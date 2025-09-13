Julia Szeremeta i Agata Kaczmarska w finale MŚ NA ŻYWO. Czy będą dwa złote medale dla Polski?

Julia Szeremeta i Agata Kaczmarska powalczą w sobotę w wielkich finałach mistrzostw świata w Liverpoolu. Biało-czerwone mają szanse na dwa złote medale! Do dwóch starć dojdzie w sobotni wieczór. Na relację na żywo z wielkiego finału mistrzostw świata z udziałem Polek zaprasza SuperSport.se.pl. Pierwszy pojedynek o godzinie 21:30.

i Autor: Marek Kudelski/Super Express, Petert Cziborra/Reuters/Forum/ Forum