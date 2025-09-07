Julia Szeremeta o krok od medalu mistrzostw świata. Wielkie zwycięstwo Polki w Liverpoolu

Mistrzostwa świata w boksie: Julia Szeremeta w ćwierćfinale w Liverpoolu

Wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu. Polka w kategorii 57 kg pokonała Chinkę Yan Cai jednogłośnie 5:0. W niedzielnych pojedynkach z rywalizacją pożegnali się Nikolas Pawlik (55 kg) i Nikodem Kozak (80 kg).

Szeremeta w pierwszej rundzie turnieju miała tzw. wolny los. Jej niedzielna rywalka wcześniej wyeliminowała Japonkę Satsuki Yoshizawę. Polka od początku kontrolowała pojedynek. Walcząc w swoim stylu, z opuszczonymi rękawicami, dobrze czuła dystans i regularnie trafiała rywalkę prawymi prostymi. Po pierwszej rundzie tylko sędzia z Mongolii wskazał przewagę Chinki, lecz w kolejnych odsłonach Szeremeta wyraźnie dominowała.

Yan Cai próbowała atakować, jednak jej akcje kończyły się często kontrami. Przewaga szybkości Polki była bezdyskusyjna, co przełożyło się na wygraną we wszystkich rundach.

Z kim zawalczy Szeremeta w ćwierćfinale mistrzostw świata?

W ćwierćfinale, zaplanowanym na środę, Szeremeta zmierzy się z Kariną Ibragimową z Kazachstanu. Jej najbliższa rywalka pokonała wcześniej 5:0 Angielkę Elise Glynn. W porannej serii walk wystąpiło dwóch Polaków, ale obaj zakończyli udział na drugiej rundzie eliminacji. Nikolas Pawlik (55 kg) przegrał z Chińczykiem Chuangiem Liu. Polak, niższy od przeciwnika, starał się skracać dystans, jednak nie przyniosło to efektu. Chińczyk kontrolował przebieg pojedynku i zwyciężył wszystkie rundy. Dodatkowo w ostatniej Pawlik został upomniany za nisko pochyloną głowę.

Na wymagającego rywala trafił również Nikodem Kozak (80 kg), który boksował z Uzbekiem Jovokhirem Ummataliewem. Dla mistrza Polski była to okazja do rewanżu za porażkę w ćwierćfinale tegorocznego Memoriału Feliksa Stamma. Tym razem również górą był reprezentant Uzbekistanu, triumfator warszawskiego turnieju i aktualny mistrz Azji. Ummataliew prowadził od pierwszego gongu i pewnie wygrał na punkty.

W niedzielny wieczór na ring w Liverpoolu wyjdzie jeszcze dwoje biało-czerwonych. Barbara Marcinkowska w kategorii 70 kg zmierzy się z Angielką Chantelle Reid, a Bartłomiej Rośkowicz w wadze 65 kg z Finem Ismailem Umarem.

Mistrzostwa świata, organizowane po raz pierwszy wspólnie dla kobiet i mężczyzn pod egidą nowo powstałej federacji World Boxing, potrwają do 14 września.

