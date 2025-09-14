Aneta Rygielska ze srebrnym medalem mistrzostw świata. Rebeca Santos De Lima górą

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-09-14 14:53

Wszyscy mieli ogromne nadzieję, że Aneta Rygielska w starciu z Rebecą Santos De Limą okaże się lepsza. Tak się niestety nie stało, we wszystkich trzech rundach sędziowie byli podzieleni, niestety większość z nich opowiedziało się za brazylijską zawodniczką. Rygielska miała dobre momenty, niestety swoim sprytem Santos De Lima za każdym razem zaskakiwała Rygielską. Polka została wicemistrzynią świata.

Aneta Rygielska

i

Autor: PAP

Rygielska - Santos De Lima. Relacja na żywo

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu niesamowicie ułożyły się dla reprezentantek Polski. W sobotę Agata Kaczmarska wywalczyła złoty medal pokonując po jednogłośnej decyzji sędziów Zhan Yillian. Niestety z takim samym rezultatem nie zakończyła się walka z udziałem Julii Szeremety, który niestety musiała uznać wyższość Jaismine Jaismine. Nie obyło się bez kontrowersji w tym starciu, a chwilę później wyszło na jaw, że Polka walczyła z kontuzją ręki od ćwierćfinału!

Rygielska - Santos De Lima

Witamy w relacji na żywo z walki finałowej na mistrzostwach świata! Aneta Rygielska walczy o złoty medal, a jej rywalką jest Rebeca Santos De Lima. Początek zaplanowany na 14:00. Zapraszamy!

Przed walką Anety Rygielskiej jeszcze walka finałowa mężczyzn.

Sabyrkhan - Lozano Serrano - finał do 55 kg.

Po dwóch rundach prowadzi Sabyrkhan.

Mistrzem świata zostaje Sabyrkhan!

Oznacz to, że Aneta Rygielska za kilka minut powinna pojawić się w ringu!

Santos De Lima w drodze do ringu!

Aneta Rygielska dołącza do swojej rywalki!

Zaczynamy! Polka walczy o złoty medal mistrzostw świata!

I runda

Spokojnie rozpoczęła się ta walka. Rygielska zapędziła Santos pod liny, ale bez znaczących uderzeń.

I runda

Świetna praca na nogach Rygielskiej. Kombinacyjne uderzenia Polki! Brazylijka cały czas chowa się za gardą.

I runda

Niespełna minuta do końca pierwszej rundy.

I runda

Rygielska jest oazą spokoju. Nie "podpala" się niepotrzebnie.

I runda

Koniec pierwszej rundy! Pierwsza runda dla Santos...

II runda

Rygielska zakończyła jedną z akcji ładnym lewym prostym.

II runda

Akcja na środku ringu. Kombinacyjne uderzenia Rygielskiej. Brazylijka odpowiada podobnym atakiem.

II runda

Bardzo wyrównany pojedynek, mogą zadecydować pojedyncze ciosy o ostatecznym zwycięstwie.

II runda

Santos mocniej zaakcentowała koniec drugiej rundy.

II runda

Koniec drugiej rundy... Jest szansa na zwycięstwo. Sędziowie nie są zgodni.

III runda

Zaczynamy trzecią rundę!

III runda

Santos sprytnie trafia Polkę w kluczowych momentach. Rygielska trafiła prawym prostym!

III runda

Niespełna minuta do końca. Rygielska musi zaznaczyć swoją wyższość!

III runda

Co za emocje! KONIEC!

Rygielska krzyknęła ze szczęścia! Jej rywalka również, jak to się skończy?

Decyzją sędziów wygrywa Rebeca Santos De Lima...

To już wszystko na dziś z naszej strony. Zapraszamy na kolejne relacje na supersport.se.pl!

Co wiesz o Julii Szeremecie?
Pytanie 1 z 10
Zaczniemy "od początku". Gdzie urodziła się Julia Szeremeta?
BOKS