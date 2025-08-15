Żużel IMP Częstochowa: Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu 15.08.2025?

Indywidualne Mistrzostwa Polski przenoszą się do Częstochowy. Przed nami finałowa runda. W piątek 15 sierpnia najlepsi polscy żużlowcy powalczą w trzeciej rundzie IMP i poznamy mistrza. Pierwsza odbyła się na Motoarenie w Toruniu i dostarczyła dużych emocji. Wygrał Dominik Kubera, ale najwięcej punktów w zawodach zdobył Patryk Dudek. W drugiej rundzie IMP w Ostrowie Wielkopolskim ponownie najlepszy był Dudek, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Nie obyło się bez kontrowersji. Z finału wykluczony został Bartosz Zmarzlik i w efekcie zajął dopiero czwarte miejsce. Po dwóch rundach najbliżej złota IMP jest Dudek, który prowadzi z dorobkiem 32 pkt. Drugi jest Kubera (28 pkt), a trzeci Zmarzlik (26 pkt).

Medaliści IMP znów zostaną wyłonieni po trzech turniejach - w Toruniu (19 czerwca), Ostrowie Wielkopolskim (19 lipca) i Częstochowie (15 sierpnia). Tytułu bronił Maciej Janowski, ale nie liczy się już w walce o medale. Udział w rywalizacji finałowej miała zapewniona najlepsza trójka zawodników sprzed roku: Maciej Janowski, Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik. Zakwalifikowali się też stały uczestnik cyklu Grand Prix Dominik Kubera oraz młodzieżowy mistrz Polski, Szymon Krawczyk. Poza tym awans do cyklu uzyskało ośmiu najlepszych zawodników kwalifikacji czyli IMP Challenge. Przyznano też dzikie karty.

IMP w Częstochowie. Transmisja TV. Gdzie oglądać żużel dzisiaj?

Trzecia runda Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu zostanie rozegrana w piątek 15 sierpnia 2025 w Częstochowie. Początek rywalizacji o godzinie 19. Transmisja tv na żywo z IMP w Częstochowie. na antenie Canal+ Sport 5. Stream online na Canal+ ONLINE.

Lista startowa 3. finału IMP w Częstochowie:

Szymon Woźniak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) Bartłomiej Kowalski (Betard Sparta Wrocław) Patryk Dudek (Pres Grupa Deweloperska Toruń) Krzysztof Buczkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) Franciszek Karczewski (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) Dominik Kubera (Orlen Oil Motor Lublin) Jakub Miśkowiak (BayerSystem GKM Grudziądz) Paweł Przedpełski (Texom Stal Rzeszów) Wiktor Przyjemski (Orlen Oil Motor Lublin) Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin) Przemysław Pawlicki (Stelmet Falubaz Zielona Góra) Kacper Woryna (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) Piotr Pawlicki (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin) Jakub Krawczyk (Betard Sparta Wrocław) Szymon Ludwiczak (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) Kacper Halkiewicz (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa)

Turnieje finałowe indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu w 2025 r.:

19 czerwca – Toruń

19 lipca – Ostrów Wlkp.

15 sierpnia – Częstochowa