
Włókniarz Częstochowa po gruntownej przebudowie kadry będzie walczył o zwycięstwo. Kluczowa dla gospodarzy będzie dobra postawa liderów: Mads Hansen, Jaimon Lidsey i Jakub Miśkowiak (kapitan). Duże nadzieje wiąże się też z Rohanem Tungate i Sebastianem Szostakiem. Tor w Częstochowie tradycyjnie sprzyja walce i może sprawić kilka niespodzianek.
Awizowany składy Włókniarza Częstochowa
- 9. Rohan Tungate
- 10. Sebastian Szostak
- 11. Mads Hansen
- 12. Jakub Miśkowiak
- 13. Jaimon Lidsey
- 14. Szymon Ludwiczak
- 15. Bartosz Śmigielski
Awizowany skład Motoru Lublin
- 1. Kacper Woryna
- 2. Fredrik Lindgren
- 3. Martin Vaculik
- 4. Mateusz Cierniak
- 5. Bartosz Zmarzlik
- 6. Bartosz Bańbor
- 7. Bartosz Jaworski
Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?
Mecz Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin w 2. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w piątek 17 kwietnia 2026. Początek meczu Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin o godzinie 18. Transmisja tv z meczu Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin na antenie Canal+ Sport, Canal+ Sport 5 oraz online na Canal+ ONLINE.