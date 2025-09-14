Aneta Rygielska ze srebrnym medalem mistrzostw świata. Rebeca Santos De Lima górą

Rygielska - Santos De Lima. Relacja na żywo

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu niesamowicie ułożyły się dla reprezentantek Polski. W sobotę Agata Kaczmarska wywalczyła złoty medal pokonując po jednogłośnej decyzji sędziów Zhan Yillian. Niestety z takim samym rezultatem nie zakończyła się walka z udziałem Julii Szeremety, który niestety musiała uznać wyższość Jaismine Jaismine. Nie obyło się bez kontrowersji w tym starciu, a chwilę później wyszło na jaw, że Polka walczyła z kontuzją ręki od ćwierćfinału!

Rygielska - Santos De Lima Witamy w relacji na żywo z walki finałowej na mistrzostwach świata! Aneta Rygielska walczy o złoty medal, a jej rywalką jest Rebeca Santos De Lima. Początek zaplanowany na 14:00. Zapraszamy! W całej historii polskiego boksu mieliśmy tylko dwa złote medale mistrzostw świata.

Wczoraj Liverpool stał się sceną nowej polskiej historii. Agata Kaczmarska zdobyła złoto, Julia Szeremeta srebro. 🥇🥈

A to jeszcze nie koniec… dziś o złoto powalczy Aneta Rygielska! 🇵🇱🔥 pic.twitter.com/aGHle6jiWO — Artur Czapliński (@ArturCzaplinski) September 14, 2025 Przed walką Anety Rygielskiej jeszcze walka finałowa mężczyzn. Sabyrkhan - Lozano Serrano - finał do 55 kg. Po dwóch rundach prowadzi Sabyrkhan. Mistrzem świata zostaje Sabyrkhan! Oznacz to, że Aneta Rygielska za kilka minut powinna pojawić się w ringu! Santos De Lima w drodze do ringu! Aneta Rygielska dołącza do swojej rywalki! Zaczynamy! Polka walczy o złoty medal mistrzostw świata! I runda Spokojnie rozpoczęła się ta walka. Rygielska zapędziła Santos pod liny, ale bez znaczących uderzeń. I runda Świetna praca na nogach Rygielskiej. Kombinacyjne uderzenia Polki! Brazylijka cały czas chowa się za gardą. I runda Niespełna minuta do końca pierwszej rundy. I runda Rygielska jest oazą spokoju. Nie "podpala" się niepotrzebnie. I runda Koniec pierwszej rundy! Pierwsza runda dla Santos... II runda Rygielska zakończyła jedną z akcji ładnym lewym prostym. II runda Akcja na środku ringu. Kombinacyjne uderzenia Rygielskiej. Brazylijka odpowiada podobnym atakiem. II runda Bardzo wyrównany pojedynek, mogą zadecydować pojedyncze ciosy o ostatecznym zwycięstwie. II runda Santos mocniej zaakcentowała koniec drugiej rundy. II runda Koniec drugiej rundy... Jest szansa na zwycięstwo. Sędziowie nie są zgodni. III runda Zaczynamy trzecią rundę! III runda Santos sprytnie trafia Polkę w kluczowych momentach. Rygielska trafiła prawym prostym! III runda Niespełna minuta do końca. Rygielska musi zaznaczyć swoją wyższość! III runda Co za emocje! KONIEC! Rygielska krzyknęła ze szczęścia! Jej rywalka również, jak to się skończy? Decyzją sędziów wygrywa Rebeca Santos De Lima... To już wszystko na dziś z naszej strony. Zapraszamy na kolejne relacje na supersport.se.pl!

