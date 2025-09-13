Julia Szeremeta i Agata Kaczmarska w finale MŚ NA ŻYWO. Czy będą dwa złote medale dla Polski?

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-09-13 18:05

Julia Szeremeta i Agata Kaczmarska powalczą w sobotę w wielkich finałach mistrzostw świata w Liverpoolu. Biało-czerwone mają szanse na dwa złote medale! Do dwóch starć dojdzie w sobotni wieczór. Na relację na żywo z wielkiego finału mistrzostw świata z udziałem Polek zaprasza SuperSport.se.pl. Pierwszy pojedynek o godzinie 21:30.

Szeremeta

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express, Petert Cziborra/Reuters/Forum/ Forum

Finał MŚ w boksie: Szeremeta i Kaczmarska walczą o złoto. Relacja na żywo

Agata Kaczmarska (+80 kg) zdecydowanie pokonała Kazaszkę Jeldanę Talipową 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26) w półfinale mistrzostw świata w Liverpoolu. To trzecia z polskich pięściarek, po Anecie Rygielskiej i Julii Szeremecie, która w weekend powalczy o złoty medal. Duża dysproporcja w warunkach fizycznych nakazywała Polce odpowiednią taktykę. Dlatego skracała dystans do znacznie wyższej rywalki. Podopieczna Tomasza Dylaka nadrabiała szybkością i dynamiką. Dobrze wyprowadzała lewy prosty, poprawiając prawym sierpowym. Dzięki temu po pierwszych trzech minutach prowadziła na wszystkich kartach punktowych.

Kazaszka w drugiej odsłonie pojedynku otrzymała ostrzeżenie za przytrzymywanie. Koncert boksu zapewnił najcięższej z Polek wysokie prowadzenie. W ostatniej rundzie pochodząca z Iłży pięściarka dalej była stroną aktywną i w sposób przekonywujący wygrała 5:0. To trzeci start 27-letniej Kaczmarskiej w seniorskich MŚ. Poprzednio wystąpiła w edycjach 2018 i 2022. W sobotnim finale zmierzy się z Hinduską Nupur Nupur, która wygrała 5:0 z Turczynką Seymą Duztas. Tego samego dnia w pojedynku o tytuł mistrzowski w kategorii 57 kg wystąpi Julia Szeremeta. Wicemistrzyni olimpijska zmierzy się również z zawodniczką z Indii, Jaismine Jaismine.

Na żywo

MŚ w boksie: Finały Szeremety i Kaczmarskiej

Zapraszamy na relację na żywo z finałów mistrzostw świata. Początek ok. godziny 21:30 (Julia Szeremeta) i 22:00 (Agata Kaczmarska).

Co wiesz o Julii Szeremecie?
Pytanie 1 z 10
Zaczniemy "od początku". Gdzie urodziła się Julia Szeremeta?
Julia Szeremeta
BOKS