GROMDA 22: Gdzie oglądać galę? Ile kosztuje PPV? Transmisja TV i stream online

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-09-12 19:50

Już w piątek, 12 września, kibice zobaczą galę Gromda 22: Uliczne igrzyska, podczas której odbędzie się jedenaście brutalnych pojedynków na gołe pięści. W walce wieczoru doświadczony Sebastian „Scarface” Skiermański stanie naprzeciw Patryka Chaci, a wcześniej widzowie obejrzą m.in. starcia Polska–Anglia, rywalizację Jakuba Słomki z Randy „Kofi Kingiem” Randaynem oraz turniej Nitro do 80 kg. Sprawdź, gdzie oglądać galę Gromda 22. Ile kosztuje PPV?

Patryk Chacia

i

Autor: Gromda/ Materiały prasowe Patryk Chacia

GROMDA 22: Kolejny brutalny piątek w Mieście Grzechu

Już w piątek, 12 września, odbędzie się gala Gromda 22: Uliczne igrzyska — jeden z największych wieczorów walk na gołe pięści w Polsce. W karcie znajduje się jedenaście pojedynków, a w walce wieczoru doświadczony Sebastian „Scarface” Skiermański zmierzy się z Patrykiem Chacią. Kibice zobaczą też starcia Polska – Anglia, elektryzujące zestawienie Jakuba Słomki z Randy „Kofi King” Randaynem, dwie walki turniejowe Nitro (do 80 kg) oraz dwa superfighty.

Skiermański to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników Gromdy — w małym ringu stoczył już dziesięć walk, z których osiem wygrał, a na Gromda 20 triumfował w turnieju. Chacia, po przegranym debiucie w 2021 roku, odbudował karierę: zwycięstwo w Gromda 20 i późniejszy sukces nad Danielem „Piaskiem” Piaskowskim zapewniły mu status jednego z faworytów do szybkiego awansu w hierarchii federacji.

GROMDA 22 NA ŻYWO. Brutalny piątek w Pionkach! Scarface czy Chacia?

– Zatrzymam się dopiero wtedy, kiedy dostanę takie uderzenie, że mnie odłączy. Albo mocny cios, który mnie odłączy, albo jeżeli pęknie mi czaszka, czy coś takiego. W ostatniej nielimitowanej rundzie będę gotowy nawet na godzinną walkę. Jeśli nie zgasi mi światła i nie połamię sobie rąk, to będziemy się mocno napier*****! Jednego jestem pewien już teraz - mogę go znokautować jednym ciosem — zapowiada Chacia (fragment cytatu ocenzurowano). Organizatorzy spodziewają się widowiskowej, często brutalnej rywalizacji, która powinna przyciągnąć fanów mocnych emocji.

GROMDA 21: Zmasakrowana twarz Górala w walce
11 zdjęć

Gdzie oglądać galę GROMDA 22? Ile kosztuje PPV?

Galę GROMDA 22 można oglądać jedynie w systemie PPV. Wydarzenie transmitowane jest na stronie GROMDA.tv. Nie ma dostępnej transmisji w tradycyjnej telewizji.

GROMDA 22 można oglądać w dwóch pakietach - BASIC za 49,99 zł i PREMIUM za 54,99 zł.

Super Sport SE Google News
Don Diego po brutalnej wojnie na GROMDZIE. Wciąż jest mistrzem walk na gołe pięści | Andrzej Kostyra
GROMDA