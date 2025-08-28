Natan Marcoń zaatakował swojego rywala. Ochrona ledwo powstrzymała jego przeciwnika [WIDEO]

Natan Marcoń wystąpi w sobotę, 30 sierpnia na gali Misfits Boxing

Przed pojedynkiem doszło do ostrego spięcia między nim a jego rywalem

Natan Marcoń rzucił w Chase DeMoora... jajkiem

Misfits: Natan Marcoń zaatakował swojego przeciwnika [WIDEO]

Natan Marcoń wraca do walk. Od jego pojedynku z Jackiem Murańskim minęło dopiero kilka tygodni, a „Kraken” już w sobotę pierwszy raz wejdzie do bokserskiego ringu. Jego przeciwnikiem na gali Misfits w Manchesterze będzie Chase DeMoor. Do tej pory Amerykanin stoczył dwanaście pojedynków, ale najprawdopodobniej nikt w jego karierze nie wszedł mu tak do głowy jak Polak.

Podczas spotkania twarzą w twarz między Marconiem a DeMoorem doszło do nietypowej sytuacji, choć... raz w ostatnim czasie już do tego doszło. Natan Marcoń, tak jak Oskar Wierzejski na programie FAME, zdecydował się rzucić w swojego rywala jajkiem, które rozbiło się na głowie Amerykanina.

DeMoor nie wytrzymał i momentalnie zerwał się z krzesła. Marcoń ze spokojem obserwował, jak jego przeciwnik szarpie się z kilkoma ochroniarzami, dorzucając kolejne zdania, które miały jeszcze bardziej rozjuszyć jego rywala.

Kto walczy na gali Misfits Boxing?

Na gali Misfits Boxing pojawi się także Amadeusz Ferrari, który po porażce z Salt Papim zmierzy się z Rahimem Pardesim.

W walce wieczoru Darren Till zmierzy się z Lukem Rockholdem – to pojedynek dwóch weteranów organizacji UFC. Na gali zaprezentują się także m.in. Tony Ferguson, inna gwiazda znana z UFC, Salt Papi, Dillon Danis czy Vitor Siqueira.

Cała karta walk Misfits w Manchesterze 30.08

Darren Till - Luke Rockhold

Tony Ferguson - Nathaniel Bustamante

Joey Essex - Joao Barbosa

Dillon Danis - Warren Spencer

Ty Mitchell - Seam Hemphill

Amadeusz Ferrari - Rahim Pardesi

Chase DeMoor - Natan Marcoń

Carla Jade - Daryn Harris

Amir Anderson - Vitor Siqueira

Demis Sims - Nadeshi Hopkins