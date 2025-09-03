Nagły komunikat przed mistrzostwami świata w boksie! Kibice Julii Szeremety będą w siódmym niebie

Szeremeta, srebrna medalistka olimpijska z Paryża, to największa gwiazda liczącej blisko dwadzieścia nazwisk polskiej kadry na mistrzostwa świata w Liverpoolu. Szkoleniowcem kobiet jest Tomasz Dylak, a panów trenuje Grzegorz Proksa. To pierwszy raz gdy w zawodach tej rangi równocześnie rywalizować będą pięściarze i pięściarki. W przeciwieństwie do Szeremety, smak rywalizacji o mistrzostwo świata znają już Wiktoria Rogalińska, Aneta Rygielska, Agata Kaczmarska i Oliwia Toborek. Ostatnia z wymienionych trzy lata temu wywalczyła brąz.

Transmisje z mistrzostw świata w boksie z udziałem Julii Szeremety na sportowych kanałach Polsatu

Wśród Polaków, którzy zaprezentują się w Liverpoolu, jest m.in. Paweł Sulęcki, brat dobrze znanego kibicom zawodowca – Macieja. W Pucharze Świata poprzedzającym zawody w Liverpoolu reprezentacja Polski zdobyła aż 7 złotych medali, co dało jej trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ i jest dobrym prognostykiem przed zawodami w Liverpoolu.

W przededniu startu turnieju szefowie Polsatu poinformowali, że mistrzostwa świata w Liverpoolu będzie można oglądać na żywo na ich sportowych kanałach! Stacją wiodącą będzie Polsat Sport Fight, ale najciekawsze pojedynki, w tym zwłaszcza te z udziałem Szeremety i innych Biało-Czerwonych, kibice będą mogli oglądać także na innych kanałach. Całe zawody śledzić będzie można też w Polsat Box Go. Pojedynki skomentują dziennikarze Andrzej Kostyra i Robert Małolepszy oraz eksperci Przemysław Saleta i Krzysztof Kosedowski.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w boksie w Liverpoolu

Kadra kobiet (trener Tomasz Dylak):

48 kg Angelika Krysztoforska, 51 kg Natalia Kuczewska, 54 kg Wiktoria Rogalińska, 57 kg Julia Szeremeta, 60 kg Aneta Rygielska, 65 kg Kinga Krówka, 70 kg Barbara Marcinkowska, 75 kg Oliwia Toborek, 80 kg Emila Koterska, +80 kg Agata Kaczmarska. Kadra mężczyzn (trener Grzegorz Proksa): 50 kg Jakub Słomiński, 55 kg Nikolas Pawlik, 60 kg Paweł Brach, 65 kg Bartłomiej Rośkowicz, 70 kg Paweł Sulęcki, 75 kg Michał Jarliński, 80 kg Nikodem Kozak, 90 kg Adam Tutak, +90 kg Oskar Kopera.

