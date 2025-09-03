Chcą zbadać jej płeć. Imane Khelif idzie do sądu! Chciała obejść system przed MŚ w boksie

Kontrowersyjna pięściarka Imane Khelif nie chce poddać się testom płci i idzie do sądu

Imane Khelif była jedną z najbardziej kontrowersyjnych bohaterek zeszłorocznych igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Algierka całkowicie zdominowała rywalizację w kategorii do 66 kilogramów, ale na świecie podważano jej płeć. Sugerowano, że mistrzyni olimpijska nie powinna startować z kobietami ze względu na genetyczną przewagę - wcześniej została wykluczona z mistrzostw świata IBU (Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu) wobec niepewności co do jej płci, ale MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski) dopuścił ją do igrzysk.

W tle były zgrzyty na linii IBA - MKOl, które doprowadziły do tego, że pieczę nad boksem olimpijskim od 2025 roku przejęła nowa federacja World Boxing. Pod jej egidą rywalizuje m.in. reprezentacja Polski, a najważniejszą imprezą sezonu stały się mistrzostwa świata w Liverpoolu, które rozpoczną się 4 września. Zabraknie na nich Khelif, a wszystko przez decyzję World Boxing o obowiązkowych testach płci w rywalizacji kobiet.

Algierka nie chce zgodzić się na testy i zawiesiła nawet karierę, a tuż przed MŚ... złożyła pozew do CAS (Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu)! W najbliższym czasie zostanie wyznaczony termin rozprawy, ale jeden z celów Khelif już nie wypalił.

CAS podkreślił w oświadczeniu, że ruch algierskiej pięściarki miał doprowadzić do przewrotu w przepisach i pozwolić na występ w MŚ bez przejścia testu płci. Prośba o zawieszenie decyzji World Boxing na czas trwania sądowej sprawy została jednak odrzucona, co oznacza, że badania nadal obowiązują, a w MŚ wystąpią tylko przebadane zawodniczki. W tym gronie będzie m.in. gwiazda reprezentacji Polski i aktualna wicemistrzyni olimpijska, Julia Szeremeta.