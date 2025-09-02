Karol Nawrocki vs polski pięściarz?! Jest oficjalne zaproszenie od mistrza Europy

Karol Nawrocki vs mistrz Europy w boksie? Padł pomysł!

Karol Nawrocki szykuje się do wielkiej wyprawy za ocean. Prezydent RP pojawi się w Stanach Zjednoczonych, gdzie w środę, 3 września będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Tuż przed jego wizytą u prezydenta Stanów Zjednoczonych padła ciekawa propozycja. Mateusz Tryc przyznał, że chciałby trenować z Karolem Nawrockim.

Mistrz Europy EBU w boksie przyznał, że wielu pięściarzy bardzo dobrze wypowiada się na temat prezydenta Karola Nawrockiego.

- Dużo sportowców, w tym pięściarzy, wypowiada się pozytywnie na temat nowego prezydenta. Ja nie miałem okazji osobiście go poznać, ale widzę, że sport jest mocno obecny w jego życiu. Podziwiam jego tężyznę fizyczną. Chętnie bym go zaprosił na swój trening – przyznał Mateusz Tryc w rozmowie z „Faktem”.

Sparing Nawrocki vs Tryc? „Może kiedyś”

Mateusz Tryc nie ukrywał, że chciałby stoczyć przyjacielski sparing z prezydentem Nawrockim. Mistrz Europy EBU stwierdził wprost, że teraz taka sytuacja byłaby niemożliwa ze względu na napięty harmonogram Karola Nawrockiego. Kto wie – może za kilka miesięcy taka okazja się rzeczywiście nadarzy!

Może kiedyś się nadarzy ku temu okazja. Choć pewnie teraz prezydent ma dużo obowiązków. Ale oczywiście serdecznie zapraszam do salki treningowej – dodał.