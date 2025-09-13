Julia Szeremeta i Agata Kaczmarska w finale MŚ NA ŻYWO. Czy będą dwa złote medale dla Polski?

Finał MŚ w boksie: Szeremeta i Kaczmarska walczą o złoto. Relacja na żywo
Agata Kaczmarska (+80 kg) zdecydowanie pokonała Kazaszkę Jeldanę Talipową 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26) w półfinale mistrzostw świata w Liverpoolu. To trzecia z polskich pięściarek, po Anecie Rygielskiej i Julii Szeremecie, która w weekend powalczy o złoty medal. Duża dysproporcja w warunkach fizycznych nakazywała Polce odpowiednią taktykę. Dlatego skracała dystans do znacznie wyższej rywalki. Podopieczna Tomasza Dylaka nadrabiała szybkością i dynamiką. Dobrze wyprowadzała lewy prosty, poprawiając prawym sierpowym. Dzięki temu po pierwszych trzech minutach prowadziła na wszystkich kartach punktowych.
Kazaszka w drugiej odsłonie pojedynku otrzymała ostrzeżenie za przytrzymywanie. Koncert boksu zapewnił najcięższej z Polek wysokie prowadzenie. W ostatniej rundzie pochodząca z Iłży pięściarka dalej była stroną aktywną i w sposób przekonywujący wygrała 5:0. To trzeci start 27-letniej Kaczmarskiej w seniorskich MŚ. Poprzednio wystąpiła w edycjach 2018 i 2022. W sobotnim finale zmierzy się z Hinduską Nupur Nupur, która wygrała 5:0 z Turczynką Seymą Duztas. Tego samego dnia w pojedynku o tytuł mistrzowski w kategorii 57 kg wystąpi Julia Szeremeta. Wicemistrzyni olimpijska zmierzy się również z zawodniczką z Indii, Jaismine Jaismine.
MŚ w boksie: Finały Szeremety i Kaczmarskiej
Zapraszamy na relację na żywo z finałów mistrzostw świata. Początek ok. godziny 21:30 (Julia Szeremeta) i 22:00 (Agata Kaczmarska).