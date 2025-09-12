GROMDA 22: Gdzie oglądać galę? Ile kosztuje PPV? Transmisja TV i stream online

GROMDA 22: Kolejny brutalny piątek w Mieście Grzechu

Już w piątek, 12 września, odbędzie się gala Gromda 22: Uliczne igrzyska — jeden z największych wieczorów walk na gołe pięści w Polsce. W karcie znajduje się jedenaście pojedynków, a w walce wieczoru doświadczony Sebastian „Scarface” Skiermański zmierzy się z Patrykiem Chacią. Kibice zobaczą też starcia Polska – Anglia, elektryzujące zestawienie Jakuba Słomki z Randy „Kofi King” Randaynem, dwie walki turniejowe Nitro (do 80 kg) oraz dwa superfighty.

Skiermański to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników Gromdy — w małym ringu stoczył już dziesięć walk, z których osiem wygrał, a na Gromda 20 triumfował w turnieju. Chacia, po przegranym debiucie w 2021 roku, odbudował karierę: zwycięstwo w Gromda 20 i późniejszy sukces nad Danielem „Piaskiem” Piaskowskim zapewniły mu status jednego z faworytów do szybkiego awansu w hierarchii federacji.

– Zatrzymam się dopiero wtedy, kiedy dostanę takie uderzenie, że mnie odłączy. Albo mocny cios, który mnie odłączy, albo jeżeli pęknie mi czaszka, czy coś takiego. W ostatniej nielimitowanej rundzie będę gotowy nawet na godzinną walkę. Jeśli nie zgasi mi światła i nie połamię sobie rąk, to będziemy się mocno napier*****! Jednego jestem pewien już teraz - mogę go znokautować jednym ciosem — zapowiada Chacia (fragment cytatu ocenzurowano). Organizatorzy spodziewają się widowiskowej, często brutalnej rywalizacji, która powinna przyciągnąć fanów mocnych emocji.

Gdzie oglądać galę GROMDA 22? Ile kosztuje PPV?

Galę GROMDA 22 można oglądać jedynie w systemie PPV. Wydarzenie transmitowane jest na stronie GROMDA.tv. Nie ma dostępnej transmisji w tradycyjnej telewizji.

GROMDA 22 można oglądać w dwóch pakietach - BASIC za 49,99 zł i PREMIUM za 54,99 zł.