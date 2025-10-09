Świat boksu pogrążony jest w żałobie po śmierci 17-letniego Arturo Gattiego Juniora, syna legendarnego pięściarza.

Tragedia nastolatka wstrząsa echem po kontrowersyjnej śmierci jego ojca sprzed lat, a okoliczności obu odejść są podobne.

Ostatni, wzruszający post Gattiego Juniora w mediach społecznościowych nabiera dziś tragicznego wymiaru.

Świat boksu w żałobie. WBA potwierdza śmierć 17-latka

Wstrząsające wieści napłynęły w środę, 8 października, ze świata sportów walki. W wieku zaledwie 17 lat zmarł Arturo Gatti Junior, syn jednego z najsłynniejszych bokserów w historii. Informację jako jedna z pierwszych potwierdziła federacja World Boxing Association (WBA), która opublikowała oficjalne kondolencje.

- WBA i świat boksu opłakują śmierć Arturo Gattiego Jr. Jego podróż dopiero się zaczynała, ale jego duch będzie żył dalej — teraz ponownie połączył się ze swoim legendarnym ojcem wśród gwiazd. Składamy najgłębsze kondolencje jego rodzinie i bliskim - czytamy w krótkim wpisie umieszczonym na Instagramie.

Dramat syna powtórzeniem tragedii ojca?

Tragiczna śmierć nastolatka jest wstrząsającym echem dramatu, który rozegrał się ponad 15 lat temu. W lipcu 2009 roku jego ojciec, Arturo Gatti, mistrz świata IBF i WBC, został znaleziony martwy podczas wakacji w Brazylii. Początkowo o morderstwo oskarżono jego żonę, Amandę Rodrigues, wskazując na burzliwy charakter ich związku i fakt, że bokser przepisał na nią cały swój majątek.

Przeczytaj także: Słynny sportowiec odebrał sobie życie. Rodzina potwierdziła tragedię, to nie była jego pierwsza próba samobójcza

Ostatecznie jednak brazylijskie służby uznały, że Gatti popełnił samobójstwo. Wersja ta do dziś jest kwestionowana przez przyjaciół i rodzinę pięściarza, którzy wskazują na liczne zaniedbania w śledztwie. Teraz, po latach, historia zatoczyła tragiczne koło. Według informacji mediów, przyczyną śmierci Gattiego Juniora było samobójstwo.

Ostatni post łamie serce. Wzruszające zdjęcie z ojcem

Arturo Gatti Junior, podobnie jak jego ojciec, próbował swoich sił w boksie. Był również bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie jego profil na Instagramie obserwowało ponad 178 tysięcy osób. To właśnie tam, na dwa tygodnie przed śmiercią, opublikował niezwykle poruszający post. Było to wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie, na którym jako dorosły mężczyzna stoi obok swojego zmarłego ojca. Dziś ten obraz nabiera jeszcze bardziej symbolicznego i tragicznego wymiaru.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Grób Ryszarda Szurkowskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.