Adamek - Soldić: O której godzinie walka wieczoru FAME 27? Transmisja TV i stream online

Adamek - Soldić: Kto będzie górą w walce wieczoru na FAME 27?

Tomasz Adamek po wielkim powrocie do boksu jest niepokonany. "Góral" po sześciu latach przerwy ma już na swoim koncie trzy starcia. Pierwsze z nich miało miejsce na gali KSW, gdzie zmierzył się z Mamedem Khalidovem. 48-latek wygrał ten pojedynek w trzeciej rundzie z powodu kontuzji legendy polskiego MMA.

W kolejnych dwóch walkach Adamek zawalczył już w federacji FAME, gdzie z dużą łatwością rozbił najpierw Patryka "Bandurę" Bandurskiego oraz Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego. Mimo, że w obu starciach sędziowie musieli decydować o końcowym wyniku to nie mieli wątpliwości, że to "Góral" zdecydowanie przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Wydaje się, że Roberto Soldić będzie najgroźniejszym rywalem Adamka od momentu powrotu do sportów walki. Mimo, że "Robocop" słynie z walk MMA to należy pamiętać, że ma potężny cios, o którym przekonali się jego rywale w poprzednich walkach. Mowa tutaj przede wszystkim o byłym rywalu "Górala" - Khalidovie.

- Tomasz Adamek to wielka postać boksu i legenda, nie mogłem mu odmówić. Nie mam nic do stracenia. On jest ode mnie bardziej doświadczony, wyższy i ma większy zasięg. Ma 48 lat, ale wiek to tylko liczba. Na pewno go nie zlekceważę, przygotuję się do tej walki na sto procent - ocenił aktualny poziom byłego mistrza świata dwóch kategorii wagowych w boksie.

O której Adamek - Soldić? Gdzie oglądać FAME 27

Pojedynek Adamka z Soldiciem jest walką wieczoru gali FAME 27: Kingdom. Oznacza to, że obaj zawodnicy zawalczą około północy. Gala rozpocznie się o godzinie 19:30. Transmisja na żywo dostępna będzie wyłącznie w systemie Pay-Per-View.