Andrzej Gołota przeszedł operację. Jego żona opublikowała ważny wpis

- Andrzej Gołota przeszedł operację w Kielcach
- Informację o tym przekazała jego żona Mariola za pośrednictwem mediów społecznościowych
- Jak obecnie czuje się legenda polskiego boksu?
Andrzej Gołota przeszedł operację. Jego żona pokazała zdjęcie
Andrzej Gołota to wielka gwiazda polskiego boksu. Legendarny zawodnik wagi ciężkiej był jednym z tych, dla których fani zarywali noce. Miliony kibiców wstawały na jego pojedynki z najlepszymi pięściarzami świata. Dziś „Andrew” jest już na sportowej emeryturze. Gołota ostatnio pojawił się w Polsce, gdzie spędził trochę czasu. Teraz okazuje się, że spędził go zdecydowanie więcej!
Gołota przyjechał do Polski z kilku powodów – w tym na Forum Boksu gdzie poczuł się nieco gorzej. Jak poinformowała jego żona Mariola, były pięściarz poddał się operacji, którą przeszedł w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach.
- Z wdzięcznością... Bardzo serdecznie dziękuję lekarzom oraz całemu zespołowi medycznemu w szpitalu w Kielcach jak i w szpitalu Bródnowskiego za troskliwą opiekę medyczna nad Andrzejem, a także naszym przyjaciołom, znajomym oraz kibicom Andrzeja za życzenia, oraz modlitwę za zdrowie – napisała na Instagramie Mariola Gołota.
Andrzej Gołota wyszedł już ze szpitala
Jak dowiadujemy się z postu Marioli Gołoty, znakomity polski pięściarz opuścił już szpital. "Andrew" spokojnie spaceruje już ze swoim psem w Chicago i na zdjęciu pokazał kciuk w górę, który z całą stanowczością sugeruje, że dziś jest już wszystko w porządku.
Nie pozostaje nic innego, jak życzyć naszej legendzie szybkiego powrotu do pełni sprawności i dużo zdrowia!