Wilder - Chisora O której godzinie walka? Gdzie oglądać? TRANSMISJA

Już w sobotę Deontay Wilder i Derek Chisora stoczą jubileuszową walkę w karierach obu bokserów.

Obaj zawodnicy słyną z potężnego ciosu, a starcie zapowiada się jako jeden z najbardziej ekscytujących pojedynków wagi ciężkiej.

Gala "Chisora vs Wilder: 100" odbędzie się w sobotę 4 kwietnia 2026 w Londynie.

Deontay Wilder (44-4-1, 43 KO) zmierzy się z Derekiem Chisorą (36-13, 23 KO) w hitowej walce w wadze ciężkiej. Dla obu zawodników będzie to 50. walka w zawodowej karierze. Dlatego gala w Londynie nosi nazwę „Chisora vs Wilder: 100”. Amerykański „Bronze Bomber” czyli Wilder to były mistrz świata WBC. Wraca do zawodowego ringu po serii trudnych pojedynków i zawirowań w karierze. Znany z nieustępliwości i twardego charakteru Chisora zapowiada, że może to być jego ostatnia walka i pożegnanie przed londyńską publicznością.

Deontay Wilder i Derek Chisora słyną z potężnego ciosu i niszczycielskiej siły, co boleśnie odczuł Artur Szpilka, który został brutalnie znokautowany zarówno przez Amerykanina jak i Brytyjczyka. Wilder polega głównie na prawym sierpowym, Chisora - na agresji i pracy na bliskim dystansie. Londyńska publiczność z pewnością stworzy niesamowitą atmosferę.

Wilder - Chisora: Kiedy walka? Gdzie oglądać?

Walka Deontay Wilder - Derek Chisora to pojedynek wieczoru na gali w Londynie, która odbędzie się w sobotę 4 kwietnia 2026. Początek gali o godzinie 19 polskiego czasu. Walka Wilder - Chisora ma się zacząć ok. godziny 23.30 polskiego czasu. Transmisja na platformie streamingowej DAZN.

