12 miesięcy i koniec. Tyson Fury ogłasza! Znów wraca z emerytury

Były mistrz świata wagi ciężkiej Tyson Fury zapowiedział powrót na ring. 37-letni Brytyjczyk ostatnie walki stoczył w 2024 roku, gdy dwukrotnie przegrał z Ołeksandrem Usykiem. Ukrainiec jest jedynym pięściarzem, który pokonał „Króla Cyganów” w zawodowej karierze.

„2026 to rok mojego powrotu. Przez pewien czas byłem nieobecny, ale teraz wracam. Mam 37 lat i wciąż walczę. Nie ma nic lepszego niż bić ludzi w twarz i dostawać za to pieniądze” - napisał pięściarz na profilu społecznościowym.

Możliwe, że dojdzie do długo wyczekiwanej „Bitwy o Anglię”. Tak od lat mówi się o potencjalnym starciu Fury’ego z Anthonym Joshuą, który 19 grudnia znokautował amerykańskiego influencera Jake’a Paula.

- Jeśli Tyson Fury jest tak ważny, jak mu się wydaje, to niech wejdzie ze mną na ring. Jeśli jesteś prawdziwym „bad boyem”, to nie mów o mnie co chwilę. Do zobaczenia w ringu. Wtedy pogadamy pięściami – powiedział Joshua po wygranej walce w Las Vegas.

Joshua ostatnio spędził kilka dni w szpitalu po tym, jak odniósł drobne obrażenia w wypadku samochodowym w Nigerii, w którym zginęło dwóch jego przyjaciół ze sztabu. Został wypisany ze szpitala w czwartek.

Fury znów nie wytrzymał na emeryturze

Fury ogłosił, już po raz drugi, przejście na sportową emeryturę na przełomie 2024 i 2025 roku po przegranej rewanżowej walce z Usykiem, który wygrał jednogłośną decyzją sędziów. „The Gypsy King” w zawodowej karierze odnotował 34 zwycięstwa, remis i dwie porażki. Fury przez kilka lat był mistrzem świata królewskiej kategorii. W 2015 roku po zwycięstwie nad Władimirem Kliczką zdobył tytuły WBA, IBF, WBO i IBO. Później zmagał się z problemami psychicznymi i nie walczył przez dwa i pół roku.

Powrócił na ring w 2018 roku, kiedy stoczył nierozstrzygniętą walkę z Amerykaninem Deontayem Wilderem. Rewanż odbył się 22 lutego 2020 roku w Las Vegas. Tym razem Fury znokautował Wildera w siódmej rundzie. Brytyjczyk odniósł też zwycięstwo w ich trzecim pojedynku, do którego doszło w październiku 2021.

W 2022 roku Fury po raz pierwszy ogłosił, że kończy z profesjonalnym sportem, ale nie wytrwał długo w swoim postanowieniu i stoczył później jeszcze kilka walk, w tym z Usykiem. Teraz znów powraca!