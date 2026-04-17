Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Michał Chojecki
2026-04-17 14:07

Włókniarz Częstochowa podejmuje Motor Lublin w 2. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi. Początek meczu w piątek 17 kwietnia o godzinie 18 na Krono-Plast Arenie. „Lwy” z Częstochowy po raz pierwszy w tym roku zaprezentują się przed własną publicznością. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin NA ŻYWO.

Włókniarz Częstochowa po inauguracyjnej porażce w Lesznie (31:59) chcą pokazać charakter i odnieść pierwsze zwycięstwo w sezonie na dobrze znanym torze. Łatwo jednak o nie nie będzie. Naprzeciwko stanie bardzo mocny Motor Lublin – drużyna, która w pierwszej kolejce pewnie pokonała Apator Toruń i jest jednym z głównych kandydatów do mistrzowskiego tytułu.

W składzie mistrzów Polski z poprzednich lat nie brakuje gwiazd: Bartosz Zmarzlik (lider i etatowy kapitan), Fredrik Lindgren, nowy nabytek Martin Vaculik oraz solidny Mateusz Cierniak. Do tego para juniorów Bartosz Bańbor – Bartosz Jaworski – jedna z najlepszych w lidze. Lublinianie mają ogromną jakość i głębokość składu, co czyni ich bardzo trudnym przeciwnikiem nawet na wyjazdach.

Włókniarz Częstochowa po gruntownej przebudowie kadry będzie walczył o zwycięstwo. Kluczowa dla gospodarzy będzie dobra postawa liderów: Mads Hansen, Jaimon Lidsey i Jakub Miśkowiak (kapitan). Duże nadzieje wiąże się też z Rohanem Tungate i Sebastianem Szostakiem. Tor w Częstochowie tradycyjnie sprzyja walce i może sprawić kilka niespodzianek.

Awizowany składy Włókniarza Częstochowa

  • 9. Rohan Tungate
  • 10. Sebastian Szostak
  • 11. Mads Hansen
  • 12. Jakub Miśkowiak
  • 13. Jaimon Lidsey
  • 14. Szymon Ludwiczak
  • 15. Bartosz Śmigielski

Awizowany skład Motoru Lublin

  • 1. Kacper Woryna
  • 2. Fredrik Lindgren
  • 3. Martin Vaculik
  • 4. Mateusz Cierniak
  • 5. Bartosz Zmarzlik
  • 6. Bartosz Bańbor
  • 7. Bartosz Jaworski

Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin w 2. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w piątek 17 kwietnia 2026. Początek meczu Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin o godzinie 18. Transmisja tv z meczu Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin na antenie Canal+ Sport, Canal+ Sport 5 oraz online na Canal+ ONLINE.

