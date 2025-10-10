Urbański pojechał do Ostrawy jako mocny faworyt do medalu i z tej roli wywiązał się znakomicie. Przez turniej przeszedł jak burza - wygrał przed czasem z Chorwatem Jurajem Tutundziciem, w ćwierćfinale pokonał Niemca Dietricha Hermanna, w półfinale Węgra Sandora Varadiego, a w boju o złoto nie dał żadnych szans Davitowi Mkhetsadze. Gruzin był liczony trzykrotnie (raz w 1. rundzie i dwa razy w 3. rundzie), a Urbański zwyciężył jednogłośnie na punkty 5:0.

Fabian Urbański mistrzem Europy juniorów. 39-lat temu dokonał tego też Andrzej Gołota

Dla Polaka tytuł mistrza Europy juniorów to już kolejny duży sukces na arenie międzynarodowej. Urbański, który kilkanaście dni temu obchodził 18. urodziny, wcześniej został mistrzem świata kadetów oraz wywalczył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw świata.

Warto odnotować, że przed Urbańskim po złoto mistrzostw Europy juniorów sięgnęło tylko dwóch polskich pięściarzy - w 1972 roku tej sztuki dokonał Krzysztof Pierwieniecki, a w 1986 roku sam Andrzej Gołota.

- Jestem zawodnikiem, który lubi skontrować, więc na pewno każdy ma plan, dopóki nie zostanie mocno trafiony. Mam niewygodny styl (jest mańkutem, red.) i staram się to wykorzystywać - zdradził Urbański na gorący po finale w rozmowie z Polskim Związkiem Bokserskim. - Daję z siebie wszystko, bo wiążę z boksem swoją przyszłość. To jest całe moje życie - dodał przed kamerą TVP Sport.

Eksperci są pod wrażeniem występu Urbańskiego nie tylko w Ostrawie, ale także na wcześniejszych wspomnianych turniejach.

"Absolutnie najlepszy zawodnik całych mistrzostw - takie opinie po wielkim, zwycięskim finale mistrzostw Europy juniorów zbiera Fabian Urbański. Serce się raduje. W przyszłym roku wkracza do seniorskiego boksu. Ja takiego talentu nie widziałem nigdy wcześniej u nas" - napisał Piotr Jagiełło, komentator boksu w TVP Sport. "Od dawna mówię, że Urbański to jest światełko w tunelu polskiego boksu. I nie chodzi mi tylko o jego dokonania, ale o styl w jakim to robi. Unikalny zawodnik nie tylko jak na polski rynek. Jak to się mówi - Ameryka!!!" - dodał Maciej Miszkiń, były zawodowy pięściarz, a teraz ekspert i komentator.

