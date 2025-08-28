Natan Marcoń zaatakował swojego rywala. Ochrona ledwo powstrzymała jego przeciwnika [WIDEO]

- Natan Marcoń wystąpi w sobotę, 30 sierpnia na gali Misfits Boxing
- Przed pojedynkiem doszło do ostrego spięcia między nim a jego rywalem
- Natan Marcoń rzucił w Chase DeMoora... jajkiem
Misfits: Natan Marcoń zaatakował swojego przeciwnika [WIDEO]
Natan Marcoń wraca do walk. Od jego pojedynku z Jackiem Murańskim minęło dopiero kilka tygodni, a „Kraken” już w sobotę pierwszy raz wejdzie do bokserskiego ringu. Jego przeciwnikiem na gali Misfits w Manchesterze będzie Chase DeMoor. Do tej pory Amerykanin stoczył dwanaście pojedynków, ale najprawdopodobniej nikt w jego karierze nie wszedł mu tak do głowy jak Polak.
Podczas spotkania twarzą w twarz między Marconiem a DeMoorem doszło do nietypowej sytuacji, choć... raz w ostatnim czasie już do tego doszło. Natan Marcoń, tak jak Oskar Wierzejski na programie FAME, zdecydował się rzucić w swojego rywala jajkiem, które rozbiło się na głowie Amerykanina.
DeMoor nie wytrzymał i momentalnie zerwał się z krzesła. Marcoń ze spokojem obserwował, jak jego przeciwnik szarpie się z kilkoma ochroniarzami, dorzucając kolejne zdania, które miały jeszcze bardziej rozjuszyć jego rywala.
Kto walczy na gali Misfits Boxing?
Na gali Misfits Boxing pojawi się także Amadeusz Ferrari, który po porażce z Salt Papim zmierzy się z Rahimem Pardesim.
W walce wieczoru Darren Till zmierzy się z Lukem Rockholdem – to pojedynek dwóch weteranów organizacji UFC. Na gali zaprezentują się także m.in. Tony Ferguson, inna gwiazda znana z UFC, Salt Papi, Dillon Danis czy Vitor Siqueira.
Cała karta walk Misfits w Manchesterze 30.08
- Darren Till - Luke Rockhold
- Tony Ferguson - Nathaniel Bustamante
- Joey Essex - Joao Barbosa
- Dillon Danis - Warren Spencer
- Ty Mitchell - Seam Hemphill
- Amadeusz Ferrari - Rahim Pardesi
- Chase DeMoor - Natan Marcoń
- Carla Jade - Daryn Harris
- Amir Anderson - Vitor Siqueira
- Demis Sims - Nadeshi Hopkins